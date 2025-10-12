Ja Morant (ainda) é a esperança do Grizzlies na NBA

A direção do Memphis Grizzlies depende ainda de Ja Morant para vencer na NBA. No entanto, o time entra para a nova campanha da liga cheio de desfalques e Isso pode impactar diretamente no rendimento ao longo da temporada.
Apenas para o começo de 2025/26 na NBA, o Grizzlies só terá Jaylen Wells como titular do último ano. Enquanto Desmond Bane foi trocado para o Orlando Magic, Zach Edey, Jaren Jackson Jr e Ja Morant estão todos fora por lesão. Ou seja, o time vai sofrer muito sem a base dos últimos anos. Para piorar, Brandon Clarke também é desfalque.
Portanto, Memphis só tem o pivô Jock Landale para começar a campanha. Nada animador para um time que flertou com os primeiros lugares do Oeste nos últimos anos. O Grizzlies tem um elenco cheio de problemas em várias posições, o que faz do time uma incógnita na NBA.
É provável, portanto, que o Grizzlies comece a nova campanha da NBA com o espanhol Santi Aldama como principal referência no ataque. É pouco, mas é o que tem para hoje.
Ja Morant segue sendo a referência do Grizzlies, apesar de queda de produção na última temporada da NBA. O armador que não tem o arremesso de três como sua principal característica, também não é bom defensor. Então, ele vive de lances isolados partindo para cesta. Talvez, seja por isso que o time foi atrás de Ty Jerome na agência livre. O ex-jogador do Cleveland Cavaliers é um arremessador muito melhor que o astro, mas deve ter muitos minutos ao lado dele.
Caras novas
Jock Landale (C), Kentavious Caldwell-Pope (G), (F), Cedric Coward (F/G), Ty Jerome (G)
Principais perdas
Desmond Bane (G), Luke Kennard (F), Marvin Bagley (C), Jay Huff (C)
Titulares e rotação do Grizzlies em 2025/26 na NBA
G Ja Morant
G Kentavious Caldwell-Pope
F Jaylen Wells
F Jaren Jackson Jr
C Zach Edey
Santi Aldama (F), Ty Jerome (G), Cedric Coward (G), Brandon Clarke (C), GG Jackson (F), Scotty Pippen (G)
Técnico: Tuomas Iisalo
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F/C
|7
|Santi Aldama
|7 ft 0 in (2.13 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|3
|Kentavious Caldwell-Pope
|6 ft 5 in (1.96 m)
|204 lb (93 kg)
|F
|15
|Brandon Clarke
|6 ft 8 in (2.03 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|23
|Cedric Coward
|6 ft 6 in (1.98 m)
|206 lb (93 kg)
|C
|14
|Zach Edey
|7 ft 4 in (2.24 m)
|305 lb (138 kg)
|C
|13
|PJ Hall (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|245 lb (111 kg)
|F
|45
|GG Jackson
|6 ft 9 in (2.06 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|8
|Jaren Jackson Jr.
|6 ft 10 in (2.08 m)
|242 lb (110 kg)
|G/F
|11
|Ty Jerome
|6 ft 5 in (1.96 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|46
|John Konchar
|6 ft 5 in (1.96 m)
|210 lb (95 kg)
|C
|34
|Jock Landale
|6 ft 11 in (2.11 m)
|255 lb (116 kg)
|G
|21
|Jahmai Mashack
|6 ft 4 in (1.93 m)
|203 lb (92 kg)
|G
|12
|Ja Morant
|6 ft 2 in (1.88 m)
|174 lb (79 kg)
|G
|1
|Scotty Pippen Jr.
|6 ft 1 in (1.85 m)
|170 lb (77 kg)
|G
|10
|Javon Small (TW)
|6 ft 3 in (1.91 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|24
|Cam Spencer
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
|F
|0
|Jaylen Wells
|6 ft 8 in (2.03 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|5
|Vince Williams Jr.
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
Fica difícil imaginar que o Grizzlies tenha uma grande campanha na NBA. Afinal, por mais que o time tenha ótimos defensores, a questão física começa a atrapalhar antes mesmo do início da temporada.
Memphis Grizzlies na temporada 2025/26 da NBA
|Atributos
|Nota
|Titulares
|85
|Estrelas
|75
|Sexto homem
|75
|Reservas
|75
|Profundidade
|75
|Ataque
|95
|Defesa
|90
|Técnico
|65
|Lesões*
|30
|Conferência
|70
|Total
|73.5
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
Entre as poucas novidades de Memphis está o ala-armador Kentavious Caldwell-Pope, que chegou na troca de Bane. Ótimo defensor, ele ainda ajuda nos arremessos de três.
O ritmo de jogo do Grizzlies é muito intenso, especialmente por conta do estilo de jogo de Ja Morant na NBA. Então, ter ótimos arremessadores espalhados pela quadra é algo que o time vai explorar muito na nova campanha.
O técnico Tuomas Iisalo vai para a sua segunda temporada no Grizzlies, a primeira completa na NBA. Ele substituiu Taylor Jenkins já perto dos playoffs, o que causou muita surpresa em toda a liga. No papel ele tem um bom time nas mãos. Na prática, entretanto, seus jogadores precisam estar saudáveis. Afinal, estamos falando do Oeste, uma conferência muito mais forte e disputada que o Leste.
Só pelo fato de o Oeste ser tão forte, já deixa o Grizzlies em uma situação de alerta na NBA. Então, quando o time tem tantos desfalques assim logo no começo da campanha, é difícil pensar em uma temporada de recuperação. Portanto, a briga pelo play-in deve ser encarada como realidade a partir de agora. O que vier depois disso, é lucro.
Palpite: 13° lugar no Oeste
