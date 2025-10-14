Steve Kerr tem uma dúvida para fechar time titular do Warriors

O técnico Steve Kerr tem uma dúvida para fechar o time titular do Golden State Warriors para a temporada 2025/26. Após a derrota por 126 a 116 para o Los Angeles Lakers, no último domingo (12), o treinador revelou que ainda não definiu o quinteto inicial da equipe. A incerteza está na posição 2. Hoje, dois jogadores – Brandin Podziemski e Moses Moody – disputam a vaga.
“Ainda não posso dizer quem será o titular na 2. Temos que ver onde estamos. Só sei que o Brandin vai jogar bastante. Ele é um jogador muito importante para o nosso time. Mas, francamente, a formação inicial é um pouco complicada para definir agora. Afinal, temos que considerar as peças e a idade do Al Horford”, pontuou Steve Kerr.
Pela resposta do técnico, o veterano Al Horford será o pivô titular do Warriors em 2025/26. Desse modo, os outros três nomes garantidos no quinteto inicial são os astros Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. O quarteto, aliás, tem uma média de idade de quase 37 anos. Assim, o também veterano Buddy Hield (32) será reserva.
Portanto, devido à idade avançada de quatro peças do time titular do Warriors, Steve Kerr vai escolher um jovem para fechar o quinteto. Hoje, Brandin Podziemski, de 22 anos, é o favorito. O camisa 2, aliás, foi o destaque da equipe contra o Lakers. Em 25 minutos, ele fez 23 pontos, oito assistências e cinco rebotes. Além disso, acertou dez dos 16 arremessos que tentou.
“Brandin foi ótimo hoje. Ele tem sido muito agressivo durante os treinos. Sei que ele não pontuou muito bem nos dois primeiros jogos, mas a atuação de hoje foi típica dele. Super agressivo, muito confiante com o arremesso, movimentando a bola. Brandin tem sensibilidade e um bom ritmo de jogo. Acho que ele sabia que, sem Steph e Jimmy, precisava ser mais agressivo. Enfim, ele foi agressivo e jogou em alto nível”, concluiu Kerr.
A outra opção é Moses Moody, que foi titular nos dois primeiros jogos da pré-temporada. Porém, o atleta de 23 anos sofreu uma distensão na panturrilha esquerda e não jogou a última partida. De acordo com Kerr, o camisa 4 será reavaliado em uma semana. Ou seja, está fora do restante da pré-temporada. A expectativa é que ele esteja disponível para a estreia na fase regular, que será contra o Lakers, no próximo dia 21.
O argumento a favor de Moody é sua capacidade de ajudar nos dois lados da quadra. Afinal, ele é um bom defensor de perímetro e acerta 37% das bolas de três. Já Podziemski é um jogador mais criativo com a bola nas mãos, mas que deixa a desejar na defesa.
