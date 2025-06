O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Utah Jazz. Afinal, a equipe de Salt Lake City terá o privilégio de fazer a quinta escolha no recrutamento deste ano.

Pela primeira vez, em 51 anos de NBA, o Jazz sofreu mais de 60 derrotas. Assim, com apenas 17 vitórias, o time fez a pior campanha da liga. O detalhe é que Utah venceu apenas dois dos últimos 23 jogos, em março e abril.

Porém, tudo saiu como dentro de esperado. Afinal, era uma temporada de tank para um time em reconstrução. Aliás, Utah teve o elenco mais jovem de 2024/25.

“Nesta temporada começamos a construir uma boa base de jogadores. Eles simplesmente são muito jovens. Nosso crescimento virá do desenvolvimento da nossa base de talentos, para que possamos vencer mais jogos agora e no futuro. Isso não acontece da noite para o dia”, afirmou Justin Zanik, GM da franquia.

Entre os jovens, o destaque ficou por conta do novato Isaiah Collier. O armador ganhou espaço ao longo da campanha e fez bons jogos. Assim, ele foi o líder do Jazz em assistências (média de 6,3).

NBA Draft 2025: As necessidades do Utah Jazz

Elenco para a próxima temporada (dez atletas com contratos garantidos)

PG: Collin Sexton (26 anos, expirante de US$19 milhões) / Isaiah Collier (20 anos, US$2,6 milhões)

SG: Keyonte George (21 anos, US$4,3 milhões) / Jordan Clarkson (33 anos, expirante de US$14,3 milhões)

SF: Lauri Markkanen (28 anos, US$46,4 milhões) / Cody Williams (20 anos, US$5,7 milhões) / Brice Sensabaugh (21 anos, US$2,7 milhões)

PF: Taylor Hendricks (21 anos, US$6,1 milhões) / Kyle Filipowski (21 anos, US$3 milhões)

C: Walker Kessler (23 anos, expirante de US$4,9 milhões)

Média de idade: 23,4 anos

Folha salarial: US$109 milhões

Agentes livres: Elijah Harkless (SG, 25 anos, restrito), Micah Potter (C, 27 anos, restrito), Oscar Tshiebwe (C, 25 anos, restrito)

Player option: John Collins (PF, 27 anos, US$26,6 milhões)

Contratos não garantidos: KJ Martin (SF/PF, anos, US$8 milhões), Svi Mykhailiuk (SG/SF, 28 anos, US$3,7 milhões), Johnny Juzang (SG/SF, 24 anos, US$2,8 milhões), Jordan Springer (PG/SG, 22 anos, US$2,3 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que não pagam Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception (US$3,5 milhões)

Posição carente: PF, C

Necessidades da equipe

Definir o futuro de três veteranos que terão seus contratos expirando ao final da próxima temporada: John Collins (que, provavelmente, vai exercer sua player option), Jordan Clarkson e Collin Sexton. Faz sentido manter o trio, já que o time está em reconstrução?

Bons defensores de perímetro. Apesar da presença de Walker Kessler perto da cesta, o Jazz teve a pior eficiência defensiva da NBA, em 2024/25. Foram 119,4 pontos sofridos a cada 100 posses de bola.

Cuidar melhor da bola. Em 2024/25, o Jazz foi o time que mais cometeu turnovers na NBA (17,2 por jogo).

Escolhas no Draft 2025: 5, 21, 43 e 53

Nomes mais indicados

* Pick 5

Ace Bailey (SF/PF, Rutgers, freshman): um dos jogadores mais intrigantes da classe, com potencial para ser um pontuador especial na NBA. Bailey combina tamanho, explosão, habilidade, capacidade de fazer cestas nos três níveis e versatilidade defensiva. No entanto, precisa evoluir na tomada de decisões, no controle de bola e ser mais consistente na defesa.

Tre Johnson (SG/SF, Texas, freshman): cestinha nato, Johnson é capaz de pontuar nos três níveis. Além do arremesso consistente na média e longa distância, ele pode muito bem fazer o papel de criador secundário. Porém, precisa evoluir como defensor.

Kon Knueppel (SG/SF, Duke, freshman): um dos melhores arremessadores da classe, Knueppel possui um elevado QI de basquete. Também mostrou que é um bom passador, sobretudo no pick-and-roll.

Khaman Maluach (C, Duke, freshman): o sul-sudanês talvez seja o melhor protetor de aro da classe. Maluach é um pivô móvel e fisicamente está pronto para encarar a NBA. Além disso, é uma ameaça como espaçador vertical.

