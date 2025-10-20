Raptors monta time para voltar aos playoffs da NBA

Longe dos playoffs da NBA há quatro anos, o Toronto Raptors montou um time capaz de voltar a lutar por vitórias. Não é uma tarefa fácil, pois a equipe passou por muitos problemas ao longo do período. Mas, agora, a chance parece ter chegado.

O Raptors fez poucas mudanças em seu time para a nova campanha da NBA. Afinal, foram peças pontuais para um elenco que já estava começando a se formar. Na agência livre, a equipe canadense basicamente manteve seu grupo.

Mas o que realmente importa é que o Raptors criou um conjunto forte o bastante para sonhar com os playoffs no Leste. Pode até não funcionar, mas boa parte do elenco já vinha jogando junto para começar a pensar em vitórias. E é em cima disso que a direção vem trabalhando.

No Draft da NBA, o Raptors optou por Collin Murray-Boyles, um ala que deve ter minutos em sua primeira campanha. Enquanto isso, chegou o ala-pivô Sandro Mamukelashvili, que estava no San Antonio Spurs. Ou seja, nada demais, certo?

Mas o que faz o Raptors entrar na nova temporada da NBA pensando em playoffs com um time que não fez tantas mudanças?

Bem, aí é que está a coisa toda.

Primeiro, a troca por Brandon Ingram na última campanha da NBA deu ao elenco um astro capaz de ajudar na pontuação e organização. Tudo para tirar a pressão que existe em Scottie Barnes para fazer o time não só melhor, mas competitivo. Aliás, Ingram vai fazer sua estreia pela equipe só em 2025/26. Afinal, desde que chegou do New Orleans Pelicans, ele não atuou.

Caras novas

Collin Murray-Boyles (F), Sandro Mamukelashvili (C/F)

Principais perdas

Chris Boucher (F)

Titulares e rotação do Raptors em 2025/26 na NBA

G Immanuel Quickley

G RJ Barrett

F Brandon Ingram

F Scottie Barnes

C Jakob Poeltl

Gradey Dick (G), Ochai Agbaji (G/F), Ja’Kobe Walter (G), Jonathan Mogbo (F/C)

Técnico: Darko Rajakovic

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso G 30 Ochai Agbaji 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) G/F 4 Scottie Barnes 6 ft 7 in (2.01 m) 237 lb (108 kg) G/F 9 RJ Barrett 6 ft 6 in (1.98 m) 214 lb (97 kg) F 77 Jamison Battle 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) G/F 1 Gradey Dick 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) G 24 Chucky Hepburn (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) F 3 Brandon Ingram 6 ft 8 in (2.03 m) 190 lb (86 kg) G 0 A. J. Lawson (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 179 lb (81 kg) F/C 54 Sandro Mamukelashvili 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) G 55 Alijah Martin (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 210 lb (95 kg) F 2 Jonathan Mogbo 6 ft 9 in (2.06 m) 225 lb (102 kg) F 12 Collin Murray-Boyles 6 ft 7 in (2.01 m) 245 lb (111 kg) C 19 Jakob Poeltl 7 ft 0 in (2.13 m) 260 lb (118 kg) G 5 Immanuel Quickley 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) G 23 Jamal Shead 6 ft 1 in (1.85 m) 200 lb (91 kg) G/F 17 Garrett Temple 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) G 14 Ja’Kobe Walter 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg)

Raptors tem chance de ir aos playoffs da NBA com o atual time

Vamos por partes. Primeiro, o Raptors está no Leste, uma conferência que está mais fraca e os times se enfrentam 52 vezes ao longo de uma campanha na NBA. Depois, Toronto tem um elenco de razoável para bom. Por fim, a evolução de Scottie Barnes para ser o cara que vai tentar levar o grupo aos playoffs.

Além de Ingram, RJ Barrett, Immanuel Quickley e Jakob Poeltl estão ali para apoiar Barnes.

Ou seja, o Raptors tem uma chance real de fazer algo que não consegue há anos.

Mas o ponto é que o time tem qualidade e tem peças que podem fazer a diferença entre seguir sendo de loteria e brigar por playoffs.

O arremesso de três ainda não é um dos grandes trunfos do Raptors, mas a presença de Ingram no time deve aumentar bem o volume. Na última campanha, por exemplo, Toronto foi apenas o 28° em arremessos tentados.

Apesar de tudo, na pré-temporada, o Raptors já aumentou tal volume, indicando que pode ser algo mais próximo do que o time vai explorar na nova campanha da NBA.

Toronto Raptors na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 85 Estrelas 80 Sexto homem 60 Reservas 60 Profundidade 50 Ataque 85 Defesa 85 Técnico 70 Lesões* 80 Conferência 100 Total 75.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Raptors pode ir aos playoffs e acabar com o jejum, mas deve fazer tudo de acordo com os planos da direção. A questão é trabalhar dentro das possibilidades, pois o time conta com boas opções para os dois lados da quadra, especialmente no quinteto inicial. O banco, nem tanto. Mas é o preço por ser um mercado que não atraia tantos agentes livres.

Se tudo der certo, o Raptors entra com chances de vencer jogos na NBA. O resultado, no entanto, não tem garantia nenhuma. Mas é fato que parece bem melhor do que nos últimos anos.

Palpite: nono lugar no Leste

