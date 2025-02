AO VIVO – Acompanhe a trade deadline 2025 da NBA

A trade deadline 2025 da NBA chegou de vez. Várias trocas já aconteceram nos últimos dias, então a expectativa cresce cada vez mais para o último dia de negociações na liga. Pensando nisso, o Jumper Brasil preparou uma lista das que já aconteceram e do que pode acontecer até a quinta-feira (6). Além disso, a partir de 15h13 (de quinta-feira) você vai poder acompanhar a nossa live repercutindo tudo o que acontece.

Apesar de nomes como Luka Doncic e Anthony Davis já terem saído, outros grandes astros atraem o mercado. Kevin Durant, por exemplo, é um deles.

O ala do Phoenix Suns está em diversos rumores de troca, enquanto seu time ainda tenta um negócio por Jimmy Butler. Embora seja difícil sem Bradley Beal abrir mão de sua cláusula de veto, existe a chance.

Veja quais trocas já aconteceram na trade deadline da NBA até aqui

Lakers e Mavericks fecham troca envolvendo Luka Doncic

Enquanto ninguém esperava, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers fizeram uma troca na madrugada de sábado para domingo. Luka Doncic, maior ídolo do Mavs desde Dirk Nowitzki, foi para o Lakers. Por outro lado, o time californiano enviou Anthony Davis. Leia mais.

Spurs, Bulls e Kings acertam troca tripla envolvendo De’Aaron Fox

Horas depois, San Antonio Spurs, Sacramento Kings e Chicago Bulls fecharam uma troca tripla na trade deadline 2025 da NBA. Enquanto De’Aaron Fox foi para o Spurs, o Kings recebeu Zach LaVine. Saiba mais.

Caleb Martin reforça Mavs em troca com Sixers

O ala Caleb Martin, ex-Miami Heat, foi para o Dallas Mavericks em troca com o Philadelphia 76ers. Veja mais.

Kyle Kuzma e Khris Middleton mudam de times um dia antes da trade deadline 2025 da NBA

Kuzma e Middleton, que já foram campeões da NBA, mudam de lado. Agora, o ex-jogador do Los Angeles Lakers vai jogar ao lado de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Entenda.

Celtics e Rockets negociam por armador

Enquanto o time de Massachusetts abre espaço em seu elenco e na folha salarial, Rockets recebe um reserva para suprir ausência de Fred VanVleet. Leia mais.

Sixers segue se mexendo na trade deadline da NBA

KJ Martin foi para o Detroit Pistons. Confira.

Enquanto a trade deadline não chega, Thunder e Pelicans fazem mais uma troca

Assim como nos últimos anos, o Thunder recebeu escolha de Draft para fechar o negócio. Veja.

Boletim de rumores da NBA

05/02 -Rivais cogitam Austin Reaves “disponível” para trocas e muito mais.

04/02- Bulls e Magic estariam negociando troca com Coby White. Confira.

03/02- Hawks seria novo interessado em adquirir Brandon Ingram e mais.

01/02- Enquanto não tem pivô espaçador, Warriors segue com interesse em fazer troca por Nikola Vucevic. Veja mais.

