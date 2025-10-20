Raptors monta time para voltar aos playoffs da NBA

Longe dos playoffs da NBA há quatro anos, o Toronto Raptors montou um time capaz de voltar a lutar por vitórias. Não é uma tarefa fácil, pois a equipe passou por muitos problemas ao longo do período. Mas, agora, a chance parece ter chegado.
O Raptors fez poucas mudanças em seu time para a nova campanha da NBA. Afinal, foram peças pontuais para um elenco que já estava começando a se formar. Na agência livre, a equipe canadense basicamente manteve seu grupo.
Mas o que realmente importa é que o Raptors criou um conjunto forte o bastante para sonhar com os playoffs no Leste. Pode até não funcionar, mas boa parte do elenco já vinha jogando junto para começar a pensar em vitórias. E é em cima disso que a direção vem trabalhando.
No Draft da NBA, o Raptors optou por Collin Murray-Boyles, um ala que deve ter minutos em sua primeira campanha. Enquanto isso, chegou o ala-pivô Sandro Mamukelashvili, que estava no San Antonio Spurs. Ou seja, nada demais, certo?
Mas o que faz o Raptors entrar na nova temporada da NBA pensando em playoffs com um time que não fez tantas mudanças?
Bem, aí é que está a coisa toda.
Primeiro, a troca por Brandon Ingram na última campanha da NBA deu ao elenco um astro capaz de ajudar na pontuação e organização. Tudo para tirar a pressão que existe em Scottie Barnes para fazer o time não só melhor, mas competitivo. Aliás, Ingram vai fazer sua estreia pela equipe só em 2025/26. Afinal, desde que chegou do New Orleans Pelicans, ele não atuou.
Caras novas
Collin Murray-Boyles (F), Sandro Mamukelashvili (C/F)
Principais perdas
Chris Boucher (F)
Titulares e rotação do Raptors em 2025/26 na NBA
G Immanuel Quickley
G RJ Barrett
F Brandon Ingram
F Scottie Barnes
C Jakob Poeltl
Gradey Dick (G), Ochai Agbaji (G/F), Ja’Kobe Walter (G), Jonathan Mogbo (F/C)
Técnico: Darko Rajakovic
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|30
|Ochai Agbaji
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|4
|Scottie Barnes
|6 ft 7 in (2.01 m)
|237 lb (108 kg)
|G/F
|9
|RJ Barrett
|6 ft 6 in (1.98 m)
|214 lb (97 kg)
|F
|77
|Jamison Battle
|6 ft 7 in (2.01 m)
|220 lb (100 kg)
|G/F
|1
|Gradey Dick
|6 ft 6 in (1.98 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|24
|Chucky Hepburn (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|3
|Brandon Ingram
|6 ft 8 in (2.03 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|0
|A. J. Lawson (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|179 lb (81 kg)
|F/C
|54
|Sandro Mamukelashvili
|6 ft 9 in (2.06 m)
|240 lb (109 kg)
|G
|55
|Alijah Martin (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|2
|Jonathan Mogbo
|6 ft 9 in (2.06 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|12
|Collin Murray-Boyles
|6 ft 7 in (2.01 m)
|245 lb (111 kg)
|C
|19
|Jakob Poeltl
|7 ft 0 in (2.13 m)
|260 lb (118 kg)
|G
|5
|Immanuel Quickley
|6 ft 2 in (1.88 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|23
|Jamal Shead
|6 ft 1 in (1.85 m)
|200 lb (91 kg)
|G/F
|17
|Garrett Temple
|6 ft 5 in (1.96 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|14
|Ja’Kobe Walter
|6 ft 5 in (1.96 m)
|180 lb (82 kg)
Raptors tem chance de ir aos playoffs da NBA com o atual time
Vamos por partes. Primeiro, o Raptors está no Leste, uma conferência que está mais fraca e os times se enfrentam 52 vezes ao longo de uma campanha na NBA. Depois, Toronto tem um elenco de razoável para bom. Por fim, a evolução de Scottie Barnes para ser o cara que vai tentar levar o grupo aos playoffs.
Além de Ingram, RJ Barrett, Immanuel Quickley e Jakob Poeltl estão ali para apoiar Barnes.
Ou seja, o Raptors tem uma chance real de fazer algo que não consegue há anos.
Mas o ponto é que o time tem qualidade e tem peças que podem fazer a diferença entre seguir sendo de loteria e brigar por playoffs.
O arremesso de três ainda não é um dos grandes trunfos do Raptors, mas a presença de Ingram no time deve aumentar bem o volume. Na última campanha, por exemplo, Toronto foi apenas o 28° em arremessos tentados.
Apesar de tudo, na pré-temporada, o Raptors já aumentou tal volume, indicando que pode ser algo mais próximo do que o time vai explorar na nova campanha da NBA.
Toronto Raptors na temporada 2025/26 da NBA
|Atributos
|Nota
|Titulares
|85
|Estrelas
|80
|Sexto homem
|60
|Reservas
|60
|Profundidade
|50
|Ataque
|85
|Defesa
|85
|Técnico
|70
|Lesões*
|80
|Conferência
|100
|Total
|75.5
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
O Raptors pode ir aos playoffs e acabar com o jejum, mas deve fazer tudo de acordo com os planos da direção. A questão é trabalhar dentro das possibilidades, pois o time conta com boas opções para os dois lados da quadra, especialmente no quinteto inicial. O banco, nem tanto. Mas é o preço por ser um mercado que não atraia tantos agentes livres.
Se tudo der certo, o Raptors entra com chances de vencer jogos na NBA. O resultado, no entanto, não tem garantia nenhuma. Mas é fato que parece bem melhor do que nos últimos anos.
Palpite: nono lugar no Leste
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA