Em meio a rumores de troca, Giannis Antetokounmpo lidera NBA

Giannis Antetokounmpo está envolvido em vários rumores de troca na NBA. No entanto, ele quer testar o Milwaukee Bucks mais uma vez antes de pedir para sair. Enquanto isso, nós fizemos uma votação sobre as posições. Hoje, é a vez dos alas-pivôs.
E Giannis Antetokounmpo sobra na NBA quando o assunto é sua posição. Ele levou todos os votos para o primeiro lugar, enquanto Anthony Davis ficou em segundo. Nada de surpresa, claro.
Mas é bom dizer que o astro do Dallas Mavericks pediu para jogar na função e deixar de ser pivô logo que chegou por lá. E você vai ver outros nomes aqui da mesma forma. Chet Holmgren, por exemplo, é muito mais pivô. Mas o Oklahoma City Thunder pede a ele que seja ala-pivô. Então, seguimos assim.
Falando nisso, existem casos de jogadores na NBA que fazem de tudo para estarem em outras posições, como Davis e Antetokounmpo. Para quem não viu o EuroBasket, Giannis jogou de pivô por lá. Mas, nos EUA, ele quer seguir como está.
Sim, acredite: Bam Adebayo é muito mais ala-pivô do que pivô. Aliás, ele falou várias vezes que prefere e gosta mais de jogar assim. E como ele terminou a última campanha da NBA na função, era esperado que seguisse assim para Kel’el Ware ser o seu companheiro no garrafão. No entanto, o técnico Erik Spoelstra vem usando mais Nikola Jovic por ali, com Ware no banco. É algo que pode mudar, todavia.
Leia mais
- Kevin Durant e LeBron James são os melhores alas da NBA
- Luka Doncic volta, mas calouro rouba a cena e Suns bate Lakers
- NBA: Nets dispensa jogador e se arrepende
Por enquanto, Giannis Antetokounmpo vai seguir no Bucks, mesmo que os rumores da NBA apontem outros caminhos. Ele quer ser campeão mais uma vez, mas sabe que não vai acontecer no time. Então, é mais uma questão de tempo.
Mas o assunto hoje é a votação, né?
Só Giannis e um outro jogador (que você já deve saber quem é, mas só sai amanhã) tiveram 100% para o primeiro lugar na NBA.
E sobre isso, Zion Williamson é um ala-pivô que muita gente ainda acredita. Tanto é que teve votos para o segundo lugar. No entanto, ele levou outros para o 15°. É o histórico, no fim das contas. Afinal, estar em quadra conta muito aqui.
Quem votou
Equipe Jumper Brasil: Antonio Carlos Jr, Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Matheus Carvalho (Pisou na Linha), Ricardo Stabolito, Victor Linjardi, Vinicius Donato
Colaboradores: Bruno Pollice, Gabriel Almeida, João Paulo, Julio Luizelli, Luis Fernando (SwishTV BR), Lucas Colisse, Mauro Jr e Michel Moral
Quase todos eles já trabalharam com a gente, já participaram de outras votações, podcasts ou artigos.
Critérios
Não é sobre a carreira dos alas-armadores na NBA. É sobre a temporada 2025/26. Então, é se um jogador tem lesão e pode demorar a voltar ou se ele terá um papel maior ou menor naquele time. Além disso, claro, existe a preferência pessoal. Afinal, estamos falando de 16 pessoas que pensam de forma diferente.
Confira, então, os melhores alas-pivôs da NBA para a temporada 2025/26, liderados por Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis.
Os melhores da posição na NBA para 2025/26
|Pos
|Jogador
|Time
|Pontos
|1
|Giannis Antetokounmpo
|Bucks
|400
|2
|Anthony Davis
|Mavs
|384
|3
|Paolo Banchero
|Magic
|373
|4
|Evan Mobley
|Cavs
|336
|5
|Bam Adebayo
|Heat
|334
|6
|Chet Holmgren
|Thunder
|322
|7
|Pascal Siakam
|Pacers
|319
|8
|Zion Williamson
|Pelicans
|259
|9
|Julius Randle
|Timberwolves
|251
|10
|Scottie Barnes
|Raptors
|246
|11
|Jaren Jackson Jr
|Grizzlies
|229
|12
|Lauri Markkanen
|Jazz
|189
|13
|Jalen Johnson
|Hawks
|178
|14
|Paul George
|Sixers
|153
|15
|Aaron Gordon
|Nuggets
|150
|16
|Draymond Green
|Warriors
|149
|17
|Matas Buzelis
|Bulls
|134
|18
|Michael Porter
|Nets
|133
|19
|Tobias Harris
|Pistons
|98
|20
|Jonathan Kuminga
|Warriors
|91
|21
|Rui Hachimura
|Lakers
|89
|22
|Miles Bridges
|Hornets
|88
|23
|Toumani Camara
|Blazers
|67
|24
|Jabari Smith Jr
|Rockets
|46
|25
|John Collins
|Clippers
|41
Também receberam votos: Kyle Filipowski, Bilal Coulibaly, Keegan Murray, Dorian Finney-Smith, Jerami Grant, Santi Aldama, Nikola Jovic, Jeremy Sochan, Harrison Barnes, Obi Toppin.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA