Cade Cunningham é a resposta para o Pistons brigar na NBA

A temporada passada da NBA para o Detroit Pistons foi um divisor de águas, mas o time quer ser ainda melhor em 2025/26 com o astro Cade Cunningham. Foi ótimo voltar aos playoffs, algo que não acontecia desde 2019. No entanto, a meta é não só disputar os mata-matas. A franquia quer passar da segunda fase e brigar por coisas mais importantes.

Tudo isso, entretanto, passa pelas mãos de Cade Cunningham. É fato que o armador atingiu um novo patamar em sua carreira na NBA e é algo que o Pistons já esperava. Mas a meta subiu e não é só competir: tem de vencer. A época em que o time apenas entrava em quadra para dar rodagem aos seus jovens talentos já passou. Então, é hora de agir.

A direção até tentou manter os dois melhores arremessadores (Malik Beasley e Tim Hardaway Jr), mas perdeu ambos. O primeiro, por questões que ainda precisa resolver com a liga. Enquanto isso, Hardaway foi para o Denver Nuggets. Mas, mesmo assim, o Pistons fechou com Duncan Robinson na agência livre da NBA, o que é um alívio para o perímetro.

O Pistons ainda terá alguns reforços para a nova campanha da NBA: Além de Caris LeVert, ex-Atlanta Hawks, Jaden Ivey está de volta após lesão. O ala-armador, peça muito importante para jogar ao lado de Cunningham, está 100% recuperado.

É claro que o Leste da NBA está mais fraco na temporada 2025/26, mas o Pistons não tem nada com isso e vai fazer de tudo para vencer o máximo de jogos sob o comando de Cade Cunningham. Para o time, nem é uma questão de surpresa. É por uma identidade.

Caras novas

Duncan Robinson (G/F), Caris LeVert (F/G), Javonte Green (F), Chaz Lanier (G), Charles Bediako (C)

Principais perdas

Tim Hardaway Jr (G/F), Malik Beasley (F/G), Dennis Schroder (G), Lindy Waters (F), Simone Fontecchio (F)

Titulares e rotação do Pistons em 2025/26

G Cade Cunningham

G Jaden Ivey

F Ausar Thompson

F Tobias Harris

C Jalen Duren

Duncan Robinson, Caris LeVert, Ron Holland, Isaiah Stewart

Técnico: J.B. Bickerstaff

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso G 2 Cade Cunningham 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) C 0 Jalen Duren 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) F 26 Javonte Green 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) F 12 Tobias Harris 6 ft 8 in (2.03 m) 226 lb (103 kg) F 5 Ron Holland 6 ft 8 in (2.03 m) 206 lb (93 kg) G 23 Jaden Ivey 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) G 24 Daniss Jenkins (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 165 lb (75 kg) G 22 Colby Jones (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 207 lb (94 kg) F 34 Bobi Klintman 6 ft 9 in (2.06 m) 225 lb (102 kg) G 20 Chaz Lanier 6 ft 4 in (1.93 m) 206 lb (93 kg) G 8 Caris LeVert 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) F 7 Paul Reed 6 ft 9 in (2.06 m) 210 lb (95 kg) F 55 Duncan Robinson 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) G 25 Marcus Sasser 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) F 35 Tolu Smith (TW) 6 ft 11 in (2.11 m) 245 lb (111 kg) F/C 28 Isaiah Stewart 6 ft 8 in (2.03 m) 250 lb (113 kg) G/F 9 Ausar Thompson 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg)

Pistons quer ir além dos playoffs da NBA na temporada 2025/26

O Pistons fez boas adições, mas o que mais importa mesmo para 2025/26 é a evolução de quem já estava lá. Ron Holland, por exemplo, fez uma temporada de estreia muito ruim, especialmente nos arremessos de três. Mas na Summer League, ele se destacou justamente no quesito.

Além dele, tem Jalen Duren na fase do “vai ou racha”. Isso porque o pivô está no Pistons desde a temporada 2022/23 da NBA e a próxima campanha será a sua quarta na liga. Ele fez dois anos de duplo-duplo, mas ainda não “explodiu” como o time gostaria. Por enquanto, segue como a melhor opção no setor, enquanto Isaiah Jackson é seu imediato.

A volta de Jaden Ivey é um alento, pois alivia a pressão em cima de Cunningham no ataque. Além de pontuar, Ivey ajuda na organização do ataque. Então, sabendo que Holland vira uma opção para os arremessos de três, ao lado de Duncan Robinson e Tobias Harris, eles terão ótimos alvos na próxima temporada da NBA.

O Pistons pode brigar, mas depende muito mais da evolução de seus jovens talentos como Cade Cunningham do que das contratações na agência livre da NBA. Claro que Caris LeVert e Duncan Robinson vão ajudar, mas é muito mais sobre o que Ausar Thompson pode mostrar de evolução no ataque, por exemplo.

Detroit Pistons em 2025/26

Atributos Nota Titulares 85 Estrelas 80 Sexto homem 75 Reservas 80 Profundidade 80 Ataque 75 Defesa 80 Técnico 75 Lesões* 80 Conferência 100 Total 81.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Pistons tem tudo para fazer uma boa temporada. Claro que existem tetos, mas a ideia é avançar cada vez mais. É entender que alguns contratos ali são parte da evolução como franquia.

Sim, Tobias Harris ainda tem um salário alto, mas no Pistons está mais dentro de uma realidade da NBA do que era em seus tempos de Philadelphia 76ers (chegou a ganhar quase US$40 milhões por ano). Mas com a evolução de seus jovens jogadores, salários assim serão cada vez mais raros.

O que o Pistons pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

Não dá para ignorar a evolução que aconteceu no Pistons na última temporada. Por outro lado, é ser otimista demais achar que o time vai vencer o Leste. Por pior que esteja, ainda existem times mais prontos ali.

Hoje, o Pistons tem de pensar nos playoffs da NBA, mas sempre com o foco antes na evolução de seus talentos.

Palpite: quinto lugar no Leste

