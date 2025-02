A trade deadline caótica na NBA e o resto da temporada

A trade deadline da NBA aconteceu e, dias depois, a temporada parou por conta do All-Star Game. Mas, agora, tudo passou. É hora de entender o que aconteceu nas últimas semanas, enquanto os times entram na reta final da fase regular.

Claro que o centro da coisa ficou por conta de Luka Doncic indo para o Los Angeles Lakers, mas muita coisa acontece no entorno disso. Então, vamos analisar tudo o que aconteceu na trade deadline.

Primeiro, vamos de Doncic.

Foi um choque. Ninguém conseguia entender, enquanto o próprio Shams Charania teve de escrever que aquilo era real. Afinal, muita gente achou que se tratava de uma conta falsa ou que ele era vítima de um hacker às vésperas da trade deadline da NBA em uma temporada cheia de surpresas.

Não era falso.

O esloveno deixava o Dallas Mavericks para um Lakers que já tinha LeBron James. Mas mais do que isso, era o valor que o Mavs recebeu na trade deadline: Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada. Quando a gente viu isso, não dava para acreditar. Não por Davis, pois ele é um grande astro da liga. Mas o fato é que ele, aos 31 anos, não seria exatamente o que se esperava como peça central de um dos lados do negócio.

Ao menos, não por Doncic.

Até dá para entender o discurso de Nico Harrison. A gente só não concorda. Pode resultar, inclusive, em um título ao fim da campanha. A defesa dá um salto de qualidade, enquanto Christie vem provando ser um jogador muito interessante em Dallas. Mas daí você mandar um jogador que conduziu seu time às finais da NBA na temporada anterior para o Lakers?

O tempo vai dizer, mas tudo o que envolveu o Mavs na trade deadline da NBA precisa ter um relexo ainda na atual temporada. Não pode deixar para daqui dois ou três anos. É para vencer agora e justificar, em partes, o que fez.

Por outro lado, o Lakers tem um armador de elite por longos anos (se estender o contrato) e ainda vai jogar ao lado de LeBron James por mais uma temporada na NBA, pelo menos.

Mas quando a troca de Mark Williams caiu, o que era euforia virou desconfiança. Afinal, como o Lakers vai lidar com o resto da temporada sem um bom pivô titular contra grandes times na NBA?

Além disso, Doncic ainda está se ambientando, conhecendo o estilo de jogo e vinha de várias semanas sem jogar. É apenas natural que tenha problemas, por enquanto.

Jimmy Butler no Warriors

Tudo bem que Butler aprontou no Heat, mas não fosse por ele, o time não teria ido às finais da NBA em duas temporadas. Ao mesmo tempo, o ala ficou fora de vários jogos. Isso atrapalhou muito, enquanto o a equipe de Miami sofria com o play-in.

Agora, ele está no Warriors. Desde que chegou por lá, são quatro vitórias em cinco jogos. Parece ser o complemento ideal para Stephen Curry. Vamos acompanhando, pois Golden State dá sinais de estar mais forte.

O Warriors queria o trio Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry, mas terá Butler. Pode dar certo?

De’Aaron Fox deixa Kings por Spurs

Aqui, era certo que Fox não ficaria no Kings. Ele queria muito o San Antonio Spurs.Então, com uma temporada estranha na NBA, Sacramento aproveitou a trade deadline para tentar receber o máximo possível pelo armador.

Não foi exatamente o que queria, mas chegou Zach LaVine. Era o salto de qualidade que precisava? Não. De jeito nenhum. No entanto, LaVine não é um lixo como muita gente gosta de criticar. Além disso, ele vem em boa temporada na NBA.

O Kings se assustou com o pedido de troca, pois teria poucas opções no mercado ali. Poderia tentar algo melhor na offseason, mas quem garante que as melhores peças estariam disponíveis ali?

Perder de graça não era uma opção, então resolveu trocar para “perder por menos”. Aliás, é o tipo de coragem que falta a muito dono de time. Não que Sacramento seja um grande exemplo de direção, mas aproveitou a trade deadline para não sair totalmente no prejuízo.

Lembra quando o Atlanta Hawks rejeitou várias propostas por John Collins? No fim, ele saiu de lá para o Utah Jazz por Rudy Gay (que se aposentou) e duas escolhas de segunda rodada. São exemplos assim que mostram como donos de times seguram jogadores toda temporada, toda trade deadline da NBA.

Viu, Indiana Pacers?

Hawks e Bucks fazem trocas confusas

Olha o Hawks aí de novo. Mandou Bogdan Bogdanovic para o Los Angeles Clippers, De’Andre Hunter com o Cleveland Cavaliers por Caris LeVert e Georges Niang. Por fim, trocou Cody Zeller por nada.

Não que Zeller esteja valendo muita coisa no mercado, mas era para aproveitar a trade deadline para “empacotar” um Bogdanovic ou um Hunter por coisa melhor. Além disso, deixou Clint Capela em Atlanta, sendo que teve várias propostas por um jogador que será agente livre ao fim da temporada da NBA.

Fez zero sentido.

Se já não tinha Jalen Johnson, fora do resto da campanha, por que trocou esses caras por um monte de nada? Até aliviou a folha salarial, mas não deixou o time em uma condição melhor para a agência livre ou algo assim.

Enquanto isso, o Milwaukee Bucks mandou Khris Middleton para o Washington Wizards. Pegou Kyle Kuzma, que vinha fazendo a sua pior temporada como titular na NBA. Pode até dar certo, mas Milwaukee abriu mão de um ótimo arremessador. Kuzma, por outro lado, vem amassando o aro.

Grizzlies não deu o salto que deveria, mas não foi o único

O que foi que aconteceu com a direção do Memphis Grizzlies. Era aproveitar o contrato de Marcus Smart e mais algum outro para buscar reforços no time titular, especialmente no garrafão. Poderia aproveitar a trade deadline da NBA para trocar por Nikola Vucevic, mas evitou o pivô, que vem em grande temporada.

Já o Houston Rockets, queria testar o atual elenco nos playoffs. Mas por que não o fez já com um grande reforço? Foi estranho.

Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves eram outros que deveriam se mexer, mas estão tão “lascados” com o novo CBA (acordo coletivo de trabalho) que preferiram ficar quietos. O Nuggets, por outro lado, tem Nikola Jokic, que faz toda a diferença.

Eu esperava algo do Oklahoma City Thunder, mas o time não quis se mexer. Era o momento de chegar como franco favorito após a trade deadline. Até pode ser, mas deixou uma chance escapar. De qualquer forma, parece ser a equipe a ser batida.

Bulls está fazendo o que mesmo?

A reconstrução deveria acontecer há dois anos. Não fez. O Chicago Bulls perde tempo, enquanto fica mais um ano na zona do nada. Até está em décimo, o que daria ao time o play-in, mas abriu mão de DeMar DeRozan, Alex Caruso e Zach LaVine em um período de oito meses por… nada.

Aliás, Caruso rendeu Giddey, mas e os outros dois, que valiam muito mais?

DeRozan resultou em Chris Duarte e duas escolhas futuras de segunda rodada. Duarte já foi dispensado pouco depois da trade deadline. Enquanto isso, LaVine virou Kevin Huerter, Zach Collins, Tre Jones e a própria escolha de 2025 que estava com o San Antonio Spurs.

Collins e Jones não devem ficar para a próxima temporada, enquanto Huerter é um arremessador “quente e frio”. Que trade deadline, torcedor do Bulls.

Por fim, a própria escolha é algo bom. Mas do que adianta ficar ali onde está hoje, na décima posição? No momento, a pick já voltaria sem a troca, pois tinha proteção top 10. Hoje, o Bulls tem a oitava pior campanha. Ou seja, não adiantou absolutamente nada. Valorizou algo que receberia no dia do Draft de qualquer forma.

E Nikola Vucevic ficou.

Eca.

Ficar de olho

A partir de agora, é prestar muita atenção no que times como San Antonio Spurs, Phoenix Suns e Philadelphia 76ers vão fazer.

Isso porque o Spurs não tem mais Victor Wembanyama pelo resto da temporada da NBA. Enquanto isso, Suns e Sixers decepcionam muito. Phoenix deveria partir para uma reconstrução, enquanto Philadelphia precisa deixar Joel Embiid e Paul George fora do resto da campanha.

Embiid e George estão se arrastando em quadra, enquanto o Sixers não consegue superar sequer o Bulls, que quer ficar fora da zona de play-in.

A trade deadline mostrou um Kevin Durant descontente após o Suns disponibilizar o astro em trocas. Boa sorte com isso na agência livre, pois vai precisar.

