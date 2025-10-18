Stephen Curry quebra o silêncio sobre futuro de Steve Kerr

O astro Stephen Curry e o técnico Steve Kerr têm uma das parcerias mais vitoriosas da história da NBA. Em 11 temporadas juntos, os dois ajudaram o Golden State Warriors a se tornar uma potência esportiva e comercial. Afinal, eles conquistaram quatro títulos e foram vice-campeões duas vezes. Tudo isso entre 2015 e 2022. Ou seja, a franquia firmou uma dinastia na liga.

Continua após a publicidade

Mas agora, a sensação é que esse casamento está chegando ao fim. Aos 37 anos, Curry tem contrato com o Warriors por mais duas campanhas. O treinador, por sua vez, tem o vínculo expirando em 2026. Além disso, Kerr sequer abriu conversas sobre uma renovação de contrato.

Em conversa com o repórter Anthony Slater, da ESPN, Stephen Curry foi questionado se jogaria com outro técnico além de Steve Kerr. Sem rodeios, o camisa 30 disse que não. Além disso, o craque não quer nem pensar na saída do treinador.

Continua após a publicidade

“Eu não quero jogar para outro técnico. Merecemos isso, eu acho. As coisas mudam nesta liga. Só podemos controlar até certo ponto. Mas acho que estamos em uma situação única e merecemos a oportunidade. Estamos todos tentando vencer. Sei que haverá momentos em que poderemos abrir uma taça de vinho e, tipo, compartilhar todas as experiências e simplesmente rir. Mas é difícil chegar lá agora”, afirmou o melhor arremessador da história da NBA.

Leia mais!

Já Steve Kerr exaltou a parceria com Stephen Curry. Assim, citou outras duplas de sucesso envolvendo um atleta e um técnico. Além disso, deixou claro que o camisa 30 é o principal responsável pelas conquistas do Warriors.

Continua após a publicidade

“Há uma razão para Tom Brady e Bill Belichick terem dado certo na NFL. O mesmo se aplica a Michael Jordan e Phil Jackson. Tem que haver um entrosamento, respeito mútuo e um desejo feroz e competitivo. Paixão pelo trabalho, paixão por vencer. No fim das contas, pode ser a coisa mais orgulhosa que existe. A dinâmica da minha carreira que mais me orgulha será uma colaboração com Steph”.

“Acho que, nesse período, fiz um bom trabalho. Joe Lacob fez um ótimo trabalho como proprietário do Warriors. Bob Myers (antigo GM) e Mike Dunleavy (atual GM) foram bons em seus cargos. Draymond Green também. Todos. Mas sem Steph, nada disso teria ocorrido. E acho que nunca devemos esquecer isso”, disse o técnico de 60 anos.

Continua após a publicidade

Outro multicampeão pelo Warriors, Draymond Green deu detalhes sobre a relação entre o técnico e o craque. Segundo o ala-pivô, não existe Stephen Curry sem Steve Kerr.

“A maioria das pessoas acha que o Steph pode fazer o que quiser. Não. Steve está sempre no pé dele. Defesa, turnovers. Ele treina o Steph com muita firmeza. Acho que as pessoas não percebem isso. Steve é ​​o cara do Steph. É tipo o Michael Jordan dizer: ‘se o Phil Jackson não estiver aqui, eu também não estarei’. É mais ou menos assim. Enfim, não existe Steph sem o Steve”, contou Green.

Continua após a publicidade

Futuro incerto

Há pouco mais de duas semanas, Kerr foi manchete quando disse que não buscaria uma extensão de contrato além desta temporada. Ou seja deixou o seu futuro na franquia em aberto. O técnico garantiu que só vai discutir sobre o assunto ao final da campanha.

Mas Kerr deixou claro à ESPN que é apenas uma questão de esperar para ver como o time se sairá em 2025/26. Assim, ele revelou que não escolheria deixar Curry e o Warriors por um emprego em outra equipe da NBA.

“A diretoria e os donos teriam que querer a continuidade. Eu teria que querer. Steph também. Não vou terminar meu contrato e dizer: ‘tudo bem, acho que vou sair para tal emprego em outro time na liga’. Isso não vai acontecer”, concluiu Kerr

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA