Luka Doncic volta, mas calouro rouba a cena e Suns bate Lakers

A grande atração era a estreia de Luka Doncic na pré-temporada pelo Los Angeles Lakers, mas no fim quem sorriu foi o Phoenix Suns. Com um excelente jogo do pivô Khaman Maluach, a décima escolha do Draft de 2025, e do armador Jared Butler, a equipe do Arizona venceu o rival de divisão no duelo dessa terça-feira (14). Além disso, a noite ainda contou com outras cinco partidas.
Los Angeles volta a atuar já nesta quarta-feira (15) em duelo com o Dallas Mavericks. A ideia geral, no entanto, é que seja um time mais alternativo para o jogo que acontece em Las Vegas. Eles ainda terão outro compromisso na sexta. Enquanto isso, Phoenix se despediu na pré-temporada e agora foca na outra quarta-feira, quando estreia na campanha da NBA de 2025/26 contra o Sacramento Kings.
Escalações
O Los Angeles Lakers enfim pode escalar Luka Doncic na pré-temporada, no amistoso contra o Phoenix Suns. Além disso, a equipe também contou com a estreia de Marcus Smart nos amistosos. Aliás, ambos foram titulares, jogando ao lado de Austin Reaves, Deandre Ayton e Jake LaRavia. Além de LeBron James e Maxi Kleber que seguem fora, também não atuaram Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Jarred Vanderbilt e Gabe Vincent.
Do mesmo modo, o Phoenix Suns também contou com um número considerável de desfalques. Devin Booker, Dillon Brooks, Royce O’Neale, Grayson Allen, Collin Gillespie, Ryan Dunn e Oso Ighodaro se uniram a Jalen Green e Mark Williams como ausências. Então, a equipe do Arizona montou um quinteto bem alternativo com Jared Butler, Jordan Goodwin, Rasheer Fleming, Nigel Hayes-Davis e Khaman Maluach.
Destaques
Do lado do Lakers, Luka Doncic era a grande a atração e não decepcionou contra o Suns. Em seus 22 minutos, o armador anotou 25 pontos, acertou quatro bolas de três e apesar de alguns turnovers, se mostrou em ótimo ritmo na quadra. Ele ainda não havia jogado nenhum dos três amistosos anteriores de sua equipe, afinal, se recondicionava após a disputa do EuroBasket.
Austin Reaves também teve bons minutos ao lado do astro, marcando os mesmos 25 pontos em 31 minutos na quadra. A dupla mostrou dinamismo e boa capacidade de liderar o ataque, sobretudo com alguns arremessos bem difíceis.
Por fim, Deandre Ayton teve seu primeiro duplo-duplo nos amistosos, além de três tocos. Não foi a noite mais eficiente, mas o pivô esteve no garrafão ofensivo, gerando segunda chances e com alguns pontos fáceis. Apesar de fazer os bloqueios, não conseguiu ter uma grande noite defensiva.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (13/10)
- Deandre Ayton: “A NBA sabe que o Lakers tem um pivô”
- Com Devin Booker, Suns amassa Lakers na pré-temporada
Porém, a vitória foi do Suns, e com um grande jogo de Khaman Maluach. O novo pivô de Phoenix não tinha ido tão bem nos amistosos, incluindo a sensação de que ainda é um pouco cru para a NBA. Mas seu jogo de hoje foi incrível. Defendendo no aro, conseguindo limitar até mesmo as ações de armadores no perímetro que tentaram lhe atacar, uma grande capacidade de chegar a cesta e fazer enterradas. Enfim, uma grande noite.
O armador Jared Butler foi outro que brilhou. Com 35 pontos e flertando com o triplo-duplo, ele foi o grande jogador ofensivo de uma rotação ofensiva que se sustentou enquanto Doncic dava seu show em quadra. Depois disso, ele foi central nas corridas de Phoenix no fim do terceiro quarto para virar o jogo e no meio do último quarto para sustentar a vantagem e a vitória.
Jordan Goodwin, ex-Lakers, também foi um destaque com 24 pontos e muita eficiência no perímetro. Por fim, o também calouro Rasheer Fleming segue impressionando em seu papel fora da bola. Assim, pela segunda vez nos amistosos, Phoenix bateu Los Angeles.
(1-3) Los Angeles Lakers 104 x 113 Phoenix Suns (3-1)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|25
|7
|4
|0
|0
|Austin Reaves
|25
|4
|2
|1
|1
|Deandre Ayton
|10
|13
|1
|2
|3
|Jake LaRavia
|8
|8
|3
|0
|1
|Nick Smith Jr.
|8
|1
|1
|0
|0
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Doncic: 4/8
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jared Butler
|35
|7
|9
|1
|0
|Jordan Goodwin
|24
|4
|6
|1
|0
|Khaman Maluach
|17
|8
|2
|3
|2
|Nigel Hayes-Davis
|10
|6
|1
|0
|0
|Rasheer Fleming
|9
|5
|0
|1
|1
Três pontos: 16/42 (38.1%) / Butler: 5/10
Outros jogos
Além da vitória do Phoenix Suns de Khaman Maluach sobre o Lakers de Luka Doncic, a rodada ainda contou com mais cinco partidas.
O Cleveland Cavaliers enfim saiu do zero na pré-temporada com a vitória sobre o Detroit Pistons. Jogo de muitos destaques para Lonzo Ball. Enquanto isso, o rival não contou com Cade Cunningham e Jaden Ivey. Em um jogo inspirado de Jabari Smith, Amen Thompson e Tari Eason, o Houston Rockets bateu o New Orleans Pelicans, que viu bom jogo de Jeremiah Fears, enquanto Zion Williamson teve poucos minutos em quadra.
Em Milwaukee, o Oklahoma City Thunder derrubou a invencibilidade do Milwaukee Bucks nos amistosos. Enquanto esteve em quadra, o MVP da NBA Shai Gilgeous-Alexander dominou ofensivamente. Além disso, o Denver Nuggets venceu o Chicago Bulls com Jamal Murray e Nikola Jokic mantendo a ótima forma contra os destaques do time de Illinois, Josh Giddey e Matas Buzelis.
Por fim, o Golden State Warriors bateu o Portland Trail Blazers em ótimo jogo de Stephen Curry, que marcou 28 pontos. Além disso, o calouro Wil Richard ganhou chance e impressionou, enquanto o brasileiro Gui Santos não jogou. A equipe do Oregon também teve seus destaques, sobretudo com seus pivôs Donovan Clingan e Hansen Yang.
(1-2) Detroit Pistons 100 x 118 Cleveland Cavaliers (1-3)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Daniss Jenkins
|19
|2
|6
|1
|0
|Tobias Harris
|19
|5
|1
|0
|1
|Ron Holland II
|11
|4
|2
|1
|1
|Ausar Thompson
|9
|5
|4
|1
|1
|Jalen Duren
|8
|5
|2
|1
|0
Três pontos: 8/24 (33.3%) / Jenkins: 3/4
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|17
|2
|3
|3
|0
|Dean Wade
|15
|9
|1
|0
|1
|Jarrett Allen
|15
|6
|2
|1
|2
|De’Andre Hunter
|14
|1
|2
|1
|0
|Lonzo Ball
|9
|4
|9
|0
|3
Três pontos: 17/43 (39.5%) / Mitchell: 3/6
(3-0) Houston Rockets 130 x 128 New Orleans Pelicans (2-1)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jabari Smith Jr.
|26
|5
|1
|1
|1
|Amen Thompson
|21
|5
|3
|0
|0
|Tari Eason
|20
|1
|0
|2
|1
|Kevin Durant
|15
|4
|2
|0
|1
|Alperen Sengun
|8
|12
|7
|2
|1
Três pontos: 11/36 (30.6%) / Smith: 4/10
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jeremiah Fears
|20
|6
|4
|2
|0
|Saddiq Bey
|16
|5
|3
|0
|1
|Zion Williamson
|13
|3
|4
|4
|0
|Jordan Hawkins
|13
|2
|0
|1
|0
|Yves Missi
|10
|10
|0
|0
|2
Três pontos: 9/38 (23.7%) / Fears: 2/6
(3-2) Oklahoma City Thunder 116 x 112 Milwaukee Bucks (3-1)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|23
|2
|6
|3
|1
|Branden Carlson
|17
|9
|0
|0
|0
|Isaiah Hartenstein
|13
|8
|1
|0
|2
|Brooks Barnhizer
|10
|12
|2
|2
|0
|Cason Wallace
|9
|2
|8
|5
|0
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Carlson: 3/5
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cole Anthony
|21
|2
|2
|2
|0
|Giannis Antetokounmpo
|16
|7
|4
|2
|1
|Kevin Porter Jr.
|15
|0
|4
|0
|0
|Ryan Rollins
|13
|0
|2
|1
|1
|Gary Trent Jr.
|11
|1
|0
|0
|0
Três pontos: 18/45 (40%) / Anthony: 5/6
(2-2) Chicago Bulls 117 x 124 Denver Nuggets (3-1)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|25
|9
|6
|0
|1
|Matas Buzelis
|20
|3
|1
|0
|5
|Jevon Carter
|17
|3
|3
|0
|0
|Dalen Terry
|11
|5
|6
|1
|0
|Zach Collins
|11
|5
|0
|2
|1
Três pontos: 13/38 (34.2%) / Carter: 3/6
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|30
|2
|2
|0
|0
|Nikola Jokic
|18
|8
|8
|1
|0
|Aaron Gordon
|17
|4
|1
|1
|0
|Peyton Watson
|12
|2
|1
|1
|0
|Cam Johnson
|11
|3
|1
|2
|0
Três pontos: 9/33 (27.3%) / Gordon: 2/3
(3-1) Golden State Warriors 118 x 111 Portland Trail Blazers (1-2)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|28
|6
|5
|0
|0
|Quinten Post
|16
|5
|1
|1
|1
|Will Richard
|13
|6
|2
|1
|0
|Trayce Jackson-Davis
|7
|10
|3
|0
|0
|Gary Payton II
|11
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 18/50 (36%) / Curry: 4/11
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shaedon Sharpe
|18
|4
|2
|3
|0
|Caleb Love
|17
|2
|1
|1
|0
|Donovan Clingan
|15
|11
|1
|2
|0
|Deni Avdija
|15
|7
|3
|1
|0
|Jerami Grant
|14
|6
|1
|0
|0
Três pontos: 9/43 (20.9%) / Love: 3/9
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA