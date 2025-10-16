Em meio a rumores de troca, Giannis Antetokounmpo lidera NBA

Giannis Antetokounmpo está envolvido em vários rumores de troca na NBA. No entanto, ele quer testar o Milwaukee Bucks mais uma vez antes de pedir para sair. Enquanto isso, nós fizemos uma votação sobre as posições. Hoje, é a vez dos alas-pivôs.

E Giannis Antetokounmpo sobra na NBA quando o assunto é sua posição. Ele levou todos os votos para o primeiro lugar, enquanto Anthony Davis ficou em segundo. Nada de surpresa, claro.

Mas é bom dizer que o astro do Dallas Mavericks pediu para jogar na função e deixar de ser pivô logo que chegou por lá. E você vai ver outros nomes aqui da mesma forma. Chet Holmgren, por exemplo, é muito mais pivô. Mas o Oklahoma City Thunder pede a ele que seja ala-pivô. Então, seguimos assim.

Falando nisso, existem casos de jogadores na NBA que fazem de tudo para estarem em outras posições, como Davis e Antetokounmpo. Para quem não viu o EuroBasket, Giannis jogou de pivô por lá. Mas, nos EUA, ele quer seguir como está.

Sim, acredite: Bam Adebayo é muito mais ala-pivô do que pivô. Aliás, ele falou várias vezes que prefere e gosta mais de jogar assim. E como ele terminou a última campanha da NBA na função, era esperado que seguisse assim para Kel’el Ware ser o seu companheiro no garrafão. No entanto, o técnico Erik Spoelstra vem usando mais Nikola Jovic por ali, com Ware no banco. É algo que pode mudar, todavia.

Por enquanto, Giannis Antetokounmpo vai seguir no Bucks, mesmo que os rumores da NBA apontem outros caminhos. Ele quer ser campeão mais uma vez, mas sabe que não vai acontecer no time. Então, é mais uma questão de tempo.

Mas o assunto hoje é a votação, né?

Só Giannis e um outro jogador (que você já deve saber quem é, mas só sai amanhã) tiveram 100% para o primeiro lugar na NBA.

E sobre isso, Zion Williamson é um ala-pivô que muita gente ainda acredita. Tanto é que teve votos para o segundo lugar. No entanto, ele levou outros para o 15°. É o histórico, no fim das contas. Afinal, estar em quadra conta muito aqui.

Quem votou

Equipe Jumper Brasil: Antonio Carlos Jr, Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Matheus Carvalho (Pisou na Linha), Ricardo Stabolito, Victor Linjardi, Vinicius Donato

Colaboradores: Bruno Pollice, Gabriel Almeida, João Paulo, Julio Luizelli, Luis Fernando (SwishTV BR), Lucas Colisse, Mauro Jr e Michel Moral

Quase todos eles já trabalharam com a gente, já participaram de outras votações, podcasts ou artigos.

Critérios

Não é sobre a carreira dos alas-armadores na NBA. É sobre a temporada 2025/26. Então, é se um jogador tem lesão e pode demorar a voltar ou se ele terá um papel maior ou menor naquele time. Além disso, claro, existe a preferência pessoal. Afinal, estamos falando de 16 pessoas que pensam de forma diferente.

Confira, então, os melhores alas-pivôs da NBA para a temporada 2025/26, liderados por Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis.

Os melhores da posição na NBA para 2025/26

Pos Jogador Time Pontos 1 Giannis Antetokounmpo Bucks 400 2 Anthony Davis Mavs 384 3 Paolo Banchero Magic 373 4 Evan Mobley Cavs 336 5 Bam Adebayo Heat 334 6 Chet Holmgren Thunder 322 7 Pascal Siakam Pacers 319 8 Zion Williamson Pelicans 259 9 Julius Randle Timberwolves 251 10 Scottie Barnes Raptors 246 11 Jaren Jackson Jr Grizzlies 229 12 Lauri Markkanen Jazz 189 13 Jalen Johnson Hawks 178 14 Paul George Sixers 153 15 Aaron Gordon Nuggets 150 16 Draymond Green Warriors 149 17 Matas Buzelis Bulls 134 18 Michael Porter Nets 133 19 Tobias Harris Pistons 98 20 Jonathan Kuminga Warriors 91 21 Rui Hachimura Lakers 89 22 Miles Bridges Hornets 88 23 Toumani Camara Blazers 67 24 Jabari Smith Jr Rockets 46 25 John Collins Clippers 41

Também receberam votos: Kyle Filipowski, Bilal Coulibaly, Keegan Murray, Dorian Finney-Smith, Jerami Grant, Santi Aldama, Nikola Jovic, Jeremy Sochan, Harrison Barnes, Obi Toppin.

