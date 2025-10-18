NBA: Warriors dispensa Seth Curry

Após menos de 20 dias de assinar contrato, o Golden State Warriors anunciou, neste sábado (18), a dispensa do veterano de NBA, Seth Curry. O irmão do ídolo Stephen Curry chegou à franquia no fim de setembro em um acordo não garantido. O movimento era esperado. De acordo com Anthony Slater, da ESPN, a expectativa é que ele retorne ao time em novembro e ocupe a última vaga do elenco.

“O Warriors dispensou Seth Curry com a expectativa de que ele retorne ao time em algum momento dos próximos meses. Isso porque Golden State trabalha para operar abaixo do segundo nível de multas. Então, a dispensa é processual. Afinal, a previsão é de que Seth retorne à equipe”, publicou o jornalista.

O contrato de Seth Curry com o Golden State Warriors era o chamado Exibht 9. Ou seja, um vínculo sem garantia que busca avaliar jogadores em treinos e verificar se eles se encaixam no elenco oficial. Esse tipo de acordo também é usado para dispensar um atleta antes da fase regular sem que ele tenha direito a garantias salariais integrais.

Então, já era esperado que o camisa 31 fosse dispensado após os treinos de pré-temporada para abrir espaço no teto salarial do time. Essa “jogada” do Warriors é para conseguir operar abaixo do nível de multas da NBA. Afinal, após acertar com reforços, o time ficou apenas US$2 milhões abaixo do segundo nível. Por outro lado, vai conseguir se reforçar com salário mínimo de veterano a partir de 15 de novembro. Até lá, a franquia vai manter a 15ª vaga do elenco em aberto.

Desde que assinou acordo com o Warriors, Seth Curry participou dos treinos de pré-temporada da NBA. No entanto, não esteve em nenhum dos cinco jogos amistosos do time. Assim, quando confirmado o retorno do atleta de 35 anos, será a primeira vez que ele atuará ao lado do irmão Stephen Curry. O astro defendeu apenas Golden State em sua carreira. Enquanto isso, Seth já passou por nove equipes diferentes ao longo dos 11 anos na liga.

Seth Curry defendeu o Charlotte Hornets na última temporada após vir do Dallas Mavericks em 2023/24. Pelo time da Carolina do Norte, ele disputou 68 jogos, sendo 14 como titular. Como resultado, teve médias de 6.5 pontos, 1.7 rebote e 45.6% de aproveitamento nas bolas de três. Aliás, essa foi sua melhor porcentagem da carreira.

Por fim, junto de Curry, o Warriors também dispensou o armador LJ Cryer. Novato, ele não foi selecionado no Draft, mas fez parte do time durante a pré-temporada e disputou todos os jogos. Como resultado, teve médias de 5.0 pontos, 1.8 assistência e 1.6 rebote em 9.6 minutos por partida. Então, ele não ganha um contrato two-way, mas ainda pode ter chance do afiliado da G League.

