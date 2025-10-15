Anthony Edwards e Timberwolves querem liderar NBA

Pelo terceiro ano consecutivo, o Minnesota Timberwolves entra para brigar pelos melhores lugares do Oeste. Mas isso só acontece por conta da evolução conjunta de Anthony Edwards e do próprio Timberwolves na NBA. Nas últimas duas campanhas, por exemplo, o time ficou entre os seis primeiros da conferência. Agora, a meta é ir o mais longe possível nos playoffs.

Anthony Edwards é a referência no ataque do Timberwolves, mas o time tem uma cultura defensiva muito forte. Então, ele quase lidera a equipe por alguma vantagem sobre qualquer outro colega. O mais próximo disso, hoje, é Julius Randle.

Mas o Timberwolves conta com outras peças para pontuar na NBA, como o ala Jaden McDaniels, que precisa voltar a acertar os arremessos de três como já mostrou na carreira. Além dele, você sempre pode contar com o esforço de Rudy Gobert no garrafão.

O grande problema do time, por enquanto, é a armação. Não que seja algo terrível, mas é fato que Mike Conley já não faz mais o mesmo há alguns anos. E em 2025/26, a tendência é que seja ainda menos. Então, o Timberwolves vem tentando desenvolver seus jogadores mais jovens da posição para que consigam apoiar Edwards.

Claro que na defesa, o Timberwolves é difícil de ser batido por qualquer time na NBA, mas quando o jogo de Anthony Edwards flui no ataque, fica quase impossível para o adversário. E é em cima disso que a franquia tenta entrar no clima para 2025/26.

Caras novas

Joan Beringer (C), Johnny Juzang (F/G), Rocco Zikarsky (C)

Principais perdas

Nickeil Alexander-Walker (G), Luka Garza (C), Josh Minott (F)

Titulares e rotação do Timberwolves em 2025/26 na NBA

G Mike Conley

G Anthony Edwards

F Jaden McDaniels

F Julius Randle

C Rudy Gobert

Rob Dillingham (G), Naz Reid (C/F), Johnny Juzang (F/G), Donte DiVincenzo (G)

Técnico: Chris Finch

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso C 19 Joan Beringer 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) G 22 Jaylen Clark 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) G 10 Mike Conley Jr. 6 ft 0 in (1.83 m) 175 lb (79 kg) G 4 Rob Dillingham 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) G 0 Donte DiVincenzo 6 ft 4 in (1.93 m) 203 lb (92 kg) G 5 Anthony Edwards 6 ft 4 in (1.93 m) 225 lb (102 kg) F 8 Enrique Freeman (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) C 27 Rudy Gobert 7 ft 1 in (2.16 m) 258 lb (117 kg) G/F 7 Joe Ingles 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) G 9 Johnny Juzang 6 ft 5 in (1.96 m) 226 lb (103 kg) F 3 Jaden McDaniels 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) F 33 Leonard Miller 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) G 13 Tristen Newton (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) F/C 30 Julius Randle 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) F/C 11 Naz Reid 6 ft 9 in (2.06 m) 264 lb (120 kg) G/F 1 Terrence Shannon Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) C 44 Rocco Zikarsky (TW) 7 ft 3 in (2.21 m) 227 lb (103 kg)

Timberwolves conta com Anthony Edwards Edwards para avançar às finais da NBA

Por dois anos consecutivos, o Timberwolves foi às finais do Oeste e superou times favoritos na NBA até então. Mas a equipe quer ir mais longe. Afinal, o elenco é muito forte e qualificado. A única crítica de parte da torcida é pela falta de reforços na agência livre.

E sabendo que Mike Conley não está ficando mais jovem, a preocupação só aumenta. É algo que o time está tentando lidar, mas por conta de salários e regras da NBA, o Timberwolves não tem muito o que fazer. Até teria, mas tem Donte DiVincenzo para ocupar a posição, mesmo não sendo especialista na função.

Defensivamente, todo mundo sabe que o Timberwolves vai entregar o que se espera, mas o ataque vai depender muito de caras do banco, como Naz Reid e o próprio DiVincenzo. Se Rob Dillingham mostrar na fase regular da NBA o que anda fazendo na pré-temporada, ótimo. No entanto, o torcedor já cansou de ver caras como Leonard Miller e Josh Minott brilharem no período ou na Summer League não vingarem quando precisa. Aliás, Minott até já foi embora para o Boston Celtics.

Em suma, o Timberwolves é muito forte e precisa de um pouco mais de Edwards nos playoffs. Vale lembrar que na série contra o Oklahoma City Thunder, ele ficou três dos cinco jogos abaixo da marca de 20 pontos.

Minnesota Timberwolves na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 95 Estrelas 95 Sexto homem 85 Reservas 80 Profundidade 70 Ataque 90 Defesa 100 Técnico 90 Lesões* 80 Conferência 70 Total 85.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Timberwolves chega para mais uma temporada da NBA com chances reais de brigar pelo título do Oeste. Anthony Edwards é o “atalho” para isso. Ele já é um superastro da liga, mas precisa dar aquele último passo para ser unanimidade.

Não é fácil vencer no Oeste, mas o time está pronto para brigar e ficar entre os melhores da conferência. Spoiler? Vai conseguir.

Palpite: terceiro lugar no Oeste

