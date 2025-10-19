NBA: Com a volta de Damian Lillard, Blazers fica perto de competir

Damian Lillard está de volta ao Portland Trail Blazers, por mais que não jogue a próxima temporada da NBA. Só sua presença já mostra que o time está com planos de voltar a competir na liga. Pode não ser na nova campanha, mas o sinal é que está perto disso.

Continua após a publicidade

Claro que Damian Lillard não voltou ao time por título, prêmios ou outras coisas. Ali, envolve família, uma direção que trabalhou com ele por anos e que confia em seu resultado em quadra. Basicamente, ele voltou para a casa e isso significa muito não só para a franquia, mas para os torcedores.

Ele não vai jogar em 2025/26, pois se machucou nos playoffs ainda pelo Milwaukee Bucks. Mas só de estar ali, nos treinamentos diários, mostrando o que pode ou não ser feito, já é algo grande. O Blazers passou os últimos dois anos em reconstrução de elenco na NBA e, a partir de 2026/27 já vai poder competir por vaga direta.

Continua após a publicidade

Afinal, o Blazers vem mostrando evolução e conta com jovens talentos que podem auxiliar Lillard na retomada da franquia. Então, é muito provável que Jrue Holiday seja o cara, em quadra, que consiga fazer parte daquilo que o astro quer.

Enquanto isso, a direção pensou em um futuro próximo. Já vinha fazendo isso com Toumani Camara, Scoot Henderson, Donovan Clingan e Deni Avdija, mas para 2025/26, o time quer dar “casca” ao elenco. Com Damian Lillard em quadra, o papo muda e o Blazers passa a ser mais competitivo na liga.

Continua após a publicidade

Sem ele, o Blazers, até por estar no Oeste, vai precisar acumular talentos jovens para chegar ao seu objetivo na NBA. Afinal, não é da noite para o dia que uma reconstrução acaba.

Caras novas

Damian Lillard (G), Jrue Holiday (G), Blake Wesley (G/F), Hansen Yang (C)

Principais perdas

Deandre Ayton (C), Dalano Banton (G), Jabari Walker (F)

Titulares e rotação do Blazers em 2025/26 na NBA

G Jrue Holiday

G Shaedon Sharpe

F Deni Avdija

F Toumani Camara

C Donovan Clingan

Continua após a publicidade

Scoot Henderson (G), Hansen Yang (C), Robert Williams (C), Jerami Grant (F)

Técnico: Chauncey Billups

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F 8 Deni Avdija 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) F 33 Toumani Camara 6 ft 7 in (2.01 m) 229 lb (104 kg) G 91 Sidy Cissoko (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) C 23 Donovan Clingan 7 ft 2 in (2.18 m) 280 lb (127 kg) F 9 Jerami Grant 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) G 00 Scoot Henderson 6 ft 3 in (1.91 m) 206 lb (93 kg) G 5 Jrue Holiday 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) G 0 Damian Lillard 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) G 2 Caleb Love (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) F 24 Kris Murray 6 ft 8 in (2.03 m) 216 lb (98 kg) C 26 Duop Reath 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) G/F 21 Rayan Rupert 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) G 17 Shaedon Sharpe 6 ft 5 in (1.96 m) 208 lb (94 kg) G/F 4 Matisse Thybulle 6 ft 5 in (1.96 m) 201 lb (91 kg) F/C 35 Robert Williams III 6 ft 9 in (2.06 m) 249 lb (113 kg) G 1 Blake Wesley 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) C 16 Yang Hansen 7 ft 1 in (2.16 m) 249 lb (113 kg)

Sem Damian Lillard, Blazers terá temporada de aprimoramento na NBA

Claro que estamos falando de níveis diferentes, mas quando os jovens do Oklahoma City Thunder entenderam que já dava para competir, o salto foi muito rápido até virar campeão. O Blazers deve adotar algo similar na próxima campanha da NBA.

Continua após a publicidade

Ainda não é o momento de brigar por nada, mas o que vier é lucro. Como Jerami Grant tem um contrato difícil de ser trocado, a direção do Blazers deve tentar algo até a trade deadline da NBA. Não é tanto por talento, pois Grant tem. Mas é sobre a filosofia do time. A ideia é fazer os jovens jogarem, então não pode ser um veterano tomando tempo deles que a coisa vai melhorar.

Portanto, o que se fala é que, eventualmente, o Blazers poderia dispensar Grant, assim como fez com Deandre Ayton, e ter um alívio financeiro para os próximos anos na NBA. Pode até não ser grande coisa, mas já diminui o valor, até por ser parcelado. Assim, daria a chance de fazer contratações na próxima agência livre.

Continua após a publicidade

De qualquer forma, a base do Blazers para 2025/26 é em cima de uma boa defesa na NBA. Holiday e Camara são defensores de elite, enquanto o banco ainda tem Matisse Thybulle. Clingan, por outro lado, mostrou algumas falhas no setor, mas nada absurdo. Até por ser muito jovem, ele ainda está em evolução.

O talento de Shaedon Sharpe é algo importante a se destacar, pois vem de sua melhor campanha na NBA e o Blazers vai depender muito dele para pontuar.

Por fim, Scoot Henderson se junta a Damian Lillard no estaleiro do Blazers, ao menos no começo da nova temporada da NBA. O jovem armador vai para a sua terceira campanha na liga e deve voltar às quadras em cerca de seis semanas.

Continua após a publicidade

Portland Trail Blazers na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 80 Estrelas 70 Sexto homem 75 Reservas 75 Profundidade 80 Ataque 80 Defesa 90 Técnico 75 Lesões* 35 Conferência 70 Total 73.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Blazers está em uma posição incômoda para a próxima temporada da NBA. Isso, se você pensar pelo lado das vitórias, mas não dá para analisar só por isso. Pode vencer e brigar por play-in? Claro que sim. Mas é o que a direção busca hoje?

Com tempo, uma temporada vai servir para mostrar o que tem de bom e ruim no elenco atual. Se precisar deixar mais jovem (com uma troca de Grant), o Blazers vai fazer. Mas, de novo, sem pressa. Afinal, Damian Lillard, o grande astro, está fora.

Continua após a publicidade

Então, é fácil entender. O Blazers tem um elenco (com todos saudáveis) para brigar por playoffs ou play-in, na pior das hipóteses. Mas sem Lillard, não faz sentido o time sacrificar uma eventual volta de sua escolha de Draft (está com o Chicago Bulls, com proteção top 14) da NBA só por competir por nada. Se as condições estiverem favoráveis, a direção vai optar por um dos dois caminhos após a trade deadline.

Palpite: 11° lugar no Oeste

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA