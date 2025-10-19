Analista da NBA crava saída de Bam Adebayo do Heat

De acordo com Kendrick Perkins, analista de NBA da ESPN, Bam Adebayo vai deixar o Miami Heat ao final desta temporada. A declaração ocorreu no episódio mais recente do Road Trippin, podcast do ex-jogador. Segundo Perkins, o time vai trocar o seu principal jogador porque não vai brigar por nada em 2025/26. Além disso, ele falou das boas partidas do jovem Kel’el Ware na pré-temporada.

“Bam Adebayo não estará com a camisa do Miami Heat ao final desta temporada da NBA. Acredito que ele não vai terminar a temporada em Miami. Então, acho que chegou a hora. Vimos o que esse garoto Ware está fazendo”.

“Miami está longe de ser um time de playoffs. Não dá para duvidar de Erik Spoelstra, mas o elenco do Heat é péssimo. Bam está no ponto da carreira em que precisa jogar em um candidato ao título. Enfim, ele é uma peça valiosa para um”, cravou Perkins.

O detalhe é que, em 2024, o pivô de 28 anos fechou uma extensão de contrato com a equipe de Miami. Pelo acordo, Bam Adebayo segue no Heat até a temporada 2028/29 da NBA. Nas próximas quatro campanhas, ele vai receber US$202,4 milhões em salários. Ou seja, o pivô é peça fundamental no time. Desse modo, uma saída no curto prazo parece improvável.

Desde a saída conturbada de Jimmy Butler, na última trade deadline, o Heat passa por uma mudança de rota. De contender, o time caiu de patamar. De acordo com o site da NBA, Miami tem a oitava melhor equipe do Leste. Ou seja, vai brigar, em teoria, por uma vaga no play-in. Para 2025/26, o principal reforço do Heat é o ala Norman Powell.

Além disso, o pivô se tornou a referência técnica da equipe. Campeão olímpico pelos EUA em Paris-2024, o astro tem a total confiança de Spoelstra. Veterano de oito temporadas na NBA, Bam Adebayo já disputou 567 jogos pelo Heat. Suas médias, no período, são de 18,1 pontos, 9,6 rebotes e 4,3 assistências.

No início do mês, o repórter Brett Siegel, do portal Clutch Points, revelou que o Golden State Warriors mira uma troca por Adebayo. Assim, ele é um dos alvos do time de San Francisco na próxima trade deadline (5 de fevereiro).

“Fontes dizem que Bam Adebayo é um dos jogadores que estão no topo da lista do Warriors de possíveis alvos para troca, caso ele manifeste o desejo de deixar o Miami Heat”, revelou Siegel.

Segundo o jornalista, a recente extensão de contrato de Jonathan Kuminga está ligada a esse interesse. Afinal, o jovem ala poderá ser negociado para outro time a partir de 15 de janeiro. Desse modo, ele estaria no eventual pacote do Warriors por Adebayo.

