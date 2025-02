Raptors e Heat fecham troca envolvendo ala veterano

Toronto Raptors e Miami Heat acertaram troca envolvendo um ala veterano. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time do Canadá recebeu PJ Tucker, uma escolha de segunda rodada e dinheiro. Em contrapartida, a equipe da Flórida recebeu o armador Davion Mitchell.

Raptors e Heat já vinham negociando uma troca desde quarta-feira (5). De início, a equipe do Canadá receberia Kyle Anderson, que foi enviado a Miami na troca com o Golden State Warriors. No entanto, as partes não chegaram a um acordo e o jogador permaneceu na Flórida.

As franquias, no entanto, seguiram negociando nas últimas horas. Com a saída de PJ Tucker e a escolha de segunda rodada, o Heat finaliza o pacote recebido por Jimmy Butler. Além do armador ex-Raptors, Andrew Wiggins também reforçou o time, que ainda recebeu uma escolha de primeira rodada.

O reforço do Raptors, PJ Tucker, tem sido presença nas trocas da trade deadline. Na atual temporada, ele começou pelo Los Angeles Clippers, até que foi envolvido em um negócio com o Utah Jazz. Depois, passou menos de 24 horas no Heat, até que terminou no Canadá.

Tucker, desse modo, retorna ao time que o ‘revelou’ na NBA. Em 2006, o veterano foi selecionado pelo Raptors na segunda rodada do Draft. Na temporada, ele teve pouco espaço e passou cinco anos fora dos EUA. Em 2016/17, retornou para outra breve passagem, onde teve apenas 24 jogos.

O veterano de 39 anos é um dos nomes mais experientes da NBA. Em 13 anos de NBA, ele passou por oito franquias e tem médias de 6.6 pontos, 5.4 rebotes e 1.4 assistências.

Mitchell no Heat

A chegada de Mitchell ao Heat, por sua vez, reforça o corpo de armadores da franquia. Além disso, permite uma redução na folha salarial da franquia para 2024/25. Tucker, afinal, custaria aos cofres cerca de US$ 11,5 milhões na temporada. O armador, enquanto isso, recebe somente US$ 6,4 milhões.

Com o armador, o Heat ainda encerrou o pacote de Jimmy Butler. Após meses de especulações, enfim o astro de 35 anos saiu em uma troca para o Golden State Warriors. Em contrapartida, o time conseguiu Mitchell, Wiggins e uma escolha de primeira rodada (via Warriors, protegida no top 10).

Contratos na troca de Raptors e Heat

Raptors recebe: PJ Tucker (expirante de US$ 11.5 milhões), uma escolha de segunda rodada e compensação financeira

Heat recebe: Davion Mitchell (expirante de US$ 6.4 milhões)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

