NBA: Warriors atualiza informação sobre Jimmy Butler

Jimmy Butler inicia em 2025/26 sua primeira temporada completa pelo Golden State Warriors na NBA. O astro chegou a San Francisco na trade deadline passou e conseguiu elevar o nível do time. Com ele, a franquia chegou a ser um dos favoritos do Oeste, antes de cair nas semifinais dos playoffs.

Em 2025/26, desse modo, as expectativas em torno de Jimmy Butler são altas. O veterano é a principal aposta para formar dupla com Stephen Curry na tentativa de mais um título. Porém, a pré-temporada deu uma desanimada nos torcedores, uma vez que o camisa 10 sofreu um entorse no tornozelo e sofreu com inchaços na regiaõ, perdendo os três últimos jogos.

O Golden State Warriors, no entanto, trouxe uma boa notícia em relação ao status de Butler. De acordo com a equipe médica, o ala conseguiu se recuperar e participou de um treino com o resto do elenco no domingo (19). Desse modo, é provável que ele esteja em quadra diante do Los Angeles Lakers, ainda pela pré-temporada, segundo Dalton Johnson, da NBC Sports Bay Area.

O fato de Butler estar disponível antes da rodada de abertura da NBA é uma ótima notícia. Com um elenco curto, o Warriors dependerá das suas estrelas se quiser brigar pelas primeiras posições do Oeste. Desse modo, é importante que o ala esteja em plenas condições para liderar o time ao lado de Curry e Draymond Green.

Curry, inclusive, acredita que o Warriors pode brigar pelo título da NBA graças a Jimmy Butler. No início do mês, o camisa 30 reconheceu que o Oeste está ainda mais difícil que o ano passado, com forças como Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Porém, a presença do camisa 10 faz o ídolo de Golden State acreditar.

“A gente tem uma chance real de título”, disse Curry à ESPN. “Nós podemos encarar qualquer um no Oeste. Mas eu vejo uma semelhança com o que a gente tinha em 2022. Na época, eu achava que aquele time ia ser campeão, mas não com total confiança. Mas, dessa vez, Jimmy Butler dá uma dinâmica que nós não tínhamos naquela época. Então, eu estou animado para ver até onde podemos chegar”.

Em busca do título, portanto, o Warriors de Curry e Butler iniciam 2025/26 diante do Los Angeles Lakers. O duelo está marcado para 21 de outubro, às 23h (horário de Brasília), na Crypto.com Arena.

