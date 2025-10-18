NBA: Devin Booker reencontra a reconstrução no Suns

Dá para dizer, sem medo algum, que o Phoenix Suns bateu na trave pelo título da NBA quando Devin Booker tinha Chris Paul ao seu lado. Afinal, o time do Arizona chegou a estar liderando a final de 2021 contra o Milwaukee Bucks por 2 a 1, mas levou a virada. Depois, a franquia insistiu em medalhões e o resultado jamais foi o mesmo. Então, é hora de dar dois passos para trás e recomeçar.
Daquele time só sobrou mesmo Devin Booker. Após uma tentativa frustrada com Kevin Durant e Bradley Beal, a diretoria entendeu que tinha de recalcular rota. Por isso, Mat Ishbia, dono do Suns, começou o “processo de limpeza” na agência livre.
E tudo certo fazer isso, pois o time precisava de novos ares desde a direção até os jogadores. Como resultado, Mat Ishbia trouxe gente de confiança, começando por Josh Bartelstein para ser o CEO, Brian Gregory de GM e Jordan Ott como técnico. Em comum, todos são de Michigan ou Michigan State, assim como o dono.
Depois, o Suns trocou Kevin Durant, dispensou e parcelou um dos piores contratos da NBA (Bradley Beal) e reestruturou o time para ficar em torno de Devin Booker. Agora, não tem mais questão de pressa por título ou coisa assim. É fazer um trabalho de médi prazo, colhendo frutos de Draft e de jovens talentos.
Mas isso não quer dizer que o Suns vai abraçar o tank na nova campanha da NBA. Pelo contrário, pois Ishbia quer que Booker coordene, em quadra, a reconstrução por vitórias.
Os reforços
Para isso, o Suns recebeu caras novas no Draft e na agência livre da NBA. É bem verdade que o pivô Mark Williams era Plano B, mas quando a direção viu que o jovem Khaman Maluach poderia parar no Toronto Raptors, o time não esperou pelo pior e já fez a troca pelo ex-jogador do Charlotte Hornets.
Foi mais uma oportunidade de negócio para não ficar sem um pivô titular. Enquanto isso, Maluach pode se desenvolver.
Caras novas
Dillon Brooks (G/F), Jalen Green (G), Khaman Maluach (C), Mark Williams (C), Koby Brea (G), Rasheer Fleming (F), Nigel Hayes-Davis (F)
Principais perdas
Bradley Beal (G), Kevin Durant (F), Mason Plumlee (C), Bol Bol (F/C), Tyus Jones (G), Cody Martin (F), Monte Morris (G)
Titulares e rotação do Suns em 2025/26 na NBA
G Jalen Green
G Devin Booker
F Dillon Brooks
F Ryan Dunn
C Mark Williams
Oso Ighodaro (C/F), Khaman Maluach (C), Nigel Hayes-Davis (F), Collin Gillespie (G), Royce O’Neale (F), Grayson Allen (G)
Técnico: Jordan Ott
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|G
|8
|Grayson Allen
|6 ft 4 in (1.93 m)
|198 lb (90 kg)
|G
|1
|Devin Booker
|6 ft 6 in (1.98 m)
|206 lb (93 kg)
|G
|14
|Koby Brea (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|3
|Dillon Brooks
|6 ft 6 in (1.98 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|0
|Ryan Dunn
|6 ft 8 in (2.03 m)
|216 lb (98 kg)
|F
|20
|Rasheer Fleming
|6 ft 9 in (2.06 m)
|240 lb (109 kg)
|G
|12
|Collin Gillespie
|6 ft 1 in (1.85 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|23
|Jordan Goodwin
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|4
|Jalen Green
|6 ft 4 in (1.93 m)
|186 lb (84 kg)
|F
|21
|Nigel Hayes-Davis
|6 ft 8 in (2.03 m)
|254 lb (115 kg)
|F
|22
|C. J. Huntley (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|190 lb (86 kg)
|F
|11
|Oso Ighodaro
|7 ft 0 in (2.13 m)
|235 lb (107 kg)
|F
|18
|Isaiah Livers (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|232 lb (105 kg)
|C
|10
|Khaman Maluach
|7 ft 2 in (2.18 m)
|250 lb (113 kg)
|F
|00
|Royce O’Neale
|6 ft 6 in (1.98 m)
|226 lb (103 kg)
|C
|2
|Nick Richards
|7 ft 0 in (2.13 m)
|245 lb (111 kg)
|C
|15
|Mark Williams
|7 ft 0 in (2.13 m)
|240 lb (109 kg)
Devin Booker deve comandar Suns por vitórias na NBA
Dê uma olhada no elenco do Suns para a nova campanha da NBA. Passa longe de ser ruim, tá? Por mais que tenha feito grandes mudanças, o time tem um bom grupo com jovens talentos e, claro, Devin Booker.
Jalen Green e Dillon Brooks chegaram na troca de Durant. Enquanto isso, a franquia trouxe Nigel Hayes-Davis, MVP do Final Four da EuroLeague e campeão pelo Fenerbahçe. Por fim, fez ótimas escolhas no Draft.
Por enquanto, Mark Williams deve ser o titular como pivô. Mas isso pode mudar, já que a equipe não estendeu seu contrato e está gostando muito de uma rápida evolução de Maluach. Williams preocupa por questão física, mas Oso Ighodaro e Nick Richards são os próximos na lista se o jogador não tiver condições de jogar.
A parte legal do Suns é que a direção está trabalhando de forma ordenada, com cautela e sem desespero algum. Claro que para Devin Booker não é legal passar por mais uma reformulação, mas ele abraçou a ideia. Então, tudo certo.
Phoenix Suns na temporada 2025/26 da NBA
|Atributos
|Nota
|Titulares
|85
|Estrelas
|80
|Sexto homem
|75
|Reservas
|85
|Profundidade
|85
|Ataque
|85
|Defesa
|90
|Técnico
|70
|Lesões*
|70
|Conferência
|70
|Total
|79.5
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
Não dá para cravar que o Suns vai brigar por grandes coisas, mas é importante salientar que o time conta com boas peças que já fizeram muito na NBA. Devin Booker é parte fundamental do trabalho, enquanto Jalen Green será o armador principal. Ao menos, pela nomenclatura. De acordo com John Gambadoro, da Arizona Sports, a ideia é que Green seja mais organizador e Booker finalizador.
Não que mude muita coisa, pois Devin Booker também vai ajudar a organizar o ataque do Suns. Do banco, Collin Gillespie e Jordan Goodwin devem ter muitos minutos. O ex-jogador do Los Angeles Lakers foi mantido para a fase regular após ótima pré-temporada, mas o time dispensou Jared Butler, que vinha sendo um dos destaques.
Nada absurdo, no entanto. O Suns montou um time para ficar na briga pelo play-in da NBA. O que vier a partir disso, é lucro.
Palpite: décimo lugar no Oeste
