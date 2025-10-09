NBA: Sem Tyrese Haliburton, Pacers tenta repetir campanha

Tyrese Haliburton está fora da próxima temporada da NBA e o Indiana Pacers está preparado para isso. Embora o armador seja uma grande ausência, vale lembrar que o time ainda conta com outras peças que ficaram para a nova campanha.

Você deve estar se perguntando: “mas e o Myles Turner?”. Bem, aí é outra questão. Apesar de tudo, o Pacers perdeu na agência livre um pivô que não pegava rebotes, não era bom defensor e fazia do time um dos piores dentro do garrafão em toda a NBA. Turner é um bom jogador, foi muito importante para Indiana ao longo dos anos, mas jamais foi alguém para a equipe contar como a diferença sobre os adversários.

A direção do Pacers sabe que precisa contar com “os próximos homens na ordem” para substituirem Tyrese Haliburton e Myles Turner na próxima campanha da NBA. É provável que Bennedict Mathurin seja o substituto do armador, apesar de não ser da mesma posição. Isso porque Andrew Nembhard vai assumir a função na organização. Por outro lado, Isaiah Jackson deve ficar com a vaga de Turner.

No entanto, Jackson deve disputar vaga com Jay Huff, que chegou do Memphis Grizzlies. Apesar de Huff não ter muito cartaz na NBA, ele faz basicamente o que Turner fazia no Pacers. Talvez, em menores proporções, mas é um bom jogador.

Mas “o cara” do Pacers sem Haliburton, sem dúvidas, será Pascal Siakam. O astro deve ser o alvo principal do ataque de Indiana ao lado de Nembhard, o que já é melhor do que muitos times no Leste.

Caras novas

Jay Huff (C), Delon Wright (G), Kam Jones (G), Taelon Peter (G)

Principais perdas

Myles Turner (C), Thomas Bryant (C), Enrique Freeman (F)

Titulares e rotação do Rockets em 2025/26 na NBA

G Andrew Nembhard

G Bennedict Mathurin

F Aaron Nesmith

F Pascal Siakam

C Isaiah Jackson

Obi Toppin (F), Jarace Walker (F), Jay Huff (C), TJ McConnell (G)

Técnico: Rick Carlisle

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso C 13 Tony Bradley 6 ft 10 in (2.08 m) 245 lb (111 kg) G 10 RayJ Dennis (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) G 12 Johnny Furphy 6 ft 9 in (2.06 m) 200 lb (91 kg) G 0 Tyrese Haliburton 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) C 32 Jay Huff 7 ft 1 in (2.16 m) 240 lb (109 kg) C 22 Isaiah Jackson 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) G 29 Quenton Jackson (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 173 lb (78 kg) G 7 Kam Jones 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) G/F 00 Bennedict Mathurin 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) G 9 T. J. McConnell 6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg) G/F 2 Andrew Nembhard 6 ft 4 in (1.93 m) 191 lb (87 kg) G/F 23 Aaron Nesmith 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) G 4 Taelon Peter (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) G 26 Ben Sheppard 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) F 43 Pascal Siakam 6 ft 8 in (2.03 m) 245 lb (111 kg) F 1 Obi Toppin 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) F 5 Jarace Walker 6 ft 7 in (2.01 m) 235 lb (107 kg) C 11 James Wiseman 6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg)

Pacers pode brigar pelo que na próxima campanha da NBA sem Tyrese Haliburton?

Por mais que o Pacers tenha perdido um pivô que pontuasse e ajudasse no espaçamento em quadra, a ausência de Tyrese Haliburton é o que mais vai pesar. Afinal, o armador é um dos melhores organizadores da NBA e cuida muito bem da bola. Então, é aí que Andrew Nembhard entra para assumir o ataque.

Claro que não é a mesma coisa, pois Nembhard é mais um jogador two-way (no bom sentido) do que Tyrese Haliburton. Assim como o titular, ele não comete muitos erros de ataque. Mas as diferenças estão por conta do arremesso e da organização. Não é o mesmo tipo de jogador.

Mas perder Myles Turner não estava nos planos do Pacers. É óbvio que ele seria um dos principais jogadores do time na próxima campanha da NBA, mas a ida dele para o Milwaukee Bucks frustrou a diretoria. Isso porque, se Indiana soubesse que ele poderia ir embora, o foco na agência livre seria por uma reposição imediata. Mas como ele não deu sinais, a equipe perdeu com isso.

O Pacers pode e deve brigar por playoffs mais uma vez, pois o Leste da NBA está mesmo mais fraco.

Indiana Pacers na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 80 Estrelas 80 Sexto homem 70 Reservas 80 Profundidade 80 Ataque 90 Defesa 80 Técnico 90 Lesões* 50 Conferência 100 Total 80.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Não era o que o Pacers esperava para a próxima campanha da NBA, mas ainda é possível brigar por algo sem Tyrese Haliburton. Claro que é o melhor jogador do time, mas dá para encarar o Leste de frente. Talvez, não seja como no último ano, quando foi às finais da liga. Mas bom o bastante para brigar por playoffs.

A formação deve ter TJ McConnell e Huff no banco por conta da falta de espaçamento de Jackson e Nembhard. O armador titular até arremessa, mas teve péssimo aproveitamento em 2024/25. Então, o técnico Rick Carlisle terá de lidar com formações diferentes para fazer o Pacers vencer na próxima campanha da NBA.

O que o Pacers pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

É difícil cravar que o Pacers esteja fora dos playoffs de 2025/26 na NBA, pois tem um elenco bom o bastante para entrar no mínimo via play-in. E isso é o bastante para ser um dos favoritos? Não, mas o Leste tem um grupo dos melhores times, um outro de medianos e um terceiro, que deve ficar nos últimos lugares.

O Pacers está entre o segundo e o primeiro, mas vai depender do andamento da temporada. E é fácil entender, pois lesões podem alterar os planos de várias equipes. Então, a briga pelos playoffs deve ser a meta do Pacers na NBA.

Palpite: sétimo lugar no Leste

