Nikola Jokic vai em busca de fazer história com o Nuggets na NBA

O Denver Nuggets já chega para a temporada 2025/26 como um dos grandes favoritos ao título. Afinal, o time titular, que já era muito bom, ganhou ótimos reservas. Claro que tudo ainda é em cima do fato de que Nikola Jokic é o melhor jogador da NBA e o Nuggets tenta aproveitar ao máximo. Então, quando a franquia resolve investir no banco, tudo fica ainda melhor.

Continua após a publicidade

Nikola Jokic, com três prêmios de MVP nos últimos cinco anos na NBA, lidera o Nuggets mais uma vez. É fato que o grande problema do time era a falta de reposição no banco, então a direção foi atrás de grandes nomes.

Para a nova campanha da NBA, o Nuggets terá a volta de Bruce Brown, que passou os últimos dois anos em três times. Além dele, chegaram Jonas Valanciunas e Tim Hardaway Jr. Ou seja, os reservas de Denver nunca foram tão bons.

Continua após a publicidade

Mas a grande coisa que o Nuggets fez na agência livre da NBA foi uma troca pelo ala Cam Johnson, que estava no Brooklyn Nets. Johnson chegou ao time em um negócio por Michael Porter. Em termos de eficiência no arremesso, Denver foi certeiro. Afinal, o ala acerta 39.2% de três na carreira e vem para ter o papel de terceira ou quarta opção no ataque.

O Nuggets vem para a temporada 2025/26 da NBA com a ideia de voltar a ser campeão da liga. Assim como nos últimos anos Jamal Murray terá a função de “Robin” para Nikola Jokic. No entanto, a mudança de técnico perto do começo dos playoffs de 2024/25 deixa o time um pouco mais em dúvida sobre como vai jogar.

Continua após a publicidade

Caras novas

Tim Hardaway Jr (G/F), Bruce Brown (G), Jonas Valanciunas (C), Cam Johnson (F), Kessler Edwards (F)

Principais perdas

Russell Westbrook (G), DeAndre Jordan (C), Dario Saric (F/C), Michael Porter (F)

Titulares e rotação do Nuggets em 2025/26

G Jamal Murray

G Christian Braun

F Cam Johnson

F Aaron Gordon

C Nikola Jokic

Continua após a publicidade

Bruce Brown, Jonas Valanciunas, Tim Hardaway Jr, Julian Strawther, Peyton Watson

Técnico: David Adelman

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso G 19 Tamar Bates (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) G 0 Christian Braun 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) G/F 00 Bruce Brown 6 ft 4 in (1.93 m) 202 lb (92 kg) F 32 Aaron Gordon 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) G/F 10 Tim Hardaway Jr. 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) F 14 DaRon Holmes II 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) F 23 Cameron Johnson 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) C 15 Nikola Jokic 6 ft 11 in (2.11 m) 284 lb (129 kg) G 9 Curtis Jones (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) F 21 Spencer Jones (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) G 27 Jamal Murray 6 ft 4 in (1.93 m) 215 lb (98 kg) F/C 22 Zeke Nnaji 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) G 24 Jalen Pickett 6 ft 2 in (1.88 m) 202 lb (92 kg) G 3 Julian Strawther 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) F 5 Hunter Tyson 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) C 17 Jonas Valanciunas 6 ft 11 in (2.11 m) 265 lb (120 kg) G 8 Peyton Watson 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg)

Nuggets quer brigar pelo título da NBA na temporada 2025/26

Tudo bem que o Nuggets não tinha banco na última temporada, mas não fosse a lesão de Aaron Gordon contra o Oklahoma City Thunder, aquela série poderia ter um final diferente. Claro que perder por 4 a 3 não é demérito algum, ainda mais por cair diante do time que ficou com o título da NBA. Mas é certo que a direção viu uma chance ali.

Continua após a publicidade

Então, sabendo disso, o Nuggets fechou com peças muito importantes para a nova temporada da NBA. Jokic, por exemplo, nunca teve um reserva ao nível de Jonas Valanciunas. O banco não tem um especialista em arremesso de três há muito tempo. Não tinha, aliás. Tim Hardaway Jr é a resposta para isso.

E Bruce Brown, que além de ser ótimo defensor, ainda pode ser o armador reserva para Jamal Murray, volta de onde não deveria ter saído. Aliás, o seu retorno é por um salário bem menor (US$2.3 milhões), pois ele quer voltar a ser campeão com o Nuggets.

Ou seja, se havia alguma dúvida sobre o Nuggets na última temporada da NBA por causa do banco, para 2025/26 o papo é bem diferente. É para brigar pelo topo do Oeste.

Continua após a publicidade

Denver Nuggets em 2025/26

Atributos Nota Titulares 100 Estrelas 100 Sexto homem 85 Reservas 90 Profundidade 95 Ataque 95 Defesa 90 Técnico 60 Lesões* 80 Conferência 70 Total 86.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Nuggets tem chances reais de fazer uma grande campanha na NBA e é nisso que a direção aposta. Por enquanto, não estendeu com Jokic. Mas é fato que o time não vai querer perder um jogador de tal nível para a concorrência. No mais, Denver tem um time quase completo. Falta, talvez, um armador de fato para ser reserva de Murray. Até aqui, a equipe aponta para que Brown seja ele.

Continua após a publicidade

Se tem algo que dá para confiar no Nuggets é que o quinteto titular vai entregar o resultado que se espera na NBA. O grande problema era o banco. Então, nada pode impedir Denver de brigar pelos primeiros lugares do Oeste.

O que o Nuggets pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

Título. A ideia é fazer de Nikola Jokic campeão pela segunda vez da NBA com o Nuggets para consolidar o astro entre os dez melhores jogadores de todos os tempos da liga no futuro. O time é muito forte e sabe os caminhos, então é só torcer para que as lesões não atrapalhem.

Continua após a publicidade

Palpite: segundo lugar no Oeste

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA