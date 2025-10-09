NBA: Deandre Ayton revela que não treinou com astros do Lakers

Deandre Ayton está focado em melhorar como jogador do Los Angeles Lakers na NBA. Após anos instáveis na liga, o pivô enxerga no time angelino a grande chance dele na liga. Desse modo, desde os primeiros treinos e os jogos de pré-temporada, ele tem se esforçado para mostrar que tem condições deser titular na equipe.

Uma dúvida, porém, surge no início de Deandre Ayton pelo Lakers: como deve ser a junção dele com LeBron James e Luka Doncic? Por enquanto, nem o pivô tem a resposta. Isso porque os astros não jogaram nenhum dos jogos de pré-temporada e sequer treinaram com o elenco principal.

“Ainda não aconteceu um treino com eles”, disse Deandre Ayton. “É algo que estou apenas esperando e preciso me preparar. O JJ Redick e a comissão técnica devem ter algo planejado para que todos nós possamos realmente desenvolver uma química. Em especial, com Luka Doncic e LeBron James“.

Doncic e James são desfalques da preparação do Lakers na NBA por motivos distintos. O camisa 23, segundo JJ Redick, ainda não treinou com o elenco por conta de uma inflamação nos nervos do glúteo. De acordo com JJ Redick, o caso do veterano exige um cuidado específico, já que parte rumo à 23ª temporada na liga. Ainda assim, é provável que esteja pronto para a abertura da fase regular.

Em relação a Doncic, a decisão é mais por precaução do que qualquer outra coisa. Após jogar o EuroBasket na offseason, o esloveno quase não teve descanso. Assim, o Lakers optou por não utilizá-lo em jogos de pré-temporada, para que possa tê-lo saudável para o início de 2025/26.

Redick, desta forma, está testando outros nomes. O armador nos dois jogos de pré-temporada, por exemplo, foi Austin Reaves, enquanto Jake LaRavia ficou ao seu lado. No lugar de LeBron James, o técnico testou Jared Vanderbilt. Rui Hachimura e Ayton completaram o quinteto inicial.

Para Deandre Ayton, portanto, os jogos vêm servindo para ele se adequar ao projeto de Redick com o Lakers na NBA. Mesmo sem Doncic e LeBron, o pivô já tem mostrado um estilo diferente, focado na defesa. Desse modo, ele somou para apenas oito pontos nos dois jogos, até o momento.

À ESPN, Ayton revelou que não se importou com os números ruins no ataque, uma vez que quer se destacar como defensor pelo Lakers.

“Eu queria mostrar ao time que estou mais focado no lado da defesa do que no ataque”, disse Deandre Ayton. “Como falei, desde o início, não estou aqui por números. Estou aqui para fazer o que o Lakers quiser que eu faça. E o principal objetivo é proteger o aro e fechar as posses de bola. Então, dei tocos e me diverti”.

