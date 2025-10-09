Analista de NBA detona LeBron James por anúncio “cringe”

O analista de NBA da ESPN, Stephen A Smith, fez duras críticas ao astro LeBron James pelo anúncio que não passou de um comercial da Hennessy, empresa produtora de conhaque. Na última segunda-feira (6), o craque do Los Angeles Lakers divulgou um vídeo sobre uma grande decisão na carreira. Muitos especularam que o veterano anunciaria que a próxima temporada seria a sua última na liga. Mas tudo não passou de uma jogada de marketing. Desse modo, Smith detonou a postura “cringe” de LeBron.

“Não entendo porque um tetracampeão da NBA, quatro vezes MVP e segundo maior jogador da história se rebaixaria assim. LeBron James tentou chamar a atenção para si mesmo com algo que não fosse tentar ganhar um maldito título. Se você jogar como um lixo quando realmente importar, vou lembrar desse comercial de conhaque. E pensar se você estava bebendo alguma coisa antes do jogo.”

“LeBron, você tem que querer atenção por vencer partidas para o Lakers. Mas isso tem sido difícil, não é? Nas finais, eu quero viajar para Los Angeles, não para Oklahoma City. Enfim, esse episódio foi muito cafona, vergonhoso”, afirmou Smith.

O detalhe é que o anúncio sobre a segunda grande decisão de LeBron James na NBA fez estragos. Afinal, os preços dos ingressos do último jogo do Lakers em casa na temporada, contra o Utah Jazz, dispararam. O assento mais barato passou a custar US$445. Ou seja, um aumento considerável, em relação aos US$85 de poucas horas antes da publicação. Assim, os fãs não queriam perder o suposto último jogo da carreira de LeBron.

Por enquanto, LeBron não divulgou a data de sua aposentadoria. O astro de 40 anos tem contrato com o Lakers até o fim da temporada. Em 2025/26, ele vai receber US$52,6 milhões. Prestes a iniciar sua 23ª campanha na NBA, o craque será agente livre na próxima offseason pela primeira vez desde 2018. Mas na primeira coletiva após a reapresentação do Lakers, LeBron deixou o futuro em aberto.

“Não sei quando será o fim da minha carreira, mas sei que será muito mais perto do que longe. Eu estou muito animado com a jornada e com tudo o que este ano me reserva. Afinal, meu amor pelo jogo ainda é grande. Mas o quanto eu me importo, também é, e isso é fundamental. Luka Doncic me motivou a continuar, mas a decisão final será com a minha família”, revelou LeBron.

Pela primeira vez na carreira, LeBron será o Robin e não o Batman de sua equipe. Afinal, as “chaves” do Lakers estão com Doncic. O esloveno fechou um novo contrato de US$165 milhões por três anos, enquanto o veterano sequer foi procurado para estender o vínculo com a equipe. Para James ficou claro que o Lakers está confortável com o seu contrato expirante. Dessa forma, LeBron sente que não é mais prioridade.

