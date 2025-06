Nets e Suns fecham troca envolvendo escolhas de Draft

Brooklyn Nets e Phoenix Suns fecharam uma troca, nesta quinta-feira (26), envolvendo escolhas de Draft. A informação é de Shams Charania, da ESPN. Segundo o insider, o time novaiorquino enviou a pick 36 deste ano para o Arizona. Em contrapartida, o Nets recebeu duas futuras escolhas de segunda rodada (2026 e 2030). Brooklyn, portanto, finaliza sua participação no recrutamento. Afinal, a franquia ficou sem picks na segunda rodada.

O Suns, por sua vez, passa a contar com três picks no segundo dia do recrutamento, pois já tinha a 52 e a 59. Ainda não se sabe se a franquia vai manter todas as escolhas. Com a troca, fica claro que Phoenix está de olho ou tenha feito alguma promessa a um algum jogador. Especula-se que os alas-pivôs Rasheer Fleming (Saint Joseph’s), Noah Penda (Le Mans-FRA) e Adou Thiero (Arkansas) sejam alguns dos alvos do Suns.

As duas equipes, aliás, foram ativas na primeira rodada, nessa quarta-feira (25). O Nets, por exemplo, fez cinco seleções, um recorde no recrutamento. Com a oitava escolha, selecionou o armador russo Egor Demin (BYU). Além disso, escolheu mais dois armadores: o francês Nolan Traoré (19) e o israelense Ben Saraf (26). Já com a pick 22, adquirida na troca tripla centrada em Kristaps Porzingis, optou pelo ala Drake Powell (North Carolina). E, por fim, usou a 27 para selecionar o ala-pivô Danny Wolf (Michigan).

Assim como o Nets, o Suns fechou uma troca envolvendo escolhas de Draft. Ao adquirir o pivô Mark Williams junto ao Charlotte Hornets, Phoenix mandou a pick de primeira rodada de 2029 (a pior entre Cleveland Cavaliers, Utah Jazz ou Minnesota Timberwolves), além da escolha 29 deste ano, que se tornou o ala Liam McNeeley, e o contrato expirante do armador Vasilije Micic (US$8,1 milhões).

Nets e Suns vivem cenários distintos na NBA. Enquanto os novaiorquinos seguem em reconstrução e com um elenco recheado de jovens, Phoenix quer se manter competitivo na liga. A franquia do Brooklyn, inclusive, foi alvo de gozação por causa do recrutamento incomum de três armadores. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, executivos de alguns times da liga estavam rindo das escolhas peculiares de Sean Marks, GM do Nets.

Apesar da troca do astro Kevin Durant, a franquia do Arizona planeja montar um time forte em torno de Devin Booker. Assim, Jalen Green, Dillon Brooks, Williams e a pick 10 deste ano, que virou o pivô Khaman Maluach (Duke), são os primeiros reforços do Suns para 2025/26.

Dono da maior folha salarial da NBA na última temporada, a franquia de Mat Ishbia fez uma campanha pífia. Afinal não chegou sequer ao play-in, pois foi o 11º da Conferência Oeste. Agora, com um novo técnico (Jordan Ott) e um novo GM (Brian Gregory), o Suns quer mudar o perfil do time para a próxima temporada, com jogadores mais vibrantes e uma defesa forte.

