Lenda do Heat, Tim Hardaway critica Jimmy Butler: “Bebê chorão”

O ídolo do Miami Heat, Tim Hardaway, disparou críticas contra Jimmy Butler. As polêmicas do ala até sua saída não agradaram ao ex-jogador. De acordo com ele, o reforço do Golden State Warriors é “um bebê chorão” que atrapalhou a temporada da equipe.

“Eu não concordei com o que Jimmy Butler fez”, afirmou Tim Hardaway. “Você é um bebê, um chorão porque disseram não para você, A gente ouvia ‘não’ o tempo todo, mas sabia lidar com isso. As coisas são assim. É uma questão: você recebe sim ou não. Você pode não gostar da resposta, mas não pode atrapalhar o time”, seguiu.

As polêmicas de Butler no Heat começaram no ano passado. Após a eliminação do time nos playoffs, o astro colecionou declarações que irritaram o presidente Pat Riley. Como resposta, o dirigente de Miami não adiantou as conversas de renovação de contrato com o ala.

O indisposição entre as partes criou rumores em relação à troca de Butler. Porém, ele iniciou a temporada e jogou pelo Heat. Isso até o fim de dezembro, quando ele oficializou um pedido para ser negociado. A justificativa, aliás, foi a “implicância dos dirigentes” com sua falta de esforço.

O pedido de troca feito à imprensa, no entanto, não agradou ao Heat. Afinal, Butler preferiu polemizar em vez de conversar direto com o Riley, o que afetou o clima do time que disputa uma vaga nos playoffs. Como resposta, a franquia o suspendeu por três vezes no mês passado.

Após semanas de polêmicas, Butler foi enfim trocado para o Golden State Warriors. O negócio envolveu outras três equipes e terminou com Andrew Wiggins e Kyle Anderson na franquia da Flórida.

Diante disso, Hardaway ainda culpou o Heat por permitir o comportamento de Butler. Embora o astro tenha liderado o time às finais da NBA, em 2020 e 2023, o ídolo acredita que a diretoria deu muita liberdade para seu ex-jogador.

“Eu culpo o Heat também por deixá-lo fazer um monte de coisas. Você tem que cortar isso pela raiz”, afirmou Hardaway.

Desde a troca, Butler vive um bom momento na NBA. Pelo Warriors, ele tem médias de 21.3 pontos, sete rebotes, 5.3 assistências e 1.3 roubo de bola. O time de San Francisco, enquanto isso, possui 28 vitórias e 27 derrotas na temporada, lutando por uma vaga nos playoffs.

