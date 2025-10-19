Analista da NBA crava saída de Bam Adebayo do Heat

De acordo com Kendrick Perkins, analista de NBA da ESPN, Bam Adebayo vai deixar o Miami Heat ao final desta temporada. A declaração ocorreu no episódio mais recente do Road Trippin, podcast do ex-jogador. Segundo Perkins, o time vai trocar o seu principal jogador porque não vai brigar por nada em 2025/26. Além disso, ele falou das boas partidas do jovem Kel’el Ware na pré-temporada.
“Bam Adebayo não estará com a camisa do Miami Heat ao final desta temporada da NBA. Acredito que ele não vai terminar a temporada em Miami. Então, acho que chegou a hora. Vimos o que esse garoto Ware está fazendo”.
“Miami está longe de ser um time de playoffs. Não dá para duvidar de Erik Spoelstra, mas o elenco do Heat é péssimo. Bam está no ponto da carreira em que precisa jogar em um candidato ao título. Enfim, ele é uma peça valiosa para um”, cravou Perkins.
O detalhe é que, em 2024, o pivô de 28 anos fechou uma extensão de contrato com a equipe de Miami. Pelo acordo, Bam Adebayo segue no Heat até a temporada 2028/29 da NBA. Nas próximas quatro campanhas, ele vai receber US$202,4 milhões em salários. Ou seja, o pivô é peça fundamental no time. Desse modo, uma saída no curto prazo parece improvável.
Leia mais!
- NBA: Heat dispensa pivô e define elenco para temporada
- NBA: Matas Buzelis vira protagonista no Bulls
- Paolo Banchero tenta levar o Magic ao topo da NBA
Desde a saída conturbada de Jimmy Butler, na última trade deadline, o Heat passa por uma mudança de rota. De contender, o time caiu de patamar. De acordo com o site da NBA, Miami tem a oitava melhor equipe do Leste. Ou seja, vai brigar, em teoria, por uma vaga no play-in. Para 2025/26, o principal reforço do Heat é o ala Norman Powell.
Além disso, o pivô se tornou a referência técnica da equipe. Campeão olímpico pelos EUA em Paris-2024, o astro tem a total confiança de Spoelstra. Veterano de oito temporadas na NBA, Bam Adebayo já disputou 567 jogos pelo Heat. Suas médias, no período, são de 18,1 pontos, 9,6 rebotes e 4,3 assistências.
No início do mês, o repórter Brett Siegel, do portal Clutch Points, revelou que o Golden State Warriors mira uma troca por Adebayo. Assim, ele é um dos alvos do time de San Francisco na próxima trade deadline (5 de fevereiro).
“Fontes dizem que Bam Adebayo é um dos jogadores que estão no topo da lista do Warriors de possíveis alvos para troca, caso ele manifeste o desejo de deixar o Miami Heat”, revelou Siegel.
Segundo o jornalista, a recente extensão de contrato de Jonathan Kuminga está ligada a esse interesse. Afinal, o jovem ala poderá ser negociado para outro time a partir de 15 de janeiro. Desse modo, ele estaria no eventual pacote do Warriors por Adebayo.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA