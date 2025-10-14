Bucks se ajoelha por Giannis Antetokounmpo e faz história na NBA

O Milwaukee Bucks tenta fazer de tudo para manter o astro Giannis Antetokounmpo em seu time para as próximas temporadas da NBA. No entanto, vai depender muito do que a equipe vai fazer em 2025/26. A franquia do Wisconsin caiu na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos, enquanto o duas vezes MVP quer brigar por título. Algo não está “casando” na relação.

É fato que Giannis Antetokounmpo quer mais um título na NBA, mas a direção não sabe mais o que fazer. O Bucks tentou, na abertura da agência livre, uma de suas útlimas cartadas ao fechar com Myles Turner.

Mas para isso acontecer, o time teve de dispensar Damian Lillard, que está fora de 2025/26 e voltou para o Portland Trail Blazers. Então, com Turner no Bucks, Giannis poderia se empolgar para ficar pelos próximos anos. Ao menos, é o que a diretoria pensa.

Acontece que, se você olhar o elenco e tirar Giannis Antetokounmpo, o Bucks é um time de loteria na NBA. Simples assim. Não é bom o bastante e tende a sofrer, especialmente quando Doc Rivers tiver de usar seu banco de reservas. Quando o grego não jogar, então, aí é coisa de pensar em derrota certa. Vale lembrar que ele deixou de atuar, em média, em 14 jogos nas últimas três campanhas.

O Bucks, em medida de desespero, foi atrás de Thanasis Antetokounmpo para voltar em 2025/26, mas o time foi além e fechou com Alex, o irmão mais novo deles, para ser two-way. Tudo para deixar Giannis feliz, como se a equipe fosse uma família. Literalmente.

Por Antetokounmpo, é a primeira vez na história da NBA que um time terá três irmãos ao mesmo tempo.

Caras novas

Myles Turner (C), Gary Harris (G/F), Cole Anthony (G), Amir Coffey (F)

Principais perdas

Brook Lopez (C), Damian Lillard (G), Pat Connaughton (F)

Titulares e rotação do Bucks em 2025/26 na NBA

G Kevin Porter

G Gary Trent Jr

F AJ Green

F Giannis Antetokounmpo

C Myles Turner

Kyle Kuzma (F), Bobby Portis (F/C), Cole Anthony (G), Taurean Prince (F), Ryan Rollins (G)

Técnico: Doc Rivers

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F Alex Antetokounmpo (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 214 lb (97 kg) F 34 Giannis Antetokounmpo 6 ft 11 in (2.11 m) 243 lb (110 kg) F 43 Thanasis Antetokounmpo 6 ft 7 in (2.01 m) 219 lb (99 kg) G 50 Cole Anthony 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) G 20 A. J. Green 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) G 11 Gary Harris 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) G 44 Andre Jackson Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 209 lb (95 kg) F 0 Kyle Kuzma 6 ft 9 in (2.06 m) 221 lb (100 kg) F 24 Chris Livingston 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) F 35 Pete Nance (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) G/F 7 Kevin Porter Jr. 6 ft 4 in (1.93 m) 203 lb (92 kg) F 9 Bobby Portis 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) F 12 Taurean Prince 6 ft 6 in (1.98 m) 218 lb (99 kg) G 13 Ryan Rollins 6 ft 3 in (1.91 m) 180 lb (82 kg) G 19 Mark Sears (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) C 00 Jericho Sims 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) F 21 Tyler Smith 6 ft 9 in (2.06 m) 224 lb (102 kg) G 5 Gary Trent Jr. 6 ft 5 in (1.96 m) 204 lb (93 kg) F/C 3 Myles Turner 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg)

Bucks para 2025/26 pode ter muito sofrimento

O Bucks vem sendo sofrível nos playoffs da NBA nos últimos anos. Afinal, são quatro vitórias e 12 derrotas nos últimos 16 jogos. Desde a última vitória em série nos mata-matas, o time já teve três técnicos: Mike Budenholzer, Adrian Griffin e, por fim, Doc Rivers.

Mas não é só sobre ir aos playoffs. É fazer o time vencer e ter condições reais de lutar pelo título. Não é o caso no momento. O Bucks vive uma “Giannis dependência”, o que é até normal em equipes não tão boas. Isso porque o resto do elenco não consegue fazer a diferença para quando o grande astro não estiver em quadra.

É claro que se Giannis Antetokounmpo estiver lá, o Bucks equilibra o jogo contra boa parte dos times da NBA. Isso serve só para entender a diferença que o grego faz no elenco. Ainda não é o bastante para pensar em título, mesmo que do Leste.

Sim, o Leste da NBA está mais fraco do que nunca, mas o Bucks, nem assim, é um dos melhores. Aliás, deve brigar para entrar nos playoffs, seja via play-in ou não.

Milwaukee Bucks na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 80 Estrelas 95 Sexto homem 70 Reservas 60 Profundidade 50 Ataque 80 Defesa 85 Técnico 60 Lesões* 60 Conferência 100 Total 76.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Giannis Antetokounmpo é tudo no Bucks e o time precisa de muito mais para brigar por algo na NBA. Myles Turner é um defensor mediano para ruim. Não se deixe enganar pelos tocos, pois ele é sempre batido por outros pivôs e o garrafão do Indiana Pacers era um dos que mais eram explorados nos últimos anos. Ele vai ajudar no espaçamento de quadra, vai bloquear arremessos, mas vai falhar em coberturas ou no um contra um.

Por outro lado, sem Damian Lillard, o Bucks vai de Kevin Porter na armação. Porter até é um bom jogador, mas possui vários problemas fora das quadras e tem temperamento muito difícil. Não por menos, sempre saiu pela porta dos fundos dos times que jogou, como Cleveland Cavaliers, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder.

Mas Doc Rivers quer usar o ala-armador AJ Green para ajudar no perímetro. Afinal, é o melhor arremessador do time. Por fim, o Bucks vai tentar se livrar de Kyle Kuzma ao longo da campanha da NBA. O “investimento” na troca por Khris Middleton não foi bom e a equipe só entendeu isso depois.

Mesmo no Leste, o Bucks não tem um dos melhores elencos e deve sofrer na NBA em 2025/26. Mas tem Giannis Antetokounmpo, né? Até quando, ninguém sabe.

Palpite: oitavo° lugar no Leste

