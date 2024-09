Leste: Prós e contras em cada time da NBA na temporada 2024/25

A temporada 2024/25 da NBA está cada vez mais próxima, então conferimos o que cada time possui de bom e ruim. Aqui, vamos listar diversos aspectos, seja sobre jogadores, técnicos, diretorias, escolhas de Draft e tudo mais no Leste. O próximo será no Oeste. Então, vamos lá.

Atlanta Hawks

Apesar de o time ficar fora dos playoffs da NBA na última temporada, o Hawks entra em 2024/25 com uma certa obrigação de vencer. Isso porque não possui a própria escolha de Draft. Então, o ideal seria ter um elenco compatível com vitórias. Mas tem?

Prós

Jalen Johnson mostrou muita evolução, enquanto está apenas com 22 anos. A bola, definitivamente, precisa encontrar mais vezes o jogador. Enquanto isso, com a saída de Dejounte Murray, Bogdan Bogdanovic aparece em várias listas como titular. Então, ele deve facilitar muito a vida de Trae Young com e sem a bola no ataque.

Trae Young terá mais espaço para criar, enquanto não tem outro armador com necessidade de ter a bola nas mãos. Assim, Bogdanovic tem papel importante, especialmente quando Young estiver no banco.

O garrafão conta com Clint Capela, Larry Nance Jr, Onyeka Okongwu e Cody Zeller. Todos com características diferentes, o que ajuda bastante ao técnico Quin Snyder.

Zaccharie Risacher, primeira escolha do último Draft, pode passar seu ano de estreia sem tanta pressão, pois o elenco é melhor do que muitos em situação similar.

Contras

Trae Young, sem um armador de ofício no banco, não pode pensar em se machucar como na última temporada da NBA. Dyson Daniels é bom, mas não é um organizador. Apesar de Young ser um astro, sua defesa segue entre as piores entre titulares da NBA. Não ajuda e atrapalha ao mesmo tempo.

O garrafão é bom, mas alguém vai acabar indo embora. As chances ficam mais por conta de Capela e Nance. Isso porque ambos estão no último ano de contrato, então a direção pode tentar capitalizar em cima de trocas. Na teoria, isso seria ótimo. No entanto, são os dois melhores defensores ali.

Além disso, o contrato de De’Andre Hunter é bom, fácil de trocar, mas a equipe está predendo tempo. Foi assim que John Collins desvalorizou e a diretoria não aprendeu, pelo visto. O que espanta, entretanto, é que Steve Koonin, GM da franquia, afirmou que Young pode ser o jogador mais velho da equipe ao fim da temporada. Ou seja, vai implodir o elenco?

Boston Celtics

Prós

O time acabou de ser campeão da NBA, então a temporada 2024/25 serve como afirmação pelo trabalho. Enquanto isso, o elenco é praticamente o mesmo, com mudanças pontuais.

Jaylen Brown e Jayson Tatum devem fazer uma temporada mais leve, pois não existe mais a pressão pelo primeiro título. O que vier, é consequência do trabalho (diretoria, comissão técnica, jogadores).

A dupla de perímetro é impecável defensivamente. Jrue Holiday e Derrick White são baixos, mas ignoram completamente isso quando vão marcar jogadores muito mais altos. Definitivamente, tamanho não é problema para ambos.

Por fim, a diretoria estendeu os contratos de todo mundo que precisava.

Contras

Kristaps Porzingis deve perder cerca de dois meses no início da temporada, enquanto o time não contratou jogadores para a posição. Ou seja, Al Horford, aos 38 anos, será titular. Não que ele seja ruim (longe disso), mas existem dúvidas se ele suporta atuar por mais de 30 minutos todas as noites até a volta de Porzingis.

É. Por enquanto, é só isso mesmo.

Brooklyn Nets

Prós

O contrato de Ben Simmons acaba ao fim da temporada 2024/25 da NBA, então o time pode comemorar. Além disso, o Nets vai fazer uma temporada em modo tank total, pois o Houston Rockets devolveu as escolhas de primeira rodada. Então, felicidades em busca de Cooper Flagg.

Contras

Por onde começar? O Nets possui alguns bons jogadores, mas nenhum é capaz de fazer a diferença como o “cara da franquia”. Não é Cam Johnson, não é Nic Claxton. Apesar de serem ótimos, são funções bem diferentes e não se encaixam assim.

A direção não facilita a vida de ninguém, o que é bom. Mas pedir três escolhas de primeira rodada por Dorian Finney-Smith? E o nariz de palhaço, fica onde?

Cam Thomas é um cestinha. Só. Não é bom defensor, não ajuda, força arremessos aqui e ali.

Perder Mikal Bridges por escolhas de Draft era um passo natural, pois a equipe precisava disso mais do que tudo. Mas o que recebeu além disso (Bojan Bogdanovic e Shake Milton) não ajuda muito. Talvez, se conseguir trocar o expirante de Bogdanovic por alguém útil no futuro, seja bom.

