Paolo Banchero tenta levar o Magic ao topo da NBA

Os anos áureos do Orlando Magic ficaram no passado, mas a reconstrução que a diretoria faz dá uma ideia de que o time tem tudo para repetir aquilo. O ala Paolo Banchero e o alemão Franz Wagner formam no Magic uma das melhores duplas jovens da NBA. No entanto, a franquia precisa de um pivô melhor para chegar ao topo.

Nada contra Wendell Carter, mas nada muito a favor. Ele faz o “arroz com feijão” dos pivôs atuais. Ou seja, ele abre para o arremesso de três no ataque e defende o garrafão. Nada muito absurdo. A questão é que o Magic vem fazendo mudanças em seu elenco para não só ser competitivo, mas ficar entre os melhores da NBA.

E isso passa muito pela troca que o Magic fez na agência livre da NBA, quando recebeu o ótimo Desmond Bane. Se você já tem um time com Paolo Banchero, Franz Wagner, um defensor espetacular do nível de Jalen Suggs, então falta um pivô do mesmo nível dos colegas.

Não que seja uma prioridade, pois jogador de garrafão de qualidade é algo mais raro hoje. E tem outro detalhe aí, né? Pelos US$18 milhões que vai pagar a Carter a partir de 2026/27 (são US$10.8 na campanha de 2025/26 da NBA), o Magic faz um ótimo trabalho.

E Carter, por mais que seja um tapa-buraco hoje, faz um jogo relativamente sólido.

Sabe qual é o problema real? É que o Magic tem um quarteto excepcional, então o desequilíbrio aparece com o pivô. Mas é só isso mesmo.

O fato é que Paolo Banchero vinha para uma campanha de All-NBA em 2024/25, mas as lesões o atrapalharam a levar o Magic a um novo degrau na NBA. E a nova temporada vai servir para confirmar isso.

Caras novas

Desmond Bane (G), Jase Richardson (G), Tyus Jones (G), Noah Penda (G/F)

Principais perdas

Cole Anthony (G), Kentavious Caldwell-Pope (G), Caleb Houstan (F), Cory Joseph (G), Gary Harris (G)

Titulares e rotação do Magic em 2025/26 na NBA

G Jalen Suggs

G Desmond Bane

F Franz Wanger

F Paolo Banchero

C Wendell Carter

Tyus Jones (G), Jonathan Isaac (F), Anthony Black (G), Goga Bitadze (C), Jase Richardson (G)

Técnico: Jamahl Mosley

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F 5 Paolo Banchero 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) G 3 Desmond Bane 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) F/C 35 Goga Bitadze 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) G 0 Anthony Black 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg) F 8 Jamal Cain (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 191 lb (87 kg) C 34 Wendell Carter Jr. 6 ft 10 in (2.08 m) 270 lb (122 kg) C – Colin Castleton 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) F 23 Tristan da Silva 6 ft 8 in (2.03 m) 217 lb (98 kg) F 13 Jett Howard 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) F 1 Jonathan Isaac 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) G 2 Tyus Jones 6 ft 1 in (1.85 m) 196 lb (89 kg) G/F 93 Noah Penda 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) G 11 Jase Richardson 6 ft 0 in (1.83 m) 180 lb (82 kg) C 7 Orlando Robinson (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) G 4 Jalen Suggs 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) F 22 Franz Wagner 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) F/C 21 Moritz Wagner 6 ft 11 in (2.11 m) 245 lb (111 kg)

Paolo Banchero é a base para o Magic vencer na NBA

Sim, o Magic tem um dos melhores quintetos jovens da NBA, mas Banchero faz muita diferença. Em termos de talento, poucos alas-pivôs da liga são de seu nível. Ele é capaz de ser o cestinha, líder em rebotes, organizar o time e melhorar seus colegas.

Banchero vai para a sua quarta temporada na NBA, mas já virou All-Star e mira muito mais alto. O Magic fez um ótimo trabalho de reconstrução, pois de nada valia se classificar para os playoffs para cair na primeira rodada. É o que aconteceu nos últimos dois anos? Sim, mas existe uma diferença com o time de 2020, que não havia um líder técnico ali.

E o fato de o Magic contar com Franz Wagner, um futuro All-Star, dá a Banchero um certo nível de responsabilidade dividida. É claro que o alemão é ótimo e pode jogar em várias funções no ataque, mas seu colega é o número 1 e está bem claro.

É isso que faz de Orlando um time com um time que vai brigar por grandes coisas em um futuro muito próximo. Ter um líder, um cara a seguir, pois tecnicamente, ele é bem acima do resto da turma.

Então, quando o Magic anuncia que vai adicionar Desmond Bane ao elenco, é óbvio que o Magic dá um salto na NBA. Bane é um defensor muito subestimado pela envergadura, mas dá ao time algo que não tinha: versatilidade para pontuar no perímetro.

Enquanto isso, a defesa do Magic é um dos trunfos para a nova campanha da NBA. Com Jalen Suggs, de vez, como o armador, tudo se resolve. Aliás, ele está na posição mais pela nomenclatura mesmo, pois Wagner e Banchero são os principais organizadores no ataque.

Orlando Magic na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 90 Estrelas 85 Sexto homem 80 Reservas 90 Profundidade 85 Ataque 85 Defesa 95 Técnico 80 Lesões* 50 Conferência 100 Total 84.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Mas o Magic não é só Paolo Banchero na NBA. O time fez ótimas adições, incluindo os calouros Jase Richardson e Noah Penda, além de Tyus Jones e Desmond Bane. Ou seja, a preocupação é o arremesso de três. Por mais que Penda ainda não esteja pronto para isso, os outros três são de elite.

Bane tem 41% de aproveitamento de três na carreira, enquanto Jones vem de duas campanhas na NBA com 41.4%. Por fim, Richardson saiu de Michigan State com índice similar.

Na pré-temporada da NBA, no entanto, o Magic não foi bem no quesito. Então, é preciso de ajustes e fazer a bola girar mais para encontrar um arremessador livre. Por isso, também, Jones chegou.

Tyus Jones é um armador muito seguro, que comete poucos erros de ataque, e vem evoluindo muito no arremesso. Então, quando ele estiver em quadra, a bola deve passar mais por suas mãos do que era com Cory Joseph.

Por fim, o técnico Jamahl Mosley já mostrou que é um dos melhores treinadores jovens da NBA e o Magic tem tudo para mostrar o caminho das vitórias ao Magic.

Palpite: terceiro lugar no Leste

