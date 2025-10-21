NBA: Wizards dá um passo de cada vez com elenco jovem

Não tem pressa. O Washington Wizards montou um elenco bem jovem para a próxima temporada da NBA, enquanto segue seu processo de reformulação. Então, não espere resultados imediatos. Afinal, uma diretoria nova assumiu há pouco tempo para deixar a franquia em condições de lutar por vitórias.
Embora o Wizards conte com os veteranos Khris Middleton e CJ McCollum, a base do elenco está nos atletas mais novos. Assim, a ideia segue sendo a de reconstrução. O time já não vai aos playoffs há cinco anos, então tem zero motivo para acelerar o processo agora. Não é uma campanha a mais que vai fazer a diferença para tentar vencer. É preciso ter calma e entender como está o mercado, suas prioridades e o desenvolvimento do grupo.
Dá para entender a troca por McCollum, um arremessador mais confiável que Jordan Poole e mais pronto para ajudar o jovem elenco e não ao contrário.
Por isso, o Wizards está na posição que quer estar na NBA. Não tem nada a ver com resultados, mas desenvolvimento de um time jovem. Então, tudo certo. Não vão querer dar um passo além do que podem no momento. Ainda não é a hora de dar o salto.
No entanto, é justo dizer que o Wizards vem trabalhando bem seu elenco jovem nos útlimos anos, melhorando a qualidade dele na NBA. Basta ver as seleções que fez nos últimos Drafts, por exemplo.
Alex Sarr, apesar de muito jovem, já é um dos jogadores mais importantes do Wizards. O mesmo acontece com o ala Kyshawn George.
Por fim, Bilal Coulibaly vem ganhando espaço no elenco do Wizards, já em seu terceiro ano na NBA. No entanto, ele começa a campanha fora por lesão.
Caras novas
Tre Johnson (G), Will Riley (F), CJ McCollum (G), Malaki Branham (G/F)
Principais perdas
Jordan Poole (G), Marcus Smart (G), Richaun Holmes (C/F), Saddiq Bey (F), Malcolm Brogdon (G)
Titulares e rotação do Wizards em 2025/26 na NBA
G Bub Carrington (Kyshawn George)
G CJ McCollum
F Khris Middleton
F Bilal Coulibaly
C Alex Sarr
Tre Johnson (G), Kyshawn George (G/F), AJ Johnson (G), Cam Whitmore (F), Marvin Bagley (C), Corey Kispert (F/G)
Técnico: Brian Keefe
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|35
|Marvin Bagley III
|6 ft 10 in (2.08 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|4
|Malaki Branham
|6 ft 4 in (1.93 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|7
|Bub Carrington
|6 ft 4 in (1.93 m)
|190 lb (86 kg)
|G/F
|9
|Justin Champagnie
|6 ft 6 in (1.98 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|0
|Bilal Coulibaly
|6 ft 8 in (2.03 m)
|195 lb (88 kg)
|F
|18
|Kyshawn George
|6 ft 8 in (2.03 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|5
|AJ Johnson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|160 lb (73 kg)
|G
|12
|Tre Johnson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|33
|Dillon Jones
|6 ft 5 in (1.96 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|24
|Corey Kispert
|6 ft 6 in (1.98 m)
|224 lb (102 kg)
|G
|3
|CJ McCollum
|6 ft 3 in (1.91 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|22
|Khris Middleton
|6 ft 7 in (2.01 m)
|222 lb (101 kg)
|F
|27
|Will Riley
|6 ft 8 in (2.03 m)
|180 lb (82 kg)
|C
|20
|Alex Sarr
|7 ft 0 in (2.13 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|00
|Tristan Vukcevic (TW)
|7 ft 0 in (2.13 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|30
|Jamir Watkins (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|1
|Cam Whitmore
|6 ft 7 in (2.01 m)
|230 lb (104 kg)
Wizards não abre mão de elenco jovem na NBA
Sabendo que não é para vencer agora, o Washington Wizards vai priorizar o talento jovem de seu time. Claro que recebeu CJ McCollum em troca, mas também levou Cam Whitmore em outra. Ou seja, de todo o elenco, só três jogadores estão acima dos 30 anos: Anthony Gill, além de McCollum e Middleton.
A ideia é rodar o elenco, mas com ênfase em determinados jogadores no Wizards. Sarr, George, Coulibaly, Carrington e Tre Johnson são os principais alvos disso. A direção quer que eles ganhem “casca” antes de disputarem algo maior, o que faz muito sentido.
Mas, no geral, deve ser um time muito bom de assistir. Não vá em busca de espetáculo ou algo assim. O Wizards vai jogar o “feijão com arroz”, sem forçar nada, mas com vontade. Afinal, os jovens estão ali com a meta de mostrarem serviço. As derrotas, por outro lado, vão fazer parte do cotidiano.
Uma coisa legal que acontece ali é que o jovem elenco do Wizards terá a mentoria de grandes jogadores da NBA. McCollum e Middleton são caras que ajudam muito nesse sentido.
Washington Wizards na temporada 2025/26 da NBA
|Atributos
|Nota
|Titulares
|70
|Estrelas
|75
|Sexto homem
|60
|Reservas
|60
|Profundidade
|50
|Ataque
|70
|Defesa
|70
|Técnico
|60
|Lesões*
|60
|Conferência
|100
|Total
|67.5
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
Como o Wizards não tem pressa alguma, nem pressão, a ideia é dar ao jovem grupo tempo de quadra em 2025/26. Nem precisa trocar Middleton ou McCollum, pois seus contratos são expirantes e vão abrir algo como US$63 milhões na folha. A não ser que chegue alguma proposta envolvendo escolhas de Draft por outro expirante, eles não devem sair ao longo da campanha.
Por enquanto, não é um time para pensar em vitórias, mas em alguns anos, pode render frutos. No momento, o Wizards tem um dos piores elencos da NBA, mas em evolução.
Palpite: 14° lugar no Leste