Charlotte Hornets

Prós

LaMelo Ball está recuperado de lesão, então o Hornets tem alguma chance de jogar mais sério. Mas até quando joga sério não é para vencer. De qualquer forma, o time possui bons jogadores jovens para a temporada 2024/25 da NBA.

Brandon Miller, Mark Williams (quando não se machuca), Josh Green (chegou em troca com o Dallas Mavericks), Tre Mann e Tidjane Salaun, além de Ball, formam um bom núcleo jovem.

Por fim, Charles Lee, ex-assistente do Boston Celtics, vai comandar o grupo.

Contras

O Hornets parece estar em uma situação muito fácil de resolver, mas sempre dá um jeito de ficar entre os últimos no Leste. Para ter uma ideia, o time não vai aos playoffs da NBA desde 2015/16. E o pior: foi apenas três vezes desde 2001/02. Aliás, ali foi a última temporada em que a equipe passou da primeira rodada.

Vamos voltar a citar Miles Bridges, apesar de tudo.

Chicago Bulls

Prós

Se Josh Giddey deixar os problemas de lado e entrar com a mente limpa na temporada 2024/25 da NBA, o time pode deixar de ser mediano/ruim e brigar por algo. O fato é: o Bulls não vem fazendo nada de especial desde a lesão de Lonzo Ball. Mas o jogador está praticamente pronto e deve atuar normalmente na próxima campanha.

Existe um sinal da diretoria que está tentando melhorar o elenco, então pode tentar mais trocas envolvendo Zach LaVine e/ou Nikola Vucevic. Apesar de tudo, a direção finalmente entendeu que devia mudar. Assim, DeMar DeRozan foi embora. Claro que DeRozan é ótimo jogador, mas não fazia mais parte de uma reconstrução pensando no futuro.

Matas Buzelis pode ganhar titularidade rapidamente, pois mostrou ser uma ótima opção ofensiva, enquanto tenta evoluir do outro lado da quadra. Por fim, a bola precisa passar cada vez mais por Coby White.

Se livrou de Andre Drummond, o que é ótimo pensando em vitórias. Pega rebote, faz números, mas é um péssimo defensor e não ajuda muito no ataque.

Contras

Os contratos de Zach LaVine e Nikola Vucevic estão sendo mais difíceis de repassar do que se imaginava. Enquanto isso, o time trocou Alex Caruso em alta por Josh Giddey em baixa. E foi com o Oklahoma City Thunder, que poderia enviar uma escolha de Draft. Aliás, definitivamente, se tem uma equipe na NBA que pode negociar pick é o Thunder.

Jalen Smith parecia que iria evoluir na NBA, mas ainda não aconteceu. E ele está na NBA há quatro anos. Talvez, em Chicago, ele consiga.

Cleveland Cavaliers

Prós

Apesar de todos os rumores, o Cavs manteve Donovan Mitchell, Jarrett Allen e a base da última temporada. Aliás, a manutenção de Allen passa por Mitchell, pois o astro exigiu a extensão contratual do pivô.

A direção está agindo bem em relação a Isaac Okoro. Fez proposta, ele não quis aceitar. Ele pode sair como agente livre restrito, mas nenhuma equipe foi atrás, de fato. Então, tudo certo.

Kenny Atkinson é o novo técnico da equipe. Comemore muito, torcedor.

Contras

Existe uma tendência em times jogarem com formações mais baixas, mas o Cavaliers destoa nisso. Com Evan Mobley e Jarrett Allen, a equipe tem um garrafão quase impenetrável. No entanto, foi na lesão de Allen que Mobley brilhou como pivô. Hoje, ele é um dos melhores defensores da NBA. Ao menos, se e quando a direção quiser trocar um deles, já sabe quem escolher.

O Cavs não reforçou as posições de perímetro, mas era necessário ter um ala melhor para brigar pelo primeiro lugar no Leste.

Detroit Pistons

Prós

Monty Williams foi embora, então o Pistons pode trabalhar seus jovens sem grandes conflitos. Em seu lugar, chega JB Bickerstaff, que estava no Cavaliers. Enquanto isso, o time possui muitos jogadores promissores, começando por Cade Cunningham e Jalen Duren.

Contras

Apesar de estar próximo de começar a pensar em competir, o Pistons não possui a própria escolha de Draft em 2025. Ela está com o New York Knicks, mas tem uma chance de receber de volta. Adivinhe como…

Sim, perdendo. O time até poderia vencer na temporada 2024/25 da NBA, mas não vai, pois a pick é muito valiosa.

