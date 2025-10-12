Ja Morant (ainda) é a esperança do Grizzlies na NBA

A direção do Memphis Grizzlies depende ainda de Ja Morant para vencer na NBA. No entanto, o time entra para a nova campanha da liga cheio de desfalques e Isso pode impactar diretamente no rendimento ao longo da temporada.

Apenas para o começo de 2025/26 na NBA, o Grizzlies só terá Jaylen Wells como titular do último ano. Enquanto Desmond Bane foi trocado para o Orlando Magic, Zach Edey, Jaren Jackson Jr e Ja Morant estão todos fora por lesão. Ou seja, o time vai sofrer muito sem a base dos últimos anos. Para piorar, Brandon Clarke também é desfalque.

Portanto, Memphis só tem o pivô Jock Landale para começar a campanha. Nada animador para um time que flertou com os primeiros lugares do Oeste nos últimos anos. O Grizzlies tem um elenco cheio de problemas em várias posições, o que faz do time uma incógnita na NBA.

É provável, portanto, que o Grizzlies comece a nova campanha da NBA com o espanhol Santi Aldama como principal referência no ataque. É pouco, mas é o que tem para hoje.

Ja Morant segue sendo a referência do Grizzlies, apesar de queda de produção na última temporada da NBA. O armador que não tem o arremesso de três como sua principal característica, também não é bom defensor. Então, ele vive de lances isolados partindo para cesta. Talvez, seja por isso que o time foi atrás de Ty Jerome na agência livre. O ex-jogador do Cleveland Cavaliers é um arremessador muito melhor que o astro, mas deve ter muitos minutos ao lado dele.

Caras novas

Jock Landale (C), Kentavious Caldwell-Pope (G), (F), Cedric Coward (F/G), Ty Jerome (G)

Principais perdas

Desmond Bane (G), Luke Kennard (F), Marvin Bagley (C), Jay Huff (C)

Titulares e rotação do Grizzlies em 2025/26 na NBA

G Ja Morant

G Kentavious Caldwell-Pope

F Jaylen Wells

F Jaren Jackson Jr

C Zach Edey

Santi Aldama (F), Ty Jerome (G), Cedric Coward (G), Brandon Clarke (C), GG Jackson (F), Scotty Pippen (G)

Técnico: Tuomas Iisalo

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F/C 7 Santi Aldama 7 ft 0 in (2.13 m) 215 lb (98 kg) G 3 Kentavious Caldwell-Pope 6 ft 5 in (1.96 m) 204 lb (93 kg) F 15 Brandon Clarke 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) G 23 Cedric Coward 6 ft 6 in (1.98 m) 206 lb (93 kg) C 14 Zach Edey 7 ft 4 in (2.24 m) 305 lb (138 kg) C 13 PJ Hall (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 245 lb (111 kg) F 45 GG Jackson 6 ft 9 in (2.06 m) 210 lb (95 kg) F/C 8 Jaren Jackson Jr. 6 ft 10 in (2.08 m) 242 lb (110 kg) G/F 11 Ty Jerome 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) G 46 John Konchar 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) C 34 Jock Landale 6 ft 11 in (2.11 m) 255 lb (116 kg) G 21 Jahmai Mashack 6 ft 4 in (1.93 m) 203 lb (92 kg) G 12 Ja Morant 6 ft 2 in (1.88 m) 174 lb (79 kg) G 1 Scotty Pippen Jr. 6 ft 1 in (1.85 m) 170 lb (77 kg) G 10 Javon Small (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) G 24 Cam Spencer 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) F 0 Jaylen Wells 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) G 5 Vince Williams Jr. 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg)

Fica difícil imaginar que o Grizzlies tenha uma grande campanha na NBA. Afinal, por mais que o time tenha ótimos defensores, a questão física começa a atrapalhar antes mesmo do início da temporada.

Memphis Grizzlies na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 85 Estrelas 75 Sexto homem 75 Reservas 75 Profundidade 75 Ataque 95 Defesa 90 Técnico 65 Lesões* 30 Conferência 70 Total 73.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Entre as poucas novidades de Memphis está o ala-armador Kentavious Caldwell-Pope, que chegou na troca de Bane. Ótimo defensor, ele ainda ajuda nos arremessos de três.

O ritmo de jogo do Grizzlies é muito intenso, especialmente por conta do estilo de jogo de Ja Morant na NBA. Então, ter ótimos arremessadores espalhados pela quadra é algo que o time vai explorar muito na nova campanha.

O técnico Tuomas Iisalo vai para a sua segunda temporada no Grizzlies, a primeira completa na NBA. Ele substituiu Taylor Jenkins já perto dos playoffs, o que causou muita surpresa em toda a liga. No papel ele tem um bom time nas mãos. Na prática, entretanto, seus jogadores precisam estar saudáveis. Afinal, estamos falando do Oeste, uma conferência muito mais forte e disputada que o Leste.

Só pelo fato de o Oeste ser tão forte, já deixa o Grizzlies em uma situação de alerta na NBA. Então, quando o time tem tantos desfalques assim logo no começo da campanha, é difícil pensar em uma temporada de recuperação. Portanto, a briga pelo play-in deve ser encarada como realidade a partir de agora. O que vier depois disso, é lucro.

Palpite: 13° lugar no Oeste

