NBA: 76ers acerta troca de armadores com Wizards

O Philadelphia 76ers e o Washington Wizards fecharam mais uma troca na NBA. Dessa vez, o time de Philadelphia enviou Reggie Jackson e uma escolha de primeira rodada, enquanto Washington mandou Jared Butler e quatro escolhas de segunda rodada. Marc Stein, do The Stein Line, informou sobre a troca.

Dessa forma, Reggie Jackson tem médias de 4.4 pontos, 1.4 rebotes e 1.5 assistência por jogo na temporada. No Sixers, não conseguiu continuidade, e só participou de 12.4 minutos por noite. Assim, a equipe resolveu trocá-lo. A escolha de primeira rodada que foi junto para o Wizards será a menos favorável entre as do Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Los Angeles Clippers no próximo Draft.

Chegando em Philadelphia, Jared Butler tem médias de 6.9 pontos, 2.6 assistências e 1.3 rebotes por jogo em 24/25. O armador, assim como Jackson, não tinha tantos minutos em quadra, com apenas 11.3 por jogo em Washington. Junto dele, vão quatro escolhas de segunda rodada: a mais favorável entre Golden State Warriors e Phoenix Suns de 2027, a do Warriors de 2028, a mais favorável entre Suns e Portland Trail Blazers de 2030 e ainda a de Washington de 2030.

Publicidade

Assim, o Wizards segue montando seu arsenal de escolhas de Draft em sua reconstrução. A equipe tem, nos próximos anos, dez escolhas. As próprias em 2025, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, além da escolha que recebeu hoje do Sixers. Para completar, tem também a chance de trocar sua escolha com o Milwaukee Bucks em 2028, e de receber a segunda mais favorável entre Blazers, Boston Celtics e Milwaukee em 2029. Por fim, tem a escolha protegida top-20 do Golden State Warriors em 2030. Após a troca com o 76ers, o Wizards se tornou um dos times com mais escolhas de primeira rodada na NBA.

Leia mais!

Ademais, o Wizards também já trocou Kyle Kuzma, para o Milwaukee Bucks, e Jonas Valanciunas, para o Sacramento Kings. Em troca, então, recebeu Sidy Cissoko e escolhas de segunda rodada de Sacramento e Khris Middleton e a pick swap (direito de inverter a escolha) do Bucks em 2028.

Publicidade

Já Philadelphia, no entanto, fez a troca para “diversificar” suas escolhas. Afinal, ao transformar uma escolha em quatro, agora pode envolvê-las em múltiplas trocas para fortalecer o plantel. Além disso, a equipe já adicionou o armador Quentin Grimes, e já deixou sair KJ Martin, para o Detroit Pistons, e Caleb Martin, para o Dallas Mavericks.

Veja os contratos da troca entre Reggie Jackson e Jared Butler

Wizards recebe: Reggie Jackson (US$2.08 milhões em 2024/25), escolha de primeira rodada menos favorável entre as do Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Los Angeles Clippers no draft de 2025

Publicidade

76ers recebe: Jared Butler (US$559.782 em 2024/25), escolha de segunda rodada mais favorável entre Golden State Warriors e Phoenix Suns de 2027, escolha d segunda rodada do Warriors de 2028, escolha de segunda rodada mais favorável entre Suns e Portland Trail Blazers de 2030 e ainda a escolha de segunda rodada do Wizards de 2030)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA