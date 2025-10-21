Guia da temporada 2025/26 da NBA: Quem tira o título do Thunder

O Oklahoma City Thunder, dono do título da temporada passada da NBA, entra em 2025/26 como o grande candidato a vencer. Com Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren, o time está ainda mais forte após bater o Indiana Pacers na final. No entanto, outras equipes reforçaram bem seus elencos e querem tirar o Thunder do trono. Mas quem pode chegar lá?
Neste guia da temporada 2025/26 da NBA, vamos mostrar os principais candidatos, as eventuais surpresas e aqueles que vão decepcionar. A nova campanha começa nesta terça-feira (21) com dois jogos e, logo de cara, já tem um dos times que mais intrigam: o Houston Rockets.
Afinal, o Rockets, que ficou atrás apenas do Thunder na fase regular no Oeste em 2024/25, fez troca para ter Kevin Durant, MVP da NBA em 2014. E, logo de cara, a liga marcou o jogo entre os dois para hoje, a partir de 20h30 (horário de Brasília), com transmissão do Amazon Prime Video. Logo depois, já no Disney + e ESPN 2, tem Los Angeles Lakers recebendo o Golden State Warriors.
É Shai Gilgeous-Alexander contra Kevin Durant. Na sequência, Stephen Curry e Jimmy Butler diante de Luka Doncic. Quem sai na frente nos primeiros jogos da nova temporada da NBA?
Mas não vamos ficar só nos quatro. Outros 26 times movimentaram a agência livre da NBA visando a temporada 2025/26 querendo tirar o título do Thunder.
Quem foi melhor? Quais times decepcionaram na offseason da NBA e quem vem para brigar pelo título?
Agência livre estranha
Não que seja algo totalmente novo, mas foi mais evidente em 2025. A agência livre da NBA em 2025/26 foi esvaziada pelo número de jogadores com extensões. Por conta do CBA (Acordo Coletivo de Trabalho) tudo ficou muito mais difícil. Como resultado, em poucas horas os times já estavam com suas folhas de pagamento no limite das multas.
Enquanto isso, os agentes livres restritos se deram muito mal. Isaiah Jackson, do Indiana Pacers, rapidamente acertou seu novo vínculo. No entanto, caras como Josh Giddey, Jonathan Kuminga, Cam Thomas e Quentin Grimes levaram uma eternidade para resolverem seus casos. Ninguém ficou realmente satisfeito, mas a NBA mostrou que ser restrito para a próxima temporada é o pior caminho.
Por fim, LeBron James tinha a chance de estender seu contrato com o Los Angeles Lakers. Afinal, ele jamais entrou em uma temporada na NBA. Bem… até agora. Então, ele terá um ano todo para pensar sobre o que vai fazer no futuro próximo.
Times de olho na agência livre de 2026
Enquanto os times vão começar uma nova temporada na NBA, poucos estão em condições de brigar pelo título, de fato, como o Thunder. Então, como vários astros serão agentes livres em 2026, as equipes querem abrir espaço para contratações.
Para ter uma ideia, nomes como Trae Young, LeBron James e James Harden podem estar disponíveis no mercado. Aliás, LeBron estará. Enquanto isso, Harden espera pela extensão com o Clippers. Já Young tem opção em seu vínculo e está irritado com a direção por não ganhar uma previamente.
Os candidatos ao título da temporada 2025/26 da NBA (além do Thunder)
O Thunder é o grande favorito a um novo título da NBA, mas a temporada deve ter briga com outros times. Entre eles, Denver Nuggets, New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Não dá para deixar equipes como Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Houston Rockets de fora, pois seus astros são de primeiro nível.
Mas é certo que o Thunder entra na temporada com certa vantagem. Afinal, o time não perdeu ninguém importante e tem a base que venceu em 2024/25, só que com um ano a mais de experiência. Ou seja, não será fácil para os adversários.
Leia mais
- Feliz no Warriors, Jimmy Butler volta a cutucar Heat
- Os 15 melhores jogadores da NBA acima dos 35 anos
- NBA: Antes de 2025/26, veja ranking histórico de jogadores
O Clippers até tem um grande elenco, mas ninguém sabe o que vai acontecer no caso Kawhi Leonard. A equipe foi atrás de bons agentes livres, como Bradley Beal e Brook Lopez por preços bons. Mas se a NBA punir Leonard, tudo fica muito mais difícil.
Os melhores jogadores por posição da NBA
Assim como em todos os anos, pedimos a colegas que pudessem votar nos melhores jogadores por posição para a nova temporada da NBA.
Armadores: Shai Gilgeous-Alexander
Alas-armadores: Anthony Edwards
Alas: Kevin Durant
Alas-pivôs: Giannis Antetokounmpo
Pivôs: Nikola Jokic
Previsão da NBA antes da temporada
Leste
Campeão de 2023/24 da NBA, o Boston Celtics fez trocas que deixaram o time mais fraco, enquanto Jayson Tatum está fora de 2025/26. Então, o Cleveland Cavaliers e o New York Knicks são os favoritos ao título do Leste, com o Orlando Magic e Detroit Pistons na cola.
Por outro lado, o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks vivem uma fase incerta. O Sixers passa por problemas com lesões, enquanto o Bucks tem um elenco de pouca qualidade, exceto por Giannis Antetokounmpo. Aliás, ele torce para que não seja tão fraco assim a ponto de pedir troca.
Já o Pacers, sem Tyrese Haliburton, tenta seguir no bolo dos playoffs após perder para o Thunder nas finais da NBA.
|Pos
|Time em 2025/26
|Resultado 2024/25
|1
|Cavaliers
|Semifinal do Leste
|2
|Knicks
|Final do Leste
|3
|Magic
|Primeira rodada
|4
|Hawks
|Play-in
|5
|Pistons
|Primeira rodada
|6
|76ers
|Fora dos playoffs
|7
|Pacers
|Final da NBA
|8
|Bucks
|Primeira rodada
|9
|Raptors
|Fora dos playoffs
|10
|Bulls
|Play-in
|11
|Heat
|Primeira rodada
|12
|Hornets
|Fora dos playoffs
|13
|Celtics
|Semifinal do Leste
|14
|Wizards
|Fora dos playoffs
|15
|Nets
|Fora dos playoffs
Oeste
No Oeste, o Thunder é o grande favorito a vencer mais uma vez, mas Nuggets, Timberwolves, Lakers, Clippers, Mavericks e Warriors estão prontos para impedir. Claro que Golden State não é mais o mesmo, mas Curry segue por lá. E foi em um ano assim que o time de San Francisco venceu da última vez.
Por fim, o Oeste terá uma grande briga pelas vagas diretas. O Mavs, com Cooper Flagg, primeira escolha do Draft, tenta se virar sem Kyrie Irving nos primeiros meses da campanha. No entanto, ele terá Anthony Davis ao seu lado para lidar com a NBA.
|Pos
|Time em 2025/26
|Resultado 2024/25
|1
|Thunder
|Campeão
|2
|Nuggets
|Semifinal do Oeste
|3
|Timberwolves
|Final do Oeste
|4
|Lakers
|Primeira rodada
|5
|Clippers
|Primeira rodada
|6
|Rockets
|Primeira rodada
|7
|Mavericks
|Play-in
|8
|Warriors
|Semifinal do Oeste
|9
|Spurs
|Fora dos playoffs
|10
|Suns
|Fora dos playoffs
|11
|Blazers
|Primeira rodada
|12
|Pelicans
|Fora dos playoffs
|13
|Grizzlies
|Primeira rodada
|14
|Kings
|Play-in
|15
|Jazz
|Fora dos playoffs
Onde assistir a temporada 2025/26 da NBA
A gente preparou uma matéria com todos os jogos que serão transmitidos ao longo da temporada regular 2025/26 da NBA em nosso calendário. Para a nova campanha, Amazon Prime Video, ESPN e Disney + terão nada menos que 295 partidas exibidas ao vivo.
Saiba sempre onde assistir NBA ao vivo.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA