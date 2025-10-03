NBA: Seth Curry queria usar número do irmão no Warriors

Após fechar contrato com o Golden State Warriors para a próxima temporada da NBA, Seth Curry foi apresentado na quinta-feira (2). Em coletiva de imprensa, ele revelou ter tentado comprar o número 30, usado pelo seu irmão e ídolo da franquia, Stephen Curry. A camisa já é icônica na história da equipe, sendo usada pelo astro ao longo de toda sua carreira.

Continua após a publicidade

“Eu tentei comprar o número 30 do meu irmão, mas ele disse que não precisava do dinheiro. Acho que a NBA também não ia gostar disso. Eu poderia liderar a liga em vendas de camisas por ele”, disse Seth Curry rindo em entrevista.

O jogador de 35 anos se juntou ao elenco do Golden State Warriors para o início dos treinos de pré-temporada. Aliás, à princípio, seu contrato será válido apenas para essa fase do ano. Isso porque ele fechou um vínculo sem garantia que busca avaliar jogadores em treinos e verificar se eles se encaixam no elenco oficial. Esse tipo de acordo também é usado para dispensar um atleta antes da fase regular sem que ele tenha direito a garantias salariais integrais.

Continua após a publicidade

Portanto, poderá dispensar Seth Curry após os treinos de pré-temporada da NBA para abrir espaço no teto salarial do Warriors. Depois, a franquia deve recontratá-lo a já com a campanha em andamento. Essa “jogada” é para conseguir operar abaixo do nível de multas da liga.

Leia mais!

O ala-armador falou sobre a situação vivida nesta offseason. Afinal, há meses haviam rumores sobre sua chegada ao time de San Francisco. No entanto, com a “novela” sobre o contrato de Jonathan Kuminga, o Warriors ficou estagnado. Após se acertar com o jovem jogador, conseguiu anunciar reforços. Além disso, ele projetou seu encaixe no time do técnico Steve Kerr.

Continua após a publicidade

“Foi uma situação estranha. É algo que nunca vi na minha carreira. É como se um time já soubesse o que ia acontecer, mas só oficializasse depois de alguns meses. Então, é estranho. Mas, estou aqui agora e pronto para jogar. Provavelmente assisti a 95% dos jogos do Warriors nos últimos 16 anos. Então, eu conheço o estilo e sei como joga. Devo ser capaz de ajudar sempre que precisarem de mim”, acrescentou.

Vale lembrar que será a primeira vez que Seth atuará ao lado do irmão Stephen Curry. O astro defendeu apenas Golden State em sua carreira. Por outro lado, Seth já passou por nove equipes diferentes ao longo dos 11 anos na liga. Na última temporada, ele jogou pelo Charlotte Hornets. Pelo time da Carolina do Norte, disputou 68 jogos, sendo 14 como titular. Como resultado, teve médias de 6.5 pontos, 1.7 rebote e 45.6% de aproveitamento nas bolas de três. Aliás, essa foi sua melhor porcentagem da carreira.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA