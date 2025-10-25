Boletim de rumores e trocas da NBA (25/10/2025)

Bem-vindo à edição de 25 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings ainda estuda cenários de troca com Devin Carter

A temporada já começou, mas os rumores de troca em torno de Devin Carter seguem no Sacramento Kings. E não vão parar, pois ficar no elenco para o início das partidas não quer dizer que continua nos planos da franquia. Sabe-se que o nome do jogador, a princípio, esteve envolvido em conversas com outras equipes nas férias. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a tendência é que isso siga.

“Os dias de Devin em Sacramento parecem estar no fim mesmo. Apesar de ter sido uma escolha de loteria de draft, o problema é que foi selecionado pelos dirigentes que já não estão mais lá. Houve negociações com a sua inclusão em debate nos últimos meses. As coisas podem até demorar um pouco para avançar, mas ele segue disponível para interessados”, contou o veterano jornalista.

Cam Thomas: “Não estou preocupado com o meu contrato”

Cam Thomas disputa a possível última temporada pelo Brooklyn Nets. Ele foi agente livre na offseason, mas não conseguiu as propostas que esperava e “acionou” a oferta qualificatória com a equipe. Ou seja, vai voltar ao mercado sem restrições na próxima temporada. A sua situação é incerta, mas ele garante que isso não vai abalar a sua mentalidade e desempenho.

“Não é duro manter o foco em quadra, pois não estou preocupado com o meu contrato. Sei que tudo vai acontecer de forma natural. O meu objetivo, então, é estar em quadra jogando. Ou seja, fazer o que amo. Eu amo jogar basquete e só estou tentando fazê-lo da melhor forma possível. O que tiver que ser, será”, cravou o jogador de 24 anos.

Sem time, Spencer Dinwiddie vai para o basquete alemão

O Charlotte Hornets surpreendeu ao dispensar o veterano Spencer Dinwiddie ainda no meio da pré-temporada. E, sem espaço na NBA, o jogador decidiu sair do basquete dos EUA pela primeira vez. De acordo com Donatas Urbonas, do site Basket News, ele fechou contrato de um ano para reforçar os alemães do Bayern de Munique.

O armador de 32 anos atraiu interesse de grandes clubes europeus assim que deixou o time da Carolina do Norte. O Olympiacos, por exemplo, foi uma das equipes que sondaram a sua contratação. Mas o Bayern contou com um trunfo crucial para recrutar Dinwiddie: o técnico Gordon Herbert, com quem trabalhou no Nets em 2019.

Ben Mathurin mantém boa relação com direção do Pacers

O Indiana Pacers não chegou a um acordo para a extensão prévia do contrato de Ben Mathurin na offseason. Mas, diferente de outros agência livre, isso não significou um mal-estar entre as partes. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, o fracasso nas negociações não abalou a relação dos lados. O próprio ala-armador contou que nada mudou em sua comunicação e comprometimento com a franquia.

“É óbvio que adoraria ter recebido uma extensão, mas não é nada demais. Eu não estou preocupado com isso, certamente. Iniciei a temporada com uma mentalidade positiva, pois tenho certeza de que vou fazer um ótimo ano. Posso ser o jogador que quiser e, com isso, a minha situação vai se resolver de forma natural. Por isso, essa questão não é um problema”, garantiu o atleta de 23 anos.

A estreia na temporada deu um sinal otimista sobre o que pode ser a temporada de Mathurin. Ele anotou 36 pontos e pegou 11 rebotes na derrota do Pacers contra o Oklahoma City Thunder, depois de duas prorrogações.

Em transição

– O pivô Bruno Fernando, para começar, está de saída da NBA para competir no outro lado do Atlântico. O angolano tem um acordo com o Partizan Belgrado e, com isso, vai jogar na Europa pela primeira vez na carreira.

– Kobe Bufkin, por sua vez, não ficou no elenco do Nets para o início da temporada. O ala-armador, escolhido na 15a posição do draft de dois anos atrás, foi dispensado pela franquia de Nova Iorque antes do jogo de estreia da campanha.

– Assim como Fernando, Jared Butler também está a caminho do Leste europeu. Mas ambos vão ser adversários no basquete sérvio. O ex-armador do Philadelphia 76ers fechou contrato com o Crvena Zvezda até junho de 2026.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 25/10, você lembra de Kobi Simmons? Pois o ex-atleta do Cleveland Cavaliers assinou contrato de dois meses com os espanhois do Baskonia Vitoria.

