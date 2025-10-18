NBA: Heat dispensa pivô e define elenco para temporada

O Miami Heat dispensou o pivô Precious Achiuwa e outros três jogadores para fechar o elenco para a próxima temporada da NBA. O anúncio foi feito nessa sexta-feira (17) pela franquia. Agora, o time passa a contar com 14 atletas. Ou seja, ainda há uma vaga, já que a liga permite até 15 jogadores por equipe.

Achiuwa voltou ao Heat há menos de um mês. A princípio, ele chegaria para fechar a rotação de garrafão. No entanto, Miami decidiu abrir mão do pivô de 25 anos para ficar abaixo da luxury tax (multa que a NBA aplica às equipes que gastam mais do que um determinado limite – US$187,9 milhões em 2025/26 – no teto salarial). Vale dizer que o contrato de Achiuwa não era garantido. O jogador atuou em dois jogos na pré-temporada e obteve médias de 5,5 pontos e sete rebotes.

Além do pivô com experiência na NBA, o Heat dispensou os jovens Ethan Thompson, Dain Dainja e Bez Mbeng para definir o elenco. O trio, aliás, tinha acordo válido só para a pré-temporada. Nesta offseason, Miami já havia trocado Haywood Highsmith com o Brooklyn Nets para aliviar a folha salarial.

Sem Achiuwa, o técnico Erik Spoelstra terá poucos bigs à sua disposição. Bam Adebayo e Kel’el Ware, por exemplo, formam a dupla titular no garrafão. Na rotação, o Heat tem o sérvio Nikola Jovic e o jovem Keshad Johnson.

A equipe da Flórida ainda definiu o terceiro atleta com contrato two-way. Trata-se do armador Jahmir Young, de 25 anos. Na última temporada da G League, ele fez médias de 21,7 pontos, sete assistências, 4,5 rebotes e 1,9 roubo de bola, em 43 jogos. Assim, Young se junta ao ala Myron Gardner e ao pivô Vladislav Goldin.

Os contratos two-way permitem que as equipes da NBA tenham três jogadores extras além dos 15 do elenco da temporada regular. Esses atletas alternam entre a NBA e a G League, mas ficam sob o controle da equipe e não podem ser alvo de times rivais. Além disso, os jogadores podem participar de até 50 de 82 jogos da temporada regular. Entretanto, caso a franquia não tenha o limite máximo de plantel, de 15 (caso do Heat), os seus two-way só poderão jogar, somados, 90 jogos.

Mas o time de Miami ainda não conseguiu se livrar de Terry Rozier. O armador de 31 anos era o mais cotado para sair, pois está fora dos plano. Além disso, Rozier tem um contrato expirante de US$26,6 milhões. No entanto, US$24,9 milhões são garantidos. Segundo Ethan J. Skolnick, do Five Reasons Sports, a franquia está desesperada para negociar o armador.

“O Heat tem buscado de forma ativa negociar o último ano de contrato de Rozier. O acordo expira este ano e vale entre US$24 e 26 milhões, a depender dos bônus. Para fazer a troca, Miami aceita qualquer coisa”, disse Skolnick.

Elenco do Heat para a temporada 2025/26 da NBA

Armadores: Tyler Herro, Davion Mitchell, Kasparas Jakucionis, Terry Rozier e Dru Smith

Alas: Andrew Wiggins, Norman Powell, Nikola Jovic, Jaime Jaquez, Simone Fontecchio e Pelle Larsson

Pivôs: Bam Adebayo, Kel’el Ware, Keshad Johnson

Two-way: Jahmir Young, Myron Gardner e Vladislav Goldin

