Bam Adebayo tenta liderar Heat na NBA

Sem um grande astro do nível de Jimmy Butler, o Miami Heat chega para nova temporada da NBA com o pivô Bam Adebayo como o principal nome. Não é uma tarefa fácil, pois o time da Flórida tenta encontrar uma nova identidade para brigar por vitórias.

É claro que Bam Adebayo é uma grande referência, mas muito mais defensiva do que ofensiva. Afinal, ele foi poucas vezes testado como o foco do ataque. E no começo da nova campanha da NBA, o Heat vai precisar muito dele.

Isso porque Tyler Herro vai perder muitos jogos por lesão, fazendo de Adebayo a principal opção no Heat. Enquanto isso Andrew Wiggins deve ajudar o pivô no ataque.

Uma das grandes dúvidas do técnico Erik Spoelstra é sobre quem será o companheiro de Bam Adebayo no garrafão do Heat para nova campanha da NBA. Na última temporada, ele testou o jovem Kel’el Ware de pivô. Como resultado, Adebayo virou ala-pivô, o que faz mais sentido com o seu jogo. No entanto, nos primeiros jogos da pré-temporada, Spoelstra vem usando Nikola Jovic. Ware, enquanto isso, vem sendo um dos destaques saindo do banco de reservas.

O time de Miami deve ter Davion Mitchell como armador principal, enquanto Norman Powell, que chegou do Los Angeles Clippers, estará ao seu lado. Isso, pelo menos, até que Herro volte às quadras. Depois disso, é provável que Mitchell vá para o banco.

Caras novas

Kasparas Jakucionis (G), Norman Powell (G/F), Precious Achiuwa (F/C), Simone Fontecchio (F)

Principais perdas

Kevin Love (F), Duncan Robinson (F/G),

Titulares e rotação do Heat em 2025/26 na NBA

G Davion Mitchell

G Tyler Herro (Norman Powell)

F Andrew Wiggins

F Nikola Jovic (Kel’el Ware)

C Bam Adebayo

Pelle Larsson (F), Norman Powell (G/F), Kel’el Ware (C), Kasparas Jakucionis (G), Jaime Jaquez (F)

Técnico: Erik Spoelstra

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F/C 8 Precious Achiuwa 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) F/C 13 Bam Adebayo 6 ft 9 in (2.06 m) 260 lb (118 kg) F 0 Simone Fontecchio 6 ft 7 in (2.01 m) 209 lb (95 kg) F 15 Myron Gardner (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) C 50 Vladislav Goldin (TW) 7 ft 1 in (2.16 m) 250 lb (113 kg) G 14 Tyler Herro 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) G 25 Kasparas Jakucionis 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) F 11 Jaime Jaquez 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) F 16 Keshad Johnson 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) F 5 Nikola Jović 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) G 9 Pelle Larsson 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) G 45 Davion Mitchell 6 ft 1 in (1.85 m) 205 lb (93 kg) G 24 Norman Powell 6 ft 4 in (1.93 m) 215 lb (98 kg) G 2 Terry Rozier 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) G 12 Dru Smith 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) C 7 Kel’el Ware 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) F 22 Andrew Wiggins 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg)

O Heat conta ainda com no banco de reservas. Entre eles, Jaime Jaquez, Kasparas Jakucionis, Pelle Larsson, além de Ware ou Jovic. Na teoria, a mescla disso deve “dizer” o que o Heat vai disputar a nova temporada da NBA.

Miami Heat na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 75 Estrelas 70 Sexto homem 70 Reservas 70 Profundidade 70 Ataque 70 Defesa 90 Técnico 100 Lesões* 50 Conferência 100 Total 76.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O time ainda espera por uma solução sobre Terry Rozier. A NBA segue investigando o jogador, enquanto o Heat tenta manter o atleta. Por enquanto, Rozier pediu para não ser dispensado, já que não deve encontrar uma nova equipe tão cedo.

O Heat pode até brigar, mas não será nada fácil, já que não conta com as melhores opções de jogadores. Claro, Spoelstra já levou o time longe sem grandes astros, mas sem Tyler Herro no começo da campanha, fica muito mais complicado.

Em suma, o Heat espera que Bam Adebayo dê um salto ofensivo para levar o time aos playoffs da NBA. Na teoria, se ficar entre os dez primeiros (e ir ao play-in), as chances disso crescem bastante.

Palpite: 11° lugar no Leste

