Stephen Curry brilha, frustra Gordon e Warriors bate Nuggets

Em um jogo elétrico e decidido nos instantes finais, o Golden State Warriors de Stephen Curry bateu o Denver Nuggets. O camisa 30 brilhou, sobretudo no último período e prorrogação, marcando 42 pontos para levar seu time à vitória em San Francisco nessa quinta-feira (23). A equipe do Colorado viu Aaron Gordon brilhar, com um jogo de 50 pontos e dez bolas de três. Ainda assim, não foi o suficiente.

O invicto Warriors de Stephen Curry já joga nessa sexta-feira (24) após vencer o Nuggets. A partida será no Oregon contra o Portland Trail Blazers. Por outro lado, Denver só volta a atuar no sábado (25), quando joga em casa contra o Phoenix Suns.

Escalações

Poucas surpresas em relação a como os times foram para a quadra na partida. O Golden State Warriors manteve o mesmo quinteto do jogo de estreia com Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga e Draymond Green. Assim, Al Horford seguiu no banco. Além disso, nem Moses Moody e nem De’Anthony Melton retornaram.

Denver estava abrindo a campanha de 2025/26 mas também não surpreendeu. Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic começaram jogando. A equipe do Colorado não teve desfalques na abertura da campanha.

Destaques

No primeiro tempo, Golden State começou empolgado. Afinal, uma corrida inicial de 10 a 0 deu larga vantagem sobre o Nuggets nos primeiros minutos. Porém, as coisas mudaram rapidamente, com Denver fazendo uma corrida de 12 pontos sem resposta e não perdendo mais a liderança do primeiro tempo depois disso.

Enquanto Cam Johnson ainda se aclimatava em sua estreia oficial, Jamal Murray começou quente com boa seleção de arremessos. Mas foi Aaron Gordon quem brilhou mesmo. O ala-pivô acertou todas as sete bolas triplas que tentou antes do intervalo. Recebendo até alguma liberdade nos primeiros chutes e se beneficiando da movimentação de bola do time do Colorado, ele puniu o Warriors.

Stephen Curry não estava tão quente do outro lado, enquanto Nikola Jokic comandava o fluxo de ataque do Nuggets sobre o Warriors. O cestinha de Golden State até o intervalo, então, foi Jimmy Butler. Porém, a equipe não conseguiu reaver a liderança em nenhum momento.

Leia mais!

No segundo tempo, Curry acordou. Com mais movimentação e agressividade, ele recolocou o Warriors no jogo, mesmo que o ataque de Denver ainda estivesse produzindo. E de fato, todo o segundo tempo seria muito sobre ele, na quadra e fora dela.

Por exemplo, no começo do último quarto. Com ele e Nikola Jokic fora, o Nuggets prosperou, recuperou sua liderança e voltou a abrir vantagem. Aliás, foi muito promissor ver Jonas Valanciunas conseguindo manter o ótimo ritmo ofensivo de Denver nesse meio tempo. Por outro lado, Golden State congelou.

Porém, quando Curry voltou, o ataque ganhou vida outra vez. E é claro, muito veio do camisa 30. Afinal, foram 15 pontos no último quarto. Pelo menos três bolas de três para empatar ou virar o placar, incluindo as bolas finais. Forçou a prorrogação. Frustrou Aaron Gordon, que fez a bola de três que podia ser a da vitória. Nikola Jokic não conseguiu matar o jogo antes dos cinco minutos extras.

E outra vez, sete pontos para Curry, e papel central nas bolas de três de Al Horford e Jimmy Butler que definiram o jogo. Denver até tentou, Gordon chegou a 50 pontos. Mas a noite de San Francisco foi para o camisa 30, que marcou 42 pontos e ganhou o jogo.

(0-1) Denver Nuggets 131 x 137 Golden State Warriors (2-0)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 50 8 2 0 1 Jamal Murray 25 3 10 3 0 Nikola Jokic 21 13 10 1 1 Tim Hardaway Jr. 10 2 0 1 0 Jonas Valanciunas 8 3 2 0 1

Três pontos: 16/40 (40%) / Gordon: 10/11

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 42 6 7 3 1 Jimmy Butler 21 5 6 3 0 Jonathan Kuminga 14 5 3 0 0 Draymond Green 13 8 8 0 1 Al Horford 13 3 2 1 1

Três pontos: 18/47 (38.3%) / Curry: 6/12

Thunder e Shai Gilgeous-Alexander fazem história em vitória sobre Pacers

Aconteceu de novo. Em mais uma batalha de duas prorrogações, o atual campeão da NBA Oklahoma City Thunder, sobreviveu e segue com 100% de aproveitamento em 2025/26. A equipe viajou para Indiana, onde o Pacers fazia sua estreia na campanha, reeditando as finais da última temporada.

Em jogo de trocas de liderança e variações, Oklahoma venceu após duas prorrogações. Shai Gilgeous-Alexander marcou 55 pontos em jogo onde se tornou o quinto jogador com mais pontos nos dois primeiros jogos de uma temporada na história. Além disso, o próprio time de Oklahoa City se tornou o primeiro a ter duas prorrogações em cada um dos dois primeiros duelos de uma campanha.

Aliás, vale destacar também os ótimos jogos de Ajay Mitchell e Aaron Wiggins. Com um time visitante desfalcado, ambos se elevaram para ajudar o Thunder a vencer.

Do lado de Indiana, foi um grande começo de campanha para Bennedict Mathurin. Com o protagonismo ofensivo após a lesão de Tyrese Haliburton e com Andrew Nembhard deixando o jogo cedo, o ala brilhou na partida. O mesmo para Pascal Siakam. Mas não foi o suficiente para vencer a primeira em 2025/26.

(2-0) Oklahoma City Thunder 141 x 135 Indiana Pacers (0-1)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 55 8 5 2 1 Ajay Mitchell 26 3 4 1 0 Aaron Wiggins 23 9 0 0 1 Chet Holmgren 15 12 2 2 0 Isaiah Hartenstein 5 14 2 0 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Wiggins: 5/9

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 36 11 1 0 0 Pascal Siakam 32 15 4 1 0 Obi Toppin 20 5 3 2 0 Ben Sheppard 15 8 4 1 1 Jarace Walker 13 4 4 1 0

Três pontos: 13/43 (30.2%) / Siakam: 3/6

