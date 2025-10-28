NBA anuncia medidas após escândalo de jogos com Terry Rozier

Armador foi preso após acusação federal

nba jogos terry rozier Fonte: Reprodução / X

A NBA adotou medidas em relação às apostas esportivas após escândalos em jogos do armador Terry Rozier. O armador foi preso após uma investigação do FBI concluir que ele teria manipulado uma partida para beneficiar apostadores. Assim, a liga enviou às franquias um memorando para regulamentar as bets.

Aos times, a NBA anunciou que vai revisar diversas políticas de jogos. Entre elas, a divulgação de lesões e treinamento, bem como a educação de todos os profissionais da liga e a adoção de medidas de seguranças aos atletas. Desta forma, para evitar que os jogadores recebam ameaças.

A ação da NBA ocorre poucos dias após a prisão de Terry Rozier e do técnico Chauncey Billups. Os dois teriam se envolvido em esquemas de apostas e pôquer. O armador do Miami Heat, aliás, teria manipulado um jogo no dia 23 de março de 2023, quando ainda estava no Charlotte Hornets. O treinador, por sua vez, responde por lavagem de dinheiro.

No caso de Rozier, ele foi centro de um caso em um jogo do Hornets contra o New Orleans Pelicans na NBA. Na época, foram 30 apostas de uma única pessoa em 46 minutos. Todas elas “bateram” porque o armador deixou a quadra após só dez minutos de ação. Assim, ele citou uma lesão no pé para deixar a quadra.

Leia mais!

A NBA, então, acredita que precisa adotar medidas para os próximos jogos, como forma de evitar casos como o de Terry Rozier.

“Embora as apostas incomuns nos ‘unders’ de Terry Rozier tenham sido detectadas em tempo real, cremos que ainda há mais a ser feito. Sobretudo, do ponto de vista legal. Para, assim, proteger a NBA e nossas ligas”, disse a NBA segundo a ESPN.

A NBA, portanto, afirmou que estuda maneiras de reforçar seus programas. Inclusive, com uso de inteligência artificial e outras ferramentas. A ideia é analisar “todos os dados disponíveis de operadores de apostas, redes sociais e outras fontes, a fim de identificar atividades suspeitas”.

“Com as apostas esportivas cada vez mais presentes, é justo garantir que todos estejam cientes dos graves riscos que o jogo pode trazer às suas carreiras e vidas. Então, é preciso que nossas regras de divulgação de lesões sejam as melhores. Além disso, os atletas devem ter proteção contra assédio por parte de apostadores”, concluiu a NBA.

