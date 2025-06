O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Orlando Magic. Afinal, a equipe da Flórida terá a escolha 25 no recrutamento deste ano.

Pela segunda temporada consecutiva, o Magic chegou aos playoffs. No entanto, o time caiu logo na primeira rodada em ambas as vezes. Assim, o processo de reconstrução da franquia vai muito bem, obrigado. Com um elenco recheado de jovens, Orlando se tornou uma das forças do Leste.

Mas, agora, a equipe de Orlando precisa dar o próximo passo, elevar o nível para brigar pelas primeiras posições da conferência. Ou seja, qualificar o elenco em torno do trio Paolo Banchero, Franz Wagner e Jalen Suggs. Os dois primeiros já são astros na liga, enquanto o armador se tornou um defensor de elite.

Continua após a publicidade

Por isso, a franquia fechou uma troca no último fim de semana. Adquiriu Desmond Bane, capaz de criar o próprio arremesso e um ótimo arremessador do perímetro. Em contrapartida, abriu mão de Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony e quatro escolhas de primeira rodada incluindo a 16 deste ano.

No Draft 2025 da NBA, o Magic terá três picks, sendo uma de primeira rodada.

NBA Draft 2025: As necessidades do Orlando Magic

Elenco para a próxima temporada (dez atletas com contratos garantidos)

PG: Jalen Suggs (24 anos, US$35 milhões) / Anthony Black (21 anos, US$8 milhões)

SG: Desmond Bane (27 anos, US$36,7 milhões) / Jett Howard (21 anos, US$5,5 milhões)

SF: Franz Wagner (23 anos, US$38,6 milhões) / Tristan da Silva (24 anos, US$3,8 milhões)

PF: Paolo Banchero (22 anos, expirante de US$15,3 milhões) / Jonathan Isaac (27 anos, US$15 milhões)

C: Wendell Carter (26 anos, US$10,8 milhões) / Goga Bitadze (25 anos, US$8,3 milhões)

Continua após a publicidade

Média de idade: 24 anos

Folha salarial: US$177 milhões

Agentes livres: Mac McClung (PG, 26 anos, restrito), Trevelin Queen (SG, 28 anos, restrito)

Team option: Moritz Wagner (PF/C, 28 anos, US$11 milhões), Gary Harris (SG/SF, 30 anos, US$7,5 milhões), Cory Joseph (PG, 33 anos, US$3,4 milhões), Caleb Houstan (SG/SF, 22 anos, US$2,2 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo da Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception 1 (US$25,3 milhões)

Posições carentes: C, SF

Leia mais!

Necessidades da equipe

Fechar uma extensão prévia com Banchero, melhor jogador da equipe. Assim, o Magic garante a permanência do quarteto Suggs, Bane, Franz e Paolo por um longo período.

Arremessadores confiáveis. Mais uma vez, o Magic sofreu para colocar a bola na cesta. Assim, a equipe foi a que menos acertou bolas de três (11,2 por jogo) e a que teve o pior aproveitamento no perímetro (31,8%). Além disso, o Magic foi mal nos arremessos gerais (quarto pior da liga, com um aproveitamento de 44,5%).

Armador que tenha facilidade em pontuar. Afinal, Suggs e Black são ótimos defensores. Desse modo, o time precisa de um armador com forte apelo ofensivo.

Outro playmaker. Até para que Banchero e Wagner, os principais criadores da equipe, não fiquem sobrecarregados. Em 2024/25, o Magic foi o pior da liga em assistências (23 por jogo). A chegada de Bane pode ajudar nesse aspecto.

Escolhas do Magic no NBA Draft 2025: 25, 46 e 57

Continua após a publicidade

Nomes mais indicados

* Pick 25

Rasheer Fleming (PF, Saint Joseph’s, senior): chama a atenção pelos atributos físico-atléticos e por jogar sempre com muita energia. Fleming é um defensor versátil, arremessador sólido do perímetro e um ótimo reboteiro. Ou seja, um potencial 3-and-D na NBA.

Nolan Traoré (PG, Saint Quentin-FRA, França): armador francês muito habilidoso, com experiência profissional. Traoré sabe criar o próprio arremesso, manipular as defesas adversárias e envolver os companheiros, especialmente no pick-and-roll.

Walter Clayton (PG, Florida, senior): campeão universitário na última temporada, o armador é um arremessador de elite (média e longa distâncias). Além de criar o próprio arremesso, Clayton se movimenta bem em quadra e é útil fora da bola. Por fim, trata-se de um jogador de personalidade, que busca o protagonismo nos momentos decisivos. Assim, é o mais clutch da classe deste ano.

Nique Clifford (SG/SF, Colorado State, senior): um dos jogadores mais prontos da classe deste ano. Clifford faz de tudo um pouco em quadra. Ótimo defensor individual, arremessador confiável, passador sólido e reboteiro de elite.

Maxime Raynaud (C, Stanford, senior): um dos pivôs mais habilidosos da classe, Raynaud é um excelente finalizador. Ele também chama a atenção pela capacidade de espaçar a quadra. Desse modo, pode ser usado como stretch five. No entanto, o francês deixa a desejar como defensor. Por isso, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um ótimo protetor de aro.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA