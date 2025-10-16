NBA: Zion Williamson tenta brecar sofrimento do Pelicans

Uma hora isso vai acabar, né? É muito sofrimento. O New Orleans Pelicans tenta, mais uma vez, depositar suas esperanças de que Zion Williamson vai realmente ajudar o time a vencer na NBA. Claro que não é fácil, mas o astro vem tentando fazer sua parte.
Após várias críticas sobre sua forma física, finalmente parece que Zion Williamson entendeu o que devia fazer e perdeu peso. O negócio, no entanto, é manter para ficar saudável. Isso porque o jogador vive se machucando por conta do sobrepeso. A equipe sofre, a torcida chora.
No entanto, o Pelicans dá sinais de que até pode sair da linha da loteria no Draft da NBA. Não que seja a melhor opção hoje, pois o próximo recrutamento é muito forte nas primeiras posições. Mas se o time estiver completo (ou quase isso), por que não tentar jogar por vitórias?
Tecnicamente, Zion é de outro nível na NBA. Mas se não ficar em quadra, de nada adianta. Aliás, o Pelicans é um time que sofre muito com isso como um todo. Afinal, o trio que deveria liderar a última campanha (Brandon Ingram, Dejounte Murray, além de Williamson) jamais pisou em quadra ao mesmo tempo. Não fizeram um jogo juntos sequer. Ingram já saiu. Ou seja, nunca vai acontecer.
Então, claro que fica mais difícil vencer assim.
Só que o Pelicans acredita no trabalho que Zion Williamson fez na offseason da NBA para reverter o jogo. É o Oeste, claro. Tudo fica mais complicado. Mas e se der liga?
Caras novas
Jaden Springer (G), Jordan Poole (G), Saddiq Bey (F), Jeremiah Fears (G), Derik Queen (C/F), Kevon Looney (C)
Principais perdas
CJ McCollum (G), Bruce Brown (G), Kelly Olynyk (C/F)
Titulares e rotação do Pelicans em 2025/26 na NBA
G Dejounte Murray (Jordan Poole)
G Herb Jones
F Trey Murphy
F Zion Williamson
C Yves Missi (Kevon Looney)
Jordan Poole (G), Kevon Looney (C), Jose Alvarado (G), Saddiq Bey (F), Jeremiah Fears (G), Derik Queen (C/F)
Técnico: Willie Green
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|23
|Trey Alexander (TW)
|6 ft 4 in (1.93 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|15
|Jose Alvarado
|6 ft 0 in (1.83 m)
|179 lb (81 kg)
|G/F
|41
|Saddiq Bey
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|4
|Hunter Dickinson (TW)
|7 ft 1 in (2.16 m)
|255 lb (116 kg)
|G
|0
|Jeremiah Fears
|6 ft 4 in (1.93 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|24
|Jordan Hawkins
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|2
|Herb Jones
|6 ft 7 in (2.01 m)
|206 lb (93 kg)
|F
|55
|Kevon Looney
|6 ft 9 in (2.06 m)
|222 lb (101 kg)
|F/C
|17
|Karlo Matkovic
|6 ft 10 in (2.08 m)
|231 lb (105 kg)
|G
|—
|Bryce McGowens (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|190 lb (86 kg)
|C
|21
|Yves Missi
|6 ft 11 in (2.11 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|25
|Trey Murphy
|6 ft 8 in (2.03 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|5
|Dejounte Murray
|6 ft 4 in (1.93 m)
|180 lb (82 kg)
|G/F
|14
|Micah Peavy
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|3
|Jordan Poole
|6 ft 4 in (1.93 m)
|194 lb (88 kg)
|C
|22
|Derik Queen
|6 ft 10 in (2.08 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|1
|Zion Williamson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|284 lb (129 kg)
Zion Williamson é a base para o Pelicans vencer na NBA
É óbvio que Zion Williamson não é o único bom jogador do time, mas ele faz muita diferença só por estar em quadra. É sobre talento, afinal. No entanto, a equipe conta com a dupla Herb Jones e Trey Murphy. Enquanto Jones estendeu um ótimo contrato (para a franquia), Murphy está cada vez melhor. Pouca gente notou, mas ele fez 21.2 pontos e 5.4 rebotes na última campanha da NBA.
Enquanto isso, a direção do Pelicans tenta evitar erros na NBA. Foi atrás de uma troca por Jordan Poole, um tanto questionável, mas que pode contribuir muito, especialmente se vier do banco de reservas. Se for titular, no entanto, ele deve entrar no lugar de Jones ou, até mesmo, de Murray. Nada ideal, aliás.
Mas o fato é que o Pelicans se esforçou para selecionar Derik Queen no Draft da NBA e não havia tanto motivo para tal. Primeiro, por encaixe. Afinal, para ele jogar, não pode ser ao mesmo tempo que Zion Williamson. Depois, pelo que o time “pagou” para ter o jogador. A direção do Atlanta Hawks agradece todos os dias por isso.
New Orleans Pelicans na temporada 2025/26 da NBA
|Atributos
|Nota
|Titulares
|85
|Estrelas
|80
|Sexto homem
|80
|Reservas
|80
|Profundidade
|60
|Ataque
|70
|Defesa
|60
|Técnico
|30
|Lesões*
|20
|Conferência
|70
|Total
|63.5
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
A gente tenta analisar ano a ano para não ficar com uma tendência do que veio das campanhas anteriores. Entretanto, o Pelicans está longe de passar confiança na NBA. Basta Zion Williamson ficar fora por alguns jogos e você já sabe o resultado.
O time precisa encarar a nova campanha da NBA como uma tentativa de brigar por vitórias, sem forçar tank. Mas já começa sem Dejounte Murray, que pode voltar entre dezembro e janeiro. Como Zion Williamson é um ponto de interrogação ambulante quando o assunto é ficar saudável, é muito difícil esperar um grande ano.
Claro que tudo pode mudar, com Zion ficando em quadra e o Pelicans começar a vencer. Mas, por enquanto, não dá para confiar.
Palpite: 12° lugar no Oeste
