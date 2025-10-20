Jazz precisa da troca de Lauri Markkanen por seu futuro na NBA

Lauri Markkanen começa a temporada 2025/26 da NBA no Utah Jazz, mas as chances de terminar sem uma troca são raras. Aliás, o time é um dos piores da liga e parece estar tentando uma reconstrução de verdade. No entanto, só vai conseguir fazer isso sem impactar a carreira do finlandês se seguir sem ele. Do contrário, por conta do inevitável tank, Utah vai limitar o ala mais uma vez.

Continua após a publicidade

O trabalho do Jazz não é sobre vencer agora, mas por manter a ideia de reformulação de elenco na NBA. Sabendo que o próximo Draft é um dos melhores e a sua pick, que está com o Oklahoma City Thunder, tem proteção até a oitava escolha, dificilmente Utah vai querer ganhar jogos. É para ficar no fundo da classificação no Oeste para não ter a menor chance de perder.

Então, uma das tarefas mais importantes do Jazz até fevereiro, data do prazo de troca na NBA, é segurar o ala ao máximo. Isso porque se ele jogar, Utah vai melhorar a qualidade do que tem em quadra e, como consequência, será “obrigado” a vencer. E a gente já entendeu que não é isso o que a direção quer, certo?

Continua após a publicidade

Assim, é muito por conta disso que o Jazz vai acabar envolvendo Lauri Markkanen em uma troca para poder pensar sobre seu futuro na NBA. Não é uma questão de abrir mão de um jogador insatisfeito ou qualquer coisa do tipo. É por estratégia e pelo que pode fazer nos próximos anos.

Vale lembrar que Markkanen jogou apenas 102 partidas das últimas 164 possíveis. Ou seja, 62.2%. All-Star em 2022/23, ele quer voltar a brilhar na liga, sem limitações.

Caras novas

Kevin Love (F/C), Jusuf Nurkic (C), Ace Bailey (F/G), Walter Clayton (G), Georges Niang (F)

Continua após a publicidade

Principais perdas

Jordan Clarkson (G), John Collins (F/C), Johnny Juzang (G/F), Collin Sexton (G), KJ Martin (F)

Titulares e rotação do Jazz em 2025/26 na NBA

G Keyonte George

G Ace Bailey

F Lauri Markkanen

F Taylor Hendricks

C Walker Kessler

Jusuf Nurkic (C), Brice Sensabaugh (F), Kyle Filipowski (C/F), Kyle Anderson (F), Kevin Love (F/C), Isaiah Collier (G)

Continua após a publicidade

Técnico: Will Hardy

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso G/F 2 Kyle Anderson 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) F 19 Ace Bailey 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg) G 13 Walter Clayton Jr. 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) G 8 Isaiah Collier 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) C 22 Kyle Filipowski 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) G 3 Keyonte George 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) G 16 Elijah Harkless (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) F 0 Taylor Hendricks 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) C 24 Walker Kessler 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) F/C 42 Kevin Love 6 ft 8 in (2.03 m) 251 lb (114 kg) F/C 23 Lauri Markkanen 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) G/F 10 Sviatoslav Mykhailiuk 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) F 31 Georges Niang 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) C 30 Jusuf Nurkić 7 ft 0 in (2.13 m) 290 lb (132 kg) F 28 Brice Sensabaugh 6 ft 5 in (1.96 m) 235 lb (107 kg) G 17 John Tonje (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 218 lb (99 kg) F/C 34 Oscar Tshiebwe (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 255 lb (116 kg) F 5 Cody Williams 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg)

Lauri Markkanen saindo em troca é o primeiro passo para o Jazz sonhar com futuro na NBA

Claro que Lauri Markkanen é isso tudo e o Jazz sabe bem que não tem como segurar mais. Ele está com 28 anos e não quer desperdiçar mais uma campanha em sua carreira jogando para perder. E é óbvio que Utah vai perder. Então, para deixar tudo em ordem, a troca vai sair.

Continua após a publicidade

Sua participação no EuroBasket, por exemplo, serviu para mostrar que Markkanen ainda pode ser um segundo astro de algum time na NBA.

Mas, para onde ele iria?

Não importa muito para a direção do Jazz, desde que receba múltiplas escolhas de Draft e jovens talentos da NBA. Como em outros anos, o Golden State Warriors é um dos times com mais interesse no ala, mas o Los Angeles Lakers aparece na briga. Tudo normal, mas não se espante caso o “escolhido” for o Memphis Grizzlies.

Continua após a publicidade

Então, a temporada do Jazz, em si, pouco importa em termos de vencer. A ideia é perder para ganhar no futuro e fazer uma espécie de “peneira”, com testes por todo o elenco durante a campanha. Algo bem comum entre times que fazem tank.

Mas Lauri Markkanen não é o único que deve sair em troca. Isso porque o time deve negociar o pivô Walker Kessler em algum momento e, mais uma vez, ganhar escolhas. Assim, a preferência da equipe de Salt Lake City é por picks já em 2026.

Continua após a publicidade

Utah Jazz na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 75 Estrelas 70 Sexto homem 40 Reservas 50 Profundidade 50 Ataque 65 Defesa 65 Técnico 80 Lesões* 30 Conferência 70 Total 59.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Como o Jazz tem muito espaço em sua folha salarial para receber jogadores em troca até a trade deadline da NBA, é provável que cheguem peças expirantes. Ou seja, no último ano de contrato.

Assim, o time de Salt Lake City abre mais espaço para a agência livre de 2026 e começa a sonhar com um elenco para brigar por algo no futuro. É assim que Danny Ainge vem trabalhando nos últimos anos.

Continua após a publicidade

Por fim, o Jazz já escolheu quem quer que seja o seu “cara” do futuro: Ace Bailey. Ele vai apenas para o seu primeiro ano na NBA, mas com a troca de Markkanen, tudo deve ficar mais claro para ele brilhar.

Até lá, o torcedor do Jazz deve seguir se acostumando com as derrotas, pois não tem outro caminho.

Palpite: 15° lugar no Oeste

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA