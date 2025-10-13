Deandre Ayton: “A NBA sabe que o Lakers tem um pivô”

Pela pré-temporada da NBA, o Los Angeles Lakers venceu o Golden State Warriors, no domingo (12), na melhor partida de Deandre Ayton pelo time angelino. Isso porque ele fez 14 pontos, oito rebotes, cinco assistências, além de dois roubos de bola e um toco em 26 minutos jogados. Então, aproveitou o bom desempenho para mandar um alerta aos críticos e aos torcedores do Lakers.

“Estou apenas tentando mudar minha narrativa sobre proteger o aro. Afinal, JJ Redick realmente me pressionou e enfatizou que quer seus pivôs protegendo a cesta. Então, estou tentando ser uma parte importante disso para o time. Assim, o mundo e a NBA sabem que eu sou o pivô do Lakers e uma força na defesa da equipe”, disse Deandre Ayton em coletiva após o triunfo sobre o Warriors.

Uma das principais críticas sobre Ayton desde que foi selecionado como primeira escolha do Draft de 2018 era sua defesa. Sobretudo, pela sua “entrega” em quadra. Então, o maior desafio para se encaixar no quinteto do Los Angeles Lakers era justamente contribuir nos dois lados da quadra. Afinal, o time não conta com grandes defensores.

Inclusive, a defesa de Deandre Ayton foi seu principal respaldo na estreia pelo Lakers, na pré-temporada da NBA. Em derrota sobre o Phoenix Suns, seu ex-time, ele anotou apenas um ponto e uma assistência. Por outro lado, contribuiu com oito rebotes, dois roubos de bola e um toco. Então, provou, em sua primeira impressão, que estava mais dedicado no lado defensivo da quadra. Seu discurso, portanto, foi sob esse ponto de vista.

“Eu queria mostrar ao time que estou mais focado no lado da defesa do que no ataque. Como falei, desde o início, não estou aqui por números. Estou aqui para fazer o que o Lakers quiser que eu faça. E o principal objetivo é proteger o aro e fechar as posses de bola. Então, dei tocos e me diverti”, disse o pivô após o duelo contra o Phoenix Suns.

Além disso, ele também esteve presente em outro jogo preparatório contra o Golden State Warriors. Na ocasião, o reforço do Lakers teve sete pontos, sete rebotes e dois tocos. Ou seja, uma partida equilibrada nos dois lados da quadra, mas sem brilho ofensivo.

Por fim, vale lembrar que o jogador de 27 anos foi dispensado pelo Portland Trail Blazers na offseason da NBA. Então, livre no mercado, fechou contrato de dois anos com o Lakers. Ele vai receber US$8,5 milhões em Los Angeles. Enquanto isso, ele vai ganhar o salário (US$25,5 milhões) que teria no Blazers, após aceitar um “desconto” pela liberação. Ou seja, vai receber cerca de US$34 milhões somados.

Na última temporada da NBA, Deandre Ayton teve médias de 14,4 pontos e 10,2 rebotes, além de aproveitamento de 56,6% nos arremessos, em 40 jogos pelo Blazers.

