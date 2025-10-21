NBA: Wizards dá um passo de cada vez com elenco jovem

Não tem pressa. O Washington Wizards montou um elenco bem jovem para a próxima temporada da NBA, enquanto segue seu processo de reformulação. Então, não espere resultados imediatos. Afinal, uma diretoria nova assumiu há pouco tempo para deixar a franquia em condições de lutar por vitórias.

Embora o Wizards conte com os veteranos Khris Middleton e CJ McCollum, a base do elenco está nos atletas mais novos. Assim, a ideia segue sendo a de reconstrução. O time já não vai aos playoffs há cinco anos, então tem zero motivo para acelerar o processo agora. Não é uma campanha a mais que vai fazer a diferença para tentar vencer. É preciso ter calma e entender como está o mercado, suas prioridades e o desenvolvimento do grupo.

Dá para entender a troca por McCollum, um arremessador mais confiável que Jordan Poole e mais pronto para ajudar o jovem elenco e não ao contrário.

Por isso, o Wizards está na posição que quer estar na NBA. Não tem nada a ver com resultados, mas desenvolvimento de um time jovem. Então, tudo certo. Não vão querer dar um passo além do que podem no momento. Ainda não é a hora de dar o salto.

No entanto, é justo dizer que o Wizards vem trabalhando bem seu elenco jovem nos útlimos anos, melhorando a qualidade dele na NBA. Basta ver as seleções que fez nos últimos Drafts, por exemplo.

Alex Sarr, apesar de muito jovem, já é um dos jogadores mais importantes do Wizards. O mesmo acontece com o ala Kyshawn George.

Por fim, Bilal Coulibaly vem ganhando espaço no elenco do Wizards, já em seu terceiro ano na NBA. No entanto, ele começa a campanha fora por lesão.

Caras novas

Tre Johnson (G), Will Riley (F), CJ McCollum (G), Malaki Branham (G/F)

Principais perdas

Jordan Poole (G), Marcus Smart (G), Richaun Holmes (C/F), Saddiq Bey (F), Malcolm Brogdon (G)

Titulares e rotação do Wizards em 2025/26 na NBA

G Bub Carrington (Kyshawn George)

G CJ McCollum

F Khris Middleton

F Bilal Coulibaly

C Alex Sarr

Tre Johnson (G), Kyshawn George (G/F), AJ Johnson (G), Cam Whitmore (F), Marvin Bagley (C), Corey Kispert (F/G)

Técnico: Brian Keefe

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F 35 Marvin Bagley III 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) F 4 Malaki Branham 6 ft 4 in (1.93 m) 180 lb (82 kg) G 7 Bub Carrington 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) G/F 9 Justin Champagnie 6 ft 6 in (1.98 m) 206 lb (93 kg) G 0 Bilal Coulibaly 6 ft 8 in (2.03 m) 195 lb (88 kg) F 18 Kyshawn George 6 ft 8 in (2.03 m) 200 lb (91 kg) G 5 AJ Johnson 6 ft 5 in (1.96 m) 160 lb (73 kg) G 12 Tre Johnson 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) F 33 Dillon Jones 6 ft 5 in (1.96 m) 235 lb (107 kg) F 24 Corey Kispert 6 ft 6 in (1.98 m) 224 lb (102 kg) G 3 CJ McCollum 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) F 22 Khris Middleton 6 ft 7 in (2.01 m) 222 lb (101 kg) F 27 Will Riley 6 ft 8 in (2.03 m) 180 lb (82 kg) C 20 Alex Sarr 7 ft 0 in (2.13 m) 205 lb (93 kg) F 00 Tristan Vukcevic (TW) 7 ft 0 in (2.13 m) 220 lb (100 kg) F 30 Jamir Watkins (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) F 1 Cam Whitmore 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg)

Wizards não abre mão de elenco jovem na NBA

Sabendo que não é para vencer agora, o Washington Wizards vai priorizar o talento jovem de seu time. Claro que recebeu CJ McCollum em troca, mas também levou Cam Whitmore em outra. Ou seja, de todo o elenco, só três jogadores estão acima dos 30 anos: Anthony Gill, além de McCollum e Middleton.

A ideia é rodar o elenco, mas com ênfase em determinados jogadores no Wizards. Sarr, George, Coulibaly, Carrington e Tre Johnson são os principais alvos disso. A direção quer que eles ganhem “casca” antes de disputarem algo maior, o que faz muito sentido.

Mas, no geral, deve ser um time muito bom de assistir. Não vá em busca de espetáculo ou algo assim. O Wizards vai jogar o “feijão com arroz”, sem forçar nada, mas com vontade. Afinal, os jovens estão ali com a meta de mostrarem serviço. As derrotas, por outro lado, vão fazer parte do cotidiano.

Uma coisa legal que acontece ali é que o jovem elenco do Wizards terá a mentoria de grandes jogadores da NBA. McCollum e Middleton são caras que ajudam muito nesse sentido.

Washington Wizards na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 70 Estrelas 75 Sexto homem 60 Reservas 60 Profundidade 50 Ataque 70 Defesa 70 Técnico 60 Lesões* 60 Conferência 100 Total 67.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Como o Wizards não tem pressa alguma, nem pressão, a ideia é dar ao jovem grupo tempo de quadra em 2025/26. Nem precisa trocar Middleton ou McCollum, pois seus contratos são expirantes e vão abrir algo como US$63 milhões na folha. A não ser que chegue alguma proposta envolvendo escolhas de Draft por outro expirante, eles não devem sair ao longo da campanha.

Por enquanto, não é um time para pensar em vitórias, mas em alguns anos, pode render frutos. No momento, o Wizards tem um dos piores elencos da NBA, mas em evolução.

Palpite: 14° lugar no Leste

