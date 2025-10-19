NBA: Kings mais perdido do que nunca na temporada 2025/26

Há pouco mais de dois anos, o Sacramento Kings voltava aos playoffs da NBA e parecia estar no rumo certo, mas para a temporada 2025/26, já está na hora de partir para uma reformulação. Não tem condição. Como um time conseguiu retornar às vitórias e, em pouco tempo, tudo mudou? Bem, é a direção do Kings, que se tiver uma chance de errar, ela vai lá e passa duas vezes na fila só para garantir.

A temporada 2025/26 do Kings tem tudo para ser um desastre, especialmente se quiser continuar apostando nos veteranos. DeMar DeRozan, por mais que tenha muito talento, todo mundo já viu que foi uma contratação ruim. Na dúvida, a diretoria foi lá e trouxe Zach LaVine para reeditar uma dupla que já não havia dado certo no Chicago Bulls.

O preço disso? Quase nada, né? Mandou De’Aaron Fox, seu melhor jogador desde DeMarcus Cousins, em troca para ter LaVine. Que downgrade, que coisa estúpida.

Então, no Draft, o time selecionou o ótimo Nique Clifford. A ideia seria perfeita, mas o Kings vai dar muito tempo de quadra a LaVine e DeRozan na temporada. Ou seja, Clifford, por mais que seja um produto quase pronto, vai ter de esperar sua vez.

A direção do Kings entendeu que não dá para jogar sem um armador e foi atrás de Dennis Schroder para a temporada 2025/26 da NBA. No entanto, vale lembrar que o alemão é um na liga e outro jogando no basquete FIBA. Além disso, Sacramento é seu quinto time desde 2023/24.

Na falta de consistência, o Kings foi lá e contratou Russell Westbrook para a nova temporada. Nada contra o MVP de 2016, mas ele esteve muito perto de ficar sem time algum para 2025/26. Então, todo mundo sabe que a equipe será divertida de assistir seus jogos. Afinal, Westbrook, mesmo agora, é muita correria no ataque e poucos lances de impacto por vitórias.

Caras novas

Russell Westbrook (G), Dennis Schroder (G), Nique Clifford (G/F), Drew Eubanks (C/F), Dario Saric (C/F), Maxime Raynaud (C/F)

Principais perdas

Markelle Fultz (G), Trey Lyles (F), Jake LaRavia (F), Jonas Valanciunas (C)

Titulares e rotação do Kings em 2025/26 na NBA

G Dennis Schroder

G Zach LaVine

F DeMar DeRozan

F Keegan Murray

C Domantas Sabonis

Russell Westbrook (G), Dario Saric (C/F), Nique Clifford (G/F), Malik Monk (G), Keon Ellis (G)

Técnico: Doug Christie

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso C 32 Dylan Cardwell (TW) 6 ft 11 in (2.11 m) 255 lb (116 kg) G 22 Devin Carter 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) G 5 Nique Clifford 6 ft 5 in (1.96 m) 175 lb (79 kg) G/F 10 DeMar DeRozan 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) G 23 Keon Ellis 6 ft 4 in (1.93 m) 175 lb (79 kg) F/C 19 Drew Eubanks 6 ft 10 in (2.08 m) 245 lb (111 kg) F 3 Isaac Jones 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) G 8 Zach LaVine 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) F 7 Doug McDermott 6 ft 6 in (1.98 m) 225 lb (102 kg) G 0 Malik Monk 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) F 13 Keegan Murray 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) G/F 29 Daeqwon Plowden (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) C 42 Maxime Raynaud 7 ft 1 in (2.16 m) 250 lb (113 kg) F/C 11 Domantas Sabonis 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) F/C 20 Dario Šarić 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) G 17 Dennis Schröder 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) G 24 Isaiah Stevens (TW) 6 ft 0 in (1.83 m) 185 lb (84 kg) G 18 Russell Westbrook 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (90 kg)

Onde o Kings vai arrumar tempo de quadra para tanto armador na temporada 2025/26 da NBA?

Boa sorte ao técnico Doug Christie. Sério. Só para entender aqui. Dennis Schroder e Zach LaVine vão ocupar as posições 1 e 2 do Kings em 2025/26, enquanto terão como reservas Malik Monk, Keon Ellis e Westbrook. Faz zero sentido, a não ser que o time faça uma troca.

Aliás, a direção do Kings tentou trocar Monk na agência livre. Ofereceu o jogador para toda a NBA, mas ninguém quis discutir antes do início da nova temporada. A meta era o Golden State Warriors por Jonathan Kuminga, mas não deu certo.

Então, ficou muito difícil entender o que o Kings quer em 2025/26. Claro que por currículo, ali tem muitos jogadores de nome na NBA, mas em quadra e já veteranos? O encaixe é ruim. Imagine Westbrook, Sabonis e DeRozan ao mesmo tempo em quadra. Quem vai arremessar de três ali?

Por mais que Westbrook encontre grandes passes, ele segue um problema quando o assunto é erro de ataque. Então, foi uma contratação bem estranha.

E o Kings começa a temporada da NBA sem Keegan Murray e Domantas Sabonis, o que deixa 2025/26 ainda mais em dúvidas. Se tem uma direção perdida na liga hoje, é a de Sacramento.

Demitiu um técnico que havia estendido o contrato na offseason anterior, não trouxe ninguém de nome para assumir no lugar, trocou o melhor jogador e ficou sem armador. Que desastre.

Não tem nada bom acontecendo ali, exceto por Clifford. E, mesmo assim, o ala tem de esperar sua vez para jogar.

Sacramento Kings na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 80 Estrelas 70 Sexto homem 85 Reservas 75 Profundidade 70 Ataque 85 Defesa 40 Técnico 35 Lesões* 50 Conferência 70 Total 66.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Sabe quando um time aponta para o caminho das vitórias e, do nada, tudo dá errado? É o Kings, que chega para a temporada 2025/26 da NBA em puro estado de bagunça. Vai ter um ataque forte, pois vai correr muito, mas a defesa é um desastre. Uma das piores de toda a liga.

Para ser justo com DeRozan e LaVine, não é que deram muito errado no Chicago Bulls o tempo todo. Por meia temporada, deu certo e o Bulls chegou a liderar o Leste. Mas bastou ficar sem Lonzo Ball que foi o fim.

E como estamos falando do Oeste da NBA, o Kings não tem muito o que fazer na nova campanha a não ser chegar na trade deadline e começar a trocar. Primeiro, DeMar DeRozan e Zach LaVine. Depois, Monk (se quiser pensar em Westbrook por mais tempo). Do contrário, é abraçar o tank com todas as forças, pois possui a própria escolha do Draft de 2026.

Se não fizer nada disso, espere por um pedido de troca por parte de Domantas Sabonis.

Palpite: 14° lugar no Oeste

