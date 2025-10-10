NBA: Clippers e Kawhi Leonard por um fio

O Los Angeles Clippers entra na temporada 2025/26 da NBA em uma situação bem difícil por conta do astro Kawhi Leonard. Isso porque time e jogador são investigados pela liga por conta de pagamentos de salários por fora de seu contrato. Então, o planejamento pode mudar de uma hora para a outra e deixar a equipe em dificuldades.

Continua após a publicidade

Afinal, Kawhi Leonard recebeu US$48 milhões de uma empresa que tinha parceria com o Clippers. De acordo com o jornalista Pablo Torre, que trouxe todas as informações, o ala foi contratado para fazer publicidade. No entanto, ele jamais fez nada que pudesse comprovar seu trabalho fora do time. Para piorar, a franquia de Los Angeles fez pagamentos ao grupo em datas similares aos repasses a Leonard.

Ou seja, se a NBA comprovar que o Clippers burlou as regras, o jogador deve perder o resto de seu contrato e ambos vão sofrer penalizações da liga. Por enquanto, tudo segue em andamento, a dias antes do início da temporada.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, a direção do Clippers trabalhou para reforçar seu elenco com três veteranos da NBA: Chris Paul, Bradley Beal e o pivô Brook Lopez. Enquanto o armador está de volta depois de oito anos, Beal chega do Phoenix Suns por US$5.3 milhões para 2025/26. Por fim, Lopez vem do Milwaukee Bucks para ser o reserva de Ivica Zubac.

Por falar em Ivica Zubac, o pivô fez a sua melhor temporada da carreira na NBA em 2024/25 e tenta repetir a performance para manter o Clippers entre os primeiros do Oeste. Agora, com Lopez como seu reserva, ele está em uma situação bem mais confortável, pois não precisa ser mais a única grande opção para a função.

Continua após a publicidade

Caras novas

Brook Lopez (C), Bradley Beal (G), Chris Paul (G), John Collins (F), Yanic Konan Niederhauser (C)

Principais perdas

Amir Coffey (F), Ben Simmons (G/F), Patty Mills (G)

Titulares e rotação do Clippers em 2025/26 na NBA

G James Harden

G Bradley Beal

F Kawhi Leonard

F John Collins

C Ivica Zubac

Chris Paul (G), Brook Lopez (C), Derrick Jones (F), Nicolas Batum (F), Bogdan Bogdanovic (G), Kris Dunn (G)

Continua após a publicidade

Técnico: Tyronn Lue

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F 23 Patrick Baldwin Jr. (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) G/F 33 Nicolas Batum 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) G 0 Bradley Beal 6 ft 4 in (1.93 m) 207 lb (94 kg) G 10 Bogdan Bogdanović 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) F 21 Kobe Brown 6 ft 7 in (2.01 m) 250 lb (113 kg) G 12 Cam Christie 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) F/C 20 John Collins 6 ft 9 in (2.06 m) 226 lb (103 kg) G 8 Kris Dunn 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) F 9 Trentyn Flowers (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) G 1 James Harden 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) F 5 Derrick Jones Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) C 14 Yanic Konan Niederhäuser 6 ft 11 in (2.11 m) 242 lb (110 kg) F 2 Kawhi Leonard 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) C 11 Brook Lopez 7 ft 1 in (2.16 m) 282 lb (128 kg) G 3 Chris Paul 6 ft 0 in (1.83 m) 175 lb (79 kg) G 4 Kobe Sanders (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 207 lb (94 kg) C 40 Ivica Zubac 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg)

Problema de Kawhi Leonard pode deixar Clippers longe do título da NBA

Claro que tudo depende de uma investigação, mas se o Clippers for punido pela NBA, perder Kawhi Leonard será apenas o primeiro passo. O jogador não vai poder voltar para o time tão cedo, o que o deixaria “de bandeja” para outras equipes.

Continua após a publicidade

Então, a meta do Clippers é trabalhar nos bastidores para provar que Leonard não fez nada de errado. Pode funcionar, pois Steve Ballmer, dono da franquia, tem uma grande influência entre os outros dirigentes de equipes. Mas isso pode criar um precedente incrivelmente perigoso.

Afinal, se o Clippers pode pagar Kawhi Leonard por fora, por que os outros não podem? Daí, já viu, né?

No entanto, o Clippers tem um time bom o bastante para ir aos playoffs da NBA mesmo se Kawhi saia. A equipe recebeu o ala-pivô John Collins, que estava no Utah Jazz. Ele deve ser titular logo de cara, enquanto pode atuar como pivô em formações mais baixas. Além disso, ele dá um espaçamento que outros alas não davam no elenco.

Continua após a publicidade

Agora, sem Leonard, o Clippers não passa nem perto do título. Por mais que James Harden faça uma grande campanha, o time precisa muito do ala para vencer. Sem ele na última temporada, foram 24 vitórias e 21 derrotas. Ou seja, não seria o suficiente para ir aos playoffs de forma direta e teria de passar pelo play-in. Definitivamente, não é o que a direção quer.

Los Angeles Clippers na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 100 Estrelas 90 Sexto homem 80 Reservas 90 Profundidade 90 Ataque 85 Defesa 95 Técnico 95 Lesões* 60 Conferência 70 Total 85.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Continua após a publicidade

O Clippers precisa ter Kawhi Leonard para brigar por algo mais sério na NBA. Está bem claro isso, mas o risco de perder o ala pode atrapalhar tudo. Hoje, o time não conta com um reserva de fato para ele. Isso porque a equipe não manteve Amir Coffey e Ben Simmons (caso ainda jogasse basquete de forma séria).

Sem ele, o veterano Nicolas Batum e Derrick Jones teriam de suprir sua ausência, muito longe do mesmo nível. Apesar de Batum ser excelente tecnicamente, já não tem mais o mesmo nível físico de outros anos. Jones, por outro lado, não tem nem perto do técnico.

Continua após a publicidade

O que o Clippers pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

Difícil, né? Supondo que Kawhi Leonard jogue toda a campanha, o Clippers tem ótimas chances de brigar pelos primeiros lugares do Oeste. E é por isso que a equipe torce. Se der certo, o time vai ficar no topo e lutar pelo primeiro título. Do contrário, vai depender de quando vai sair a punição.

Defensivamente, o Clippers é um dos melhores times da NBA. Ao menos, foi assim na última temporada. A questão é que Beal já não defende mais do mesmo nível, assim como James Harden. No perímetro, era mais Kris Dunn e Derrick Jones. Agora, eles vão perder tempo de quadra.

Continua após a publicidade

Seja como for, o time de Los Angeles está por um fio. Se der errado, acredite, vai dar muito errado.

Palpite: quinto lugar no Oeste

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA