Feliz no Warriors, Jimmy Butler volta a cutucar Heat

O astro Jimmy Butler revelou que está muito feliz no Golden State Warriors, mas não perdeu a chance de cutucar o Miami Heat, seu ex-time. Em conversa com o jornal San Francisco Chronicle, o veterano exaltou a equipe atual. Segundo o atleta, todo o “caos” em Miami valeu a pena.

“Todo aquele barulho e todo aquele caos no Heat valeram a pena. Agora, tenho sorte de fazer parte desta franquia fenomenal. Tudo começa bem, mas aí você sabe que alguém tem que ser o vilão (sobre a saída de Miami). E esse alguém sou eu. Sou sempre eu que faço algo insuportável de repente. Mas tudo bem”, disse Jimmy Butler, com um sorriso irônico.

“Eu jogo nesta liga maravilhosa, com companheiros de equipe incríveis. O Warriors tem só um objetivo: seguir conquistando títulos. Enfim, aqui não há intenções ocultas”, completou o ala de 36 anos.

Além disso, o veterano disse que, no Golden State, todos sabem o que fazer em quadra. Afinal, a referência técnica do time é Stephen Curry. Desse modo, Jimmy Butler entende que, no Warriors, não há espaço para ego, ou seja, uma postura diferente da que o Heat passou à mídia no fim de 2024.

“Aqui, todos sabem o seu papel em quadra. Sabemos que Steph é o cara, e estamos bem com isso. Em qualquer noite, eu posso ser o segundo. Jonathan Kuminga pode ser o segundo. Draymond Green também pode ser o segundo. Mas sabemos quem é o cara, e nosso trabalho é ajudá-lo”.

“Não tenho ego. Não sou a opção número 1 do time, mas estou ótimo com isso. Sei o meu papel, quem eu sou como pessoa. Isso é ser um veterano. O ego não te leva a lugar nenhum. Enfim, o ego é o inimigo”, concluiu o camisa 10 de Golden State.

Pouco antes de ser trocado para o Warriors, na última trade deadline, Jimmy Butler “causou” no Heat. Embora estivesse saudável, o ala foi suspenso três vezes pela equipe. Nesse caso, a franquia de Miami alegou insubordinação e conduta inapropriada. Assim, Butler ficou de fora de alguns jogos.

De acordo com Marc Spears, da ESPN, a situação se deu por um sentimento de desvalorização do astro. O veterano, inclusive, tinha uma relação ruim com Pat Riley, presidente do Heat. Segundo o jornalista, Butler pediu para ser trocado por sentir que o Heat estava indo para uma direção que não o envolvia. Assim que chegou ao Warriors, ele agradeceu à franquia de San Francisco e deu uma alfinetada na ex-equipe.

“Aqui, eu vejo um grupo que queria que eu fizesse parte dele. Isso é tudo o que você quer na vida, não apenas na liga. Ser necessário é uma necessidade. Se sentir querido significa que alguém quis você. Acho que esse é o maior sinal de respeito”, disse Butler, na época.

Jimmy Butler defendeu Heat entre 2019 e o começo de 2025. Nesse período, ele foi protagonista e o time se tornou contender no Leste. Afinal, Miami chegou a duas finais da NBA (2020 e 2023) e a outra decisão de conferência (2022). No Warriors, ele tem um contrato de US$111 milhões válido até 2027.

