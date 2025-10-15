Anthony Edwards e Timberwolves querem liderar NBA

Pelo terceiro ano consecutivo, o Minnesota Timberwolves entra para brigar pelos melhores lugares do Oeste. Mas isso só acontece por conta da evolução conjunta de Anthony Edwards e do próprio Timberwolves na NBA. Nas últimas duas campanhas, por exemplo, o time ficou entre os seis primeiros da conferência. Agora, a meta é ir o mais longe possível nos playoffs.
Anthony Edwards é a referência no ataque do Timberwolves, mas o time tem uma cultura defensiva muito forte. Então, ele quase lidera a equipe por alguma vantagem sobre qualquer outro colega. O mais próximo disso, hoje, é Julius Randle.
Mas o Timberwolves conta com outras peças para pontuar na NBA, como o ala Jaden McDaniels, que precisa voltar a acertar os arremessos de três como já mostrou na carreira. Além dele, você sempre pode contar com o esforço de Rudy Gobert no garrafão.
O grande problema do time, por enquanto, é a armação. Não que seja algo terrível, mas é fato que Mike Conley já não faz mais o mesmo há alguns anos. E em 2025/26, a tendência é que seja ainda menos. Então, o Timberwolves vem tentando desenvolver seus jogadores mais jovens da posição para que consigam apoiar Edwards.
Claro que na defesa, o Timberwolves é difícil de ser batido por qualquer time na NBA, mas quando o jogo de Anthony Edwards flui no ataque, fica quase impossível para o adversário. E é em cima disso que a franquia tenta entrar no clima para 2025/26.
Caras novas
Joan Beringer (C), Johnny Juzang (F/G), Rocco Zikarsky (C)
Principais perdas
Nickeil Alexander-Walker (G), Luka Garza (C), Josh Minott (F)
Titulares e rotação do Timberwolves em 2025/26 na NBA
G Mike Conley
G Anthony Edwards
F Jaden McDaniels
F Julius Randle
C Rudy Gobert
Rob Dillingham (G), Naz Reid (C/F), Johnny Juzang (F/G), Donte DiVincenzo (G)
Técnico: Chris Finch
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|19
|Joan Beringer
|6 ft 10 in (2.08 m)
|230 lb (104 kg)
|G
|22
|Jaylen Clark
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|10
|Mike Conley Jr.
|6 ft 0 in (1.83 m)
|175 lb (79 kg)
|G
|4
|Rob Dillingham
|6 ft 3 in (1.91 m)
|175 lb (79 kg)
|G
|0
|Donte DiVincenzo
|6 ft 4 in (1.93 m)
|203 lb (92 kg)
|G
|5
|Anthony Edwards
|6 ft 4 in (1.93 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|8
|Enrique Freeman (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|220 lb (100 kg)
|C
|27
|Rudy Gobert
|7 ft 1 in (2.16 m)
|258 lb (117 kg)
|G/F
|7
|Joe Ingles
|6 ft 8 in (2.03 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|9
|Johnny Juzang
|6 ft 5 in (1.96 m)
|226 lb (103 kg)
|F
|3
|Jaden McDaniels
|6 ft 9 in (2.06 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|33
|Leonard Miller
|6 ft 10 in (2.08 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|13
|Tristen Newton (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|190 lb (86 kg)
|F/C
|30
|Julius Randle
|6 ft 9 in (2.06 m)
|250 lb (113 kg)
|F/C
|11
|Naz Reid
|6 ft 9 in (2.06 m)
|264 lb (120 kg)
|G/F
|1
|Terrence Shannon Jr.
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|44
|Rocco Zikarsky (TW)
|7 ft 3 in (2.21 m)
|227 lb (103 kg)
Timberwolves conta com Anthony Edwards Edwards para avançar às finais da NBA
Por dois anos consecutivos, o Timberwolves foi às finais do Oeste e superou times favoritos na NBA até então. Mas a equipe quer ir mais longe. Afinal, o elenco é muito forte e qualificado. A única crítica de parte da torcida é pela falta de reforços na agência livre.
E sabendo que Mike Conley não está ficando mais jovem, a preocupação só aumenta. É algo que o time está tentando lidar, mas por conta de salários e regras da NBA, o Timberwolves não tem muito o que fazer. Até teria, mas tem Donte DiVincenzo para ocupar a posição, mesmo não sendo especialista na função.
Defensivamente, todo mundo sabe que o Timberwolves vai entregar o que se espera, mas o ataque vai depender muito de caras do banco, como Naz Reid e o próprio DiVincenzo. Se Rob Dillingham mostrar na fase regular da NBA o que anda fazendo na pré-temporada, ótimo. No entanto, o torcedor já cansou de ver caras como Leonard Miller e Josh Minott brilharem no período ou na Summer League não vingarem quando precisa. Aliás, Minott até já foi embora para o Boston Celtics.
Em suma, o Timberwolves é muito forte e precisa de um pouco mais de Edwards nos playoffs. Vale lembrar que na série contra o Oklahoma City Thunder, ele ficou três dos cinco jogos abaixo da marca de 20 pontos.
Minnesota Timberwolves na temporada 2025/26 da NBA
|Atributos
|Nota
|Titulares
|95
|Estrelas
|95
|Sexto homem
|85
|Reservas
|80
|Profundidade
|70
|Ataque
|90
|Defesa
|100
|Técnico
|90
|Lesões*
|80
|Conferência
|70
|Total
|85.5
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
O Timberwolves chega para mais uma temporada da NBA com chances reais de brigar pelo título do Oeste. Anthony Edwards é o “atalho” para isso. Ele já é um superastro da liga, mas precisa dar aquele último passo para ser unanimidade.
Não é fácil vencer no Oeste, mas o time está pronto para brigar e ficar entre os melhores da conferência. Spoiler? Vai conseguir.
Palpite: terceiro lugar no Oeste
