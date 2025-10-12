GM do Warriors fala sobre futuro do técnico Steve Kerr: “Incerto”

Treinador entre em 2025/26 em seu último ano de contrato com Golden State

warriors técnico steve kerr Fonte: Reprodução / X

O técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, está em seu último ano de contrato e ainda não abriu conversas sobre renovação. Então, em entrevista à rádio 95.7 The Game, o GM da franquia, Mike Dunleavy Jr, falou sobre o futuro do treinador. O dirigente revelou que há interesse em manter o comandante que fez história em San Francisco, mas seu destino ainda é incerto.

“Acho que existe incerteza. Esta não é uma situação comum com um treinador principal que está no último ano de contrato. Sabemos como é com o Steve. Ele está aqui há muito tempo e tem sido uma parte incrível desta franquia. Então, na minha opinião, pode ficar o tempo que quiser. Vamos dar a ele tempo nesta temporada para pensar nisso. Sobretudo, para ver e sentir como ele estará mental e fisicamente”, disse Mike Dunleavy Jr.

Steve Kerr já falou sobre seu futuro como técnico do Golden State Warriors. No fim de setembro, ele foi questionado sobre renovar ou não contrato com a franquia. No entanto, deixou seu futuro em aberto. Afinal, só quer decidir ao término de 2025/26.

“Estou muito tranquilo entrando na temporada com um ano de contrato restante. Afinal, estou muito alinhado com GM Mike Dunleavy e o proprietário Joe Lacob. Conversamos sobre isso. Então, não há motivo para preocupação. Este é um ponto em nossa relação em que vamos ver como será apenas no final do ano”, iniciou Steve Kerr.

Steve Kerr vai para seu 12º ano à frente do Warriors na NBA. O técnico assumiu a equipe na temporada 2014/15 e faturou quatro títulos desde então. Em 2014, ele fechou um vínculo de cinco anos. Depois, assinou duas extensões: uma em 2018 e a última em 2024 por dois anos. Então, o atual contrato encerra ao término da campanha 2025/26.

Vale lembrar que Steve Kerr entrou na temporada 2023/24 em situação parecida. Seu contrato à época também estava prestes a expirar. Entretanto, havia negociações em andamento nos bastidores. Como resultado, ele assinou uma extensão recorde de dois anos, no valor de US$35 milhões, em fevereiro daquele ano.

“Não prevejo nenhuma negociação durante a temporada. Talvez isso aconteça em algum momento e eles venham até mim. Mas, não estou nem um pouco preocupado com isso. Não penso nisso. Só acho que faz todo o sentido para todos nós esperar. Seja como for, creio que vai acontecer da forma certa. Se for para eu continuar, vou continuar. Se for para a equipe passar para outra pessoa, só haverá gratidão e reconhecimento. Isso facilita para todos. Vamos ver como estaremos no final do ano”, completou o técnico de 60 anos.

