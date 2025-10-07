NBA: A última dança de Stephen Curry e o Warriors

A última dança. A direção do Golden State Warriors pode até não falar abertamente, mas o fato é que a temporada 2025/26 da NBA é, basicamente, a última tentativa de repetir um título com Stephen Curry. O time está em seu limite e só conseguiu fechar contratações com quase três meses de agência livre. Ou seja, já saiu atrás de absolutamente todo mundo nisso.

É óbvio que Stephen Curry e Jimmy Butler possuem contrato com o Warriors até 2026/27, mas a idade está pesando. Claro que Butler chegou para ajudar a elevar o nível do time, mas sem Curry contra o Minnesota Timberwolves nos playoffs, a coisa não andou.

E uma coisa ficou clara: o Warriors precisava de tamanho em quadra, especialmente quando mais importa na NBA. Nos mata-matas, a equipe sofreu muito contra Houston Rockets e Timberwolves. Então, a direção fez o que deu e fechou com Al Horford.

Sim, Horford ainda pode ajudar, pois tem ótimo arremesso, sabe passar e ainda é ótimo defensor. Mas era o que Stephen Curry e o Warriors precisavam para a próxima temporada da NBA?

Bem… sim e não. Está claro que Draymond Green já não consegue mais ficar como pivô, então o reforço de Horford é muito válido. Mas com uma folha de pagamento apertada, não havia muito o que fazer. No entanto, o Warriors ainda pode fazer mudanças significativas pelo título da NBA.

Aliás, o brasileiro Gui Santos deve ser o principal reserva de Green na próxima campanha da NBA, muito pelo que o Warriors mais precisa no momento: raça.

Caras novas

De’Anthony Melton (G), Seth Curry (G), Al Horford (C), Taevion Kinsey (G), Will Richard (G)

Principal perda

Kevon Looney (C)

Titulares e rotação do Warriors em 2025/26

G Stephen Curry

G Buddy Hield

F Jimmy Butler

F Draymond Green

C Al Horford

Gary Payton II (G), Brandin Podziemski (G), Quinten Post (C), De’Anthony Melton (G), Gui Santos (F), Seth Curry (G)

Técnico: Steve Kerr

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F 10 Jimmy Butler 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) G 31 Seth Curry 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) G 30 Stephen Curry 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) F 23 Draymond Green 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) G 7 Buddy Hield 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) C 20 Al Horford 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) F 32 Trayce Jackson-Davis 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) F 00 Jonathan Kuminga 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) G 8 De’Anthony Melton 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) G 4 Moses Moody 6 ft 5 in (1.96 m) 211 lb (96 kg) G 0 Gary Payton II 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) G 2 Brandin Podziemski 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) C 21 Quinten Post 7 ft 0 in (2.13 m) 238 lb (108 kg) G 3 Will Richard 6 ft 4 in (1.93 m) 206 lb (93 kg) F 44 Jackson Rowe (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) F 15 Gui Santos 6 ft 6 in (1.98 m) 209 lb (94 kg) G 61 Pat Spencer (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) F 22 Alex Toohey (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 223 lb (101 kg)

Warriors busca mais um título com Stephen Curry na NBA

Tudo bem que o Warriors não teve muito o que fazer com Jonathan Kuminga, mas foi uma verdadeira novela. E das chatas. Ficou bem claro que o time não quer ele, o jogador não quer ficar, mas não tem muito jeito. É o que tem para hoje. Ele segue, embora o futuro aponte muito mais para uma troca do que ele virar “o cara” daqui uns anos.

Não é o que a direção do Warriors vai fazer, então é tudo em cima de Curry mais uma vez. E com curto prazo de validade. Claro que ainda tem mais uma temporada para tentar, mas vai ficando cada vez mais difícil.

Então, é bem provável que o Warriors faça uma troca até a trade deadline da NBA envolvendo Kuminga. Sabendo que o dia 15 de janeiro é a data mínima para acontecer qualquer negócio pelo ala, o time vai trabalhar com opções até lá. E como seu salário (US$22.5 milhões) está cada vez mais “convidativo” para tal, a direção não vai ter pressa alguma.

O Warriors quer mais um título da NBA com Stephen Curry, mas não basta apenas lotar o time de veteranos. Tem de ir atrás de bons reforços para pensar no presente e no futuro próximo. Por isso, o nome de Bam Adebayo já aparece em rumores. Se vai acontecer algo ali, o papo é outro.

De reforços, o Warriors trouxe Al Horford, Seth Curry, além da volta de De’Anthony Melton. Enquanto o irmão de Stephen estava no Charlotte Hornets, Melton retorna após breve passagem pelo Brooklyn Nets. Por outro lado, Gary Payton II estendeu.

Golden State Warriors em 2025/26

Atributos Nota Titulares 95 Estrelas 100 Sexto homem 70 Reservas 70 Profundidade 75 Ataque 90 Defesa 85 Técnico 90 Lesões* 70 Conferência 70 Total 81.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O que a direção do Warriors sabe é que o atual elenco pode brigar na NBA. Pelo título… não. Ao menos, no papel.

Stephen Curry, por outro lado, acredita que será possível pelo fato de contar com Jimmy Butler no elenco do Warriors, mas a NBA, especialmente no Oeste, não é nada fácil. O time não tem tudo aquilo que precisa, por enquanto.

Então, é o que a franquia deve trabalhar muito em cima até a trade deadline. Se o Warriors conseguir reforçar o garrafão, por que não pode virar um candidato na NBA? Só o fato de ter Curry já é uma diferença enorme em cima de outros times, mesmo aos 37 anos.

O que o Warriors pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

Sim, o Warriors ainda não tem o que precisa para vencer o título da NBA, mas com uma peça aqui e outra ali, é possível dar a Stephen Curry o que ele quer. Só que não depende só do time, né? Tem de convencer alguém que Kuminga é seu futuro astro, o que não é nada fácil.

Vale lembrar, no entanto, que após tomar vários DNP CD (não jogar por decisão técnica), o ala entrou no time quando Stephen Curry ficou de fora nos playoffs e foi o melhor jogador do Warriors. Então, é deixar Kuminga em quadra para elevar o seu valor de mercado.

Hoje, o Warriors não briga por nada além das últimas vagas diretas aos playoffs da NBA, mas se a troca chegar, as coisas mudam bastante.

Palpite: oitavo lugar no Oeste

