Terry Rozier, do Heat, é preso em investigação do FBI

A manhã dessa quinta-feira começou com uma bomba na NBA: o armador Terry Rozier, do Miami Heat, foi preso. Segundo Shams Charania, da ESPN, a polícia de Nova Iorque executou um mandado contra o veterano nas primeiras horas do dia. Ele ainda estava em um hotel de Orlando, depois da estreia do time na temporada.

O que se sabe, a princípio, é que a prisão diz respeito a uma investigação do FBI sobre apostas esportivas. O especialista defensivo era um dos investigados da operação por meses, mas não havia informações concretas do envolvimento do atleta. O diretor do FBI, Kash Patel, vai dar uma entrevista coletiva sobre o caso nas próximas horas.

Terry Rozier virou alvo da investigação por uma partida antes de chegar ao Heat. Em março de 2023, o então jogador do Charlotte Hornets foi centro de uma movimentação suspeita para um jogo contra o New Orleans Pelicans. Foram 30 apostas de uma única pessoa em 46 minutos e, mais do que isso, em unders de várias estatísticas.

Todas as apostas “bateram” porque o armador deixou a quadra após só dez minutos de ação. Ele citou uma lesão no pé para deixar a partida. Por coincidência – ou não -, esse seria o último jogo do veterano pelo Hornets. Espera-se que, para levar o veterano a ser preso, novas e conclusivas provas surgiram no caso.

Controle

É claro que, por mais que esteja fora da rotação, Terry Rozier ter sido preso é um baque para o Heat. Mas, de certa forma, é um sinal positivo para a NBA. Antes da temporada, o comissário Adam Silver falava que a liga planeja “fechar o cerco” para tais atividades ilegais. Isso envolve, acima de tudo, um trabalho conjunto com a polícia e casas de apostas.

“Nós pedimos para alguns de nossos parceiros retirarem linhas disponíveis para apostas, em particular, de jogadores em contratos two-way. Eles não têm tanta participação nos jogos, então pode ser mais fácil manipular algo. Tudo parece pequeno e sem maiores consequências para o resultado a partir deles”, explicou o dirigente.

Além disso, Silver afirmou que há um esforço em andamento para refinar as estratégias de combate a esse tipo de esquema. “Nós estamos tentando formular e aplicar alguns controles adicionais para prevenção. Vamos trabalhar ao lado das empresas e aprender com o tempo. Com isso, devemos ter mais rigidez sobre isso”, projetou.

Técnico envolvido

Terry Rozier, aliás, não foi a única figura conhecida da NBA detida nessa operação do FBI. Charania confirma a prisão do técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, pela polícia nessa quinta. O envolvimento do ex-jogador, a princípio, é uma das novidades e desdobramentos do caso.

“Chauncey é parte de uma operação ilegal de apostas diferente, mas com relação com esse esquema. Ele estaria envolvido em uma operação ilegal de jogos de poker com ligação com a máfia”, contou o jornalista. Espera-se mais detalhes sobre Billups também na entrevista de Patel.

