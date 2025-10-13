NBA: Warriors pode fechar com Victor Oladipo

O Golden State Warriors monitora o ala-armador Victor Oladipo no mercado da NBA. De acordo com os rumores, o time de San Francisco ficou interessado no veterano após ele ter boas atuações pelo Guangzhou Loong Lions. Desse modo, um retorno à liga dos EUA pode acontecer para o jogador após dois anos.

Para assinar com Victor Oladipo, o Warriors pode ter que dispensar um nome do elenco. Assim, as notícias apontam que o jogador mais provável de sair é Gui Santos. O brasileiro tem mais um ano de acordo com Golden State, mas o contrato não é garantido. Ou seja, algo que facilitaria a dispensa.

Oladipo, desta forma, assinaria com o Golden State Warriors um contrato mínimo de veterano. Ou seja, o seu impacto seria similar ao que Gui Santos tem na folha salarial do time.

O reforço de Oladipo daria ainda mais experiência ao elenco do Warriors. Santos, por exemplo, tem só 23 anos. O veterano ex-Indiana Pacers, por outro lado, tem dez anos na NBA. Além disso, ele seria uma presença defensiva na segunda unidade de Golden State, visto que tem 1.6 roubo por jogo na carreira.

Antes dos rumores no Warriors, a chance de Victor Oladipo voltar à NBA era quase zero. O jogador, afinal, está longe da liga desde 2022/23, quando deixou o Miami Heat. Ele, aliás, até cogitou a o fim da carreira, enquanto chegou a trabalhar de comentarista, à espera de um novo contrato.

Nas últimas semanas, porém, Victor Oladipo assinou com o Guangzhou Loong Lions, da liga chinesa. Desse modo, chamou a atenção das franquias dos EUA após boas atuações pela equipe da China diante de times da NBA. Contra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, ele registrou médias de 22 pontos e 3.5 roubos.

Após as atuações, aliás, Oladipo pediu mais uma chance de jogar na NBA. Mesmo aos 33 anos, ele ainda acredita que é capaz de agregar no time que o contratar na liga.

“Sei que já passei por muita coisa e que é preciso tomar uma decisão quando passa por muita coisa. Estou apenas dando o meu melhor. Estou me desafiando todos os dias, vivendo um dia de cada vez e curtindo o momento. Mas, a NBA é onde eu deveria estar. E se a chance surgir, eu estarei pronto. Mas, para ser sincero, já estava pronto antes”, disse Victor Oladipo.

Por fim, em dez anos na NBA, Oladipo acumula médias de 16.9 pontos, 4.5 rebotes e 3.9 assistências na carreira.