Por fim, a escolha em Ron Holland é um tanto estranha. Holland não é um arremessador, apesar de ser um cestinha. Se já tem Ausar Thompson, que não arremessa de três bem (de forma alguma), não dá para ter os dois em quadra ao mesmo tempo.

Indiana Pacers

Prós

Bem, o Pacers fez o que precisava: estendeu com seus principais jogadores em um time que já foi longe na última temporada. Então, metade do trabalho está pronto. Agora, é reafirmar em quadra que os playoffs em 2023/24 não foram por sorte, mas por méritos.

Além disso, no Draft, Indiana foi muito bem ao selecionar Johnny Furphy apenas com a trigésima quinta escolha. Chances reais de ser uma steal.

Contras

Rick Carlisle precisa colocar Jarace Walker para jogar. É impressionante como o treinador parece ignorar um jogador tão talentoso como Walker “mofando” no banco.

Existe, ainda, uma preocupação com o arremesso de Tyrese Haliburton. Após uma lesão, as bolas de três deixaram de cair com eficiência. Então, o armador apresentou problemas até nos playoffs, deixando de fazer as tentativas até livre. Vale lembrar que o artifício foi um dos principais pontos positivos na primeira metade da temporada.

Miami Heat

Prós

Pat Riley deu uma “dura” em Jimmy Butler para ser mais profissional, então sua extensão passa muito pelo que o astro vai fazer. E Butler é aquele tipo de jogador que não precisa de muita motivação para brilhar. Basta uma provocação, não importa de quem. Então, prepare-se para uma grande campanha do ala em 2024/25.

O Heat foi certeiro em Kel’el Ware, um pivô muito bom nos dois lados da quadra. É provável que o técnico Erik Spoelstra utilize Bam Adebayo ao seu lado. Ou seja, o garrafão de Miami deve ser difícil de superar em quadra.

Sem um armador de ofício, é provável que Tyler Herro, Terry Rozier e Butler sejam os organizadores no ataque. Sim, o Heat vem para mais uma temporada forte.

Contras

O mesmo Jimmy Butler precisa cuidar do resto da carreira. Foi por atitudes ruins que ele não ficou no Minnesota Timberwolves, por exemplo.

E, por enquanto, é isso.

Milwaukee Bucks

Prós

O Bucks manteve a base da última temporada, mas com uma mudança que pode ser significativa. Gary Trent Jr chega para ocupar o lugar de Malik Beasley ao lado de Damian LIllard. Aliás, pela segunda vez na carreira. Trent é um bom arremessador e, quando quer, é ótimo defensor. A questão é “se” e “quando”.

A contratação de Delon Wright foi certeira. Ótimo defensor e bom arremessador, deve passar muitos minutos ao lado de Lillard.

De qualquer forma, com Giannis Antetokounmpo, o Bucks sempre será candidato ao título. Enquanto isso, Lillard ainda tem muita gasolina no tanque. Portanto, Milwaukee chega na temporada 2024/25 como se os problemas de 2023/24 não tivessem acontecido.

Contras

Bem… mais ou menos. Vale lembrar que, com o técnico Doc Rivers, o Bucks teve campanha negativa. A defesa melhorou, mas o time parou de vencer. Efeito totalmente contrário ao que acontecia com Adrian Griffin. Vencia, mas defendia muito mal.

Existem alguns rumores sobre uma eventual troca de Brook Lopez. O pivô não está ficando mais jovem, então, aos 36 anos, a preocupação existe.

New York Knicks

Prós

O Knicks deu a sensação de que poderia ter ido além na última temporada, caso as lesões não “arrebentassem” com o elenco. Mas o time vem ainda mais forte para a temporada 2024/25 da NBA. Com a chegada de Mikal Bridges, o elenco é um dos melhores da NBA. Pela primeira vez em anos, a equipe chega com chances reais de brigar por algo mais sério.

E na troca, o Knicks não perdeu jogadores da rotação, o que foi ainda mais impactante para o time seguir no topo. Jalen Brunson fez a melhor temporada da carreira e, como resultado, foi o melhor atleta nascido nos EUA na votação para o MVP e recebeu uma extensão.

OG Anunoby estendeu o contrato, o que foi um grande alívio. Além disso, o Knicks fez movimentações interessantes, como Cam Payne e selecionou o ótimo Tyler Kolek no Draft.

Ah, Josh Hart é um espetáculo de jogador. Faz absolutamente tudo em quadra. Azar de quem não quis ficar com ele.

Tem tudo para ficar entre os primeiros do Leste.

Contras

Elenco, talvez, tenha ficado bom demais em algumas posições. Isso é um problema? Sim, se você não tem espaço para todos os jogadores, especialmente quando não tem um pivô reserva, de fato.

Perder Isaiah Hartenstein é um problema, pois o jogador não era só um bom defensor ou um cara grande perto da cesta. Hartenstein sabe passar a bola como poucos pivôs na NBA (Nikola Jokic é de outro mundo, ok?) e é aguerrido. Isso vai fazer diferença, mas em Oklahoma City.

No Knicks, é possível que Julius Randle tenha muitos minutos como pivô, algo que vinha fazendo já nos últimos anos.

Orlando Magic

Prós

Paolo Banchero está cada vez melhor, enquanto Franz Wagner vem se tornando um próximo All-Star. Jalen Suggs já é um dos melhores defensores da NBA e o Magic ainda contratou Kentavious Caldwell-Pope.

Falando em defensores, o mercado do Magic foi bom. O time estendeu com Gary Harris e conseguiu ótimos valores com Jonathan Isaac e Goga Bitadze.

Aliás, com Bitadze como titular, Orlando viveu seus melhores momentos na última temporada. Claro, tirando os playoffs, pois Wendell Carter estava saudável e o time foi muito bem.

Contras

Wendell Carter continua. Apesar de ser bom tecnicamente, Carter jamais deu aquele próximo passo para tornar-se um grande pivô na NBA. Mas como tem talento, ele segue como titular.

Por fim, o Magic deixou Markelle Fultz ir embora. Fultz pode não ter mais o arremesso dos tempos de basquete universitário (lesão no ombro mudou sua forma), mas ainda é ótimo defensor e sabe passar a bola.

Philadelphia 76ers

Prós

As contratações de Paul George e Caleb Martin, além da extensão de Tyrese Maxey foram os pontos altos do time na offseason da NBA. George é um dos melhores jogadores da liga e vai jogar ao lado do MVP de 2022/23 (Joel Embiid) e Maxey, que já foi ao All-Star Game.

Martin, por outro lado, é bom defensor e capaz de ajudar naquelas coisas que as estatísticas não mostram. Eric Gordon também chegou e deve ajudar nos dois lados da quadra.

Contras

Jared McCain, escolha do Sixers no Draft, foi muito mal nos arremessos durante a Summer League. Ainda não está pronto, mas tem talento.

Já Embiid tem que cuidar da parte física. Não é lutar por MVP que o fará um dos melhores pivôs da NBA. Ele já é e já venceu o prêmio. O que ele fez na última temporada comprometeu o time nos playoffs.

E quando enfrentou o Knicks, Embiid foi muitas (várias mesmo) vezes desleal, algo que não combina muito bem com um verdadeiro MVP.

Toronto Raptors

Prós

O Raptors não é um time de loteria, mas também não tem cara de que vai brigar diretamente pelos playoffs. Então, é possível que fique transitando na zona do play-in, o que é bom. Ao menos, por enquanto.

Mas com Scottie Barnes, Immanuel Quickley, RJ Barrett, Toronto aponta para um caminho e isso parece ser o ideal. O time recebeu Davion Mitchell na offseason, após troca com o Sacramento Kings. Muito bom defensor, deve ajudar bastante.

Contras

Mas Toronto tem um problema sério para jogadores, principalmente agentes livres. Os impostos são muito altos e “comem” boa parte dos salários. Então, definitivamente, é um lugar que atletas evitam assinar. O que não é muito diferente da Califórnia, por exemplo.

Enquanto em Ontario os jogadores pagam até 53.3%, nos times californianos é 52.65% com as taxas combinadas. No entanto, os atletas preferem jogar onde tem uma temperatura anual muito maior do que no Canadá.

Então, só para começar, o Raptors já fica desfavorável em qualquer negociação por agentes livres. Na última temporada, Dennis Schroder assinou com Toronto por dois anos, mas quando Quickley chegou, ele pediu para sair em troca imediatamente. Se não era titular, não valeria ficar no banco recebendo muito menos do que em outra equipe. Por isso, foi para o Brooklyn Nets.

Mas isso não define o que a diretoria do Raptors tenta fazer. Masai Ujiri fez grandes movimentos como GM da equipe, então é melhor deixar o homem trabalhar.

Washington Wizards

Prós

A direção está mudando, o que é um ótimo sinal. Mas, em quadra, o time deve passar pelos mesmos problemas. Ainda assim, o Wizards conta com bons jogadores jovens, pensando no futuro.

Por fim, é preciso entender até quando o time vai trocar Kyle Kuzma e Jonas Valanciunas. Tentar capitalizar nas duas negociações deve ser a prioridade.

Contras

Bem, é difícil. Alex Sarr, segunda escolha do Draft, foi muito mal arremessando na Summer League. E o time quer colocar a bola em suas mãos. Enquanto isso, Jordan Poole tenta atingir o mesmo nível de basquete que teve há dois ou três anos no Golden State Warriors.

O Wizards precisava de um armador. Até aí, tudo bem, pois Tyus Jones não ficaria. Mas trocar o talentoso Deni Avdija por Malcolm Brogdon parece algo errado. Bem errado.

