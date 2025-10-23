Victor Wembanyama destrói Mavericks e Spurs atropela em estreia

Rodada também contou com outros 11 jogos e 22 times estreando na nova temporada

Victor Wembanyama Spurs Mavericks Fonte: Reprodução / X

O San Antonio Spurs atropelou o Dallas Mavericks em um jogo espetacular de Victor Wembanyama nessa quarta-feira (22). Uma atuação para marcar o começo do terceiro ano do francês na NBA. Acima de tudo, uma aula contra o garrafão mais numeroso da liga. A partida tambémmarcou a estreia de Cooper Flagg em Dallas.

Continua após a publicidade

Ambos voltam às quadras na próxima sexta-feira (24). O San Antonio Spurs segue fora de casa e visita o New Orleans Pelicans de Zion Williamson. Por outro lado, o Dallas Mavericks segue jogando em seus domínios e encara o Washington Wizards para seu segundo jogo.

Então, confira como foi o show de Victor Wembanyama na vitória do Spurs sobre o Mavericks em jogo que marcou a estreia de Cooper Flagg na NBA.

Continua após a publicidade

Escalações

O San Antonio Spurs de Victor Wembanyama veio bem desfalcado para o duelo de estreia contra o Mavericks. Afinal, nomes como De’Aaron Fox, Kelly Olynyk e Jeremy Sochan não atuaram. Assim, o time entrou em quadra com Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Harrison Barnes.

Do mesmo modo, o Dallas Mavericks tinha o grande desfalque de Kyrie Irving, que ficará fora de ação nos primeiros meses da campanha. Além disso, Daniel Gafford e Dante Exum também foram baixas. A equipe foi para seu quinteto gigante, com D’Angelo Russell no banco e Cooper Flagg, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis e Dereck Lively II sendo titulares.

Continua após a publicidade

Destaques

O jogo começou com alternâncias, sobretudo entre o primeiro quarto e a metade do segundo. Até ali, para se ter uma noção, 15 trocas de liderança, defesa física de ambos os lados e um jogo interessante. Victor Wembanyama e Anthony Davis começaram agressivos e comandando o show em Spurs x Mavericks.

Mas nos três minutos finais do segundo período em diante, tudo se tornou um grande show do francês e do San Antonio Spurs. O astro começou a acabar com o jogo de todas as formas que você pode imaginar. Afinal, deu enterradas, fez cestas com incrível trabalho de pés, no aro, na meia distância e também na única de três pontos que fez, na sequência de um toco incrível sobre Dereck Lively.

Continua após a publicidade

É justo também dar os louros para a defesa de San Antonio, que não só com Wembanyama, mas também com Luke Kornet e outros, limitou o acesso de Dallas ao garrafão. Além disso, o ritmo ofensivo com um dinâmico Stephon Castle e uma boa estreia de Dylan Harper, fizeram a diferença.

Leia mais!

Em suma? Quando a corrida do Spurs começou, eles perdiam por 48 a 45 no fim do segundo período. No entanto, quando ela acaba no meio do terceiro período, San Antonio vencia por 82 a 60. Acima de tudo, um show de Victor Wembanyama, que fazia Anthony Davis, um dos melhores defensores do mundo, parecer indefeso.

Continua após a publicidade

No outro lado do clássico texano, Cooper Flagg teve um começo tímido. Ele terminou o primeiro tempo zerado, e com apenas dois arremessos tentados. Eu diria até que o Mavericks funcionou melhor nos minutos em que D’Angelo Russell e Ryan Nembhard estavam em quadra ao seu lado, oferecendo um jogo mais consolidado como armadores e de mais ritmo, deixando a escolha número 1 do Draft em sua posição.

Mas no fim, não teve jeito. PJ Washington e Max Christie tentaram trazer alguma graça ao jogo. No entanto, o Spurs sempre respondeu e disparou para abrir mais de 30 pontos no placar. Por fim, o time até retirou seus titulares de quadra no meio do último período. Victor Wembanyama e o Spurs, acima de tudo, dominaram o Mavericks em plena Dallas.

Continua após a publicidade

(1-0) San Antonio Spurs 125 x 92 Dallas Mavericks (0-1)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 40 15 1 1 3
Stephon Castle 22 7 6 2 0
Dylan Harper 15 4 2 0 0
Devin Vassell 13 3 4 2 0
Keldon Johnson 11 5 2 1 0

Três pontos: 8/20 (40%) / Johnson: 1/1

Continua após a publicidade

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Davis 22 13 1 2 1
PJ Washington 17 5 1 0 1
Cooper Flagg 10 10 0 1 0
Klay Thompson 10 2 1 0 0
Max Christie 9 0 1 0 1

Três pontos: 9/21 (42.9%) / Christie: 3/4

Continua após a publicidade

Outros jogos

Victor Wembanyama foi o grande destaque da rodada na vitória do Spurs sobre o Mavericks. Mas o segundo dia da temporada regular da NBA de 2025/26 ainda teve outros 11 jogos.

O Knicks venceu o Cavaliers em grande atuação coletiva, segurando uma reação final. Além disso, o novo Toronto Raptors começou com tudo, vencendo grande jogo contra o Atlanta Hawks. Ainda tivemos recorde. Afinal, o calouro VJ Edgecombe fez história na vitória do 76ers sobre o Celtics, marcando 34 pontos. Essa é a terceira maior pontuação de um estreante em todos os tempos na liga.

Continua após a publicidade

Orlando Magic e Chicago Bulls venceram jogos difíceis contra Miami Heat e Detroit Pistons, respectivamente. Aliás, Ja Morant comandou grande virada do Memphis Grizzlies sobre o New Orleans Pelicans. Enquanto isso, Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets tiveram vitórias protocolares contra Washington Wizards e Brooklyn Nets.

Por fim, teve zebra com a vitória do Utah Jazz sobre o Los Angeles Clippers. Assim como grandes reviravoltas nos triunfos de Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns sobre Portland Trail Blazers e Sacramento Kings.

Continua após a publicidade

Então, confira os outros resultados da noite.

(0-1) Cleveland Cavaliers 111 x 119 New York Knicks (1-0)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 31 2 5 2 1
Evan Mobley 22 8 3 3 1
Sam Merrill 19 3 1 0 0
Larry Nance Jr. 10 6 1 0 0
Dean Wade 10 2 0 1 1

Três pontos: 19/46 (41.3%) / Merrill: 5/10

Continua após a publicidade

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
OG Anunoby 24 14 2 3 1
Jalen Brunson 23 4 5 0 0
Karl-Anthony Towns 19 11 2 0 0
Mikal Bridges 16 5 6 3 2
Miles McBride 15 2 1 1 0

Três pontos: 14/40 (35%) / McBride: 4/6

Continua após a publicidade

(0-1) Brooklyn Nets 117 x 136 Charlotte Hornets (1-0)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nic Claxton 17 4 2 0 0
Cam Thomas 15 1 2 0 1
Egor Demin 14 5 2 1 0
Day’Ron Sharpe 14 4 0 1 2
Michael Porter Jr. 12 4 5 0 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Demin: 4/6

Continua após a publicidade

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Miller 25 0 7 0 1
LaMelo Ball 20 2 8 1 0
Miles Bridges 18 11 4 1 0
Collin Sexton 15 1 3 1 0
Ryan Kalkbrenner 10 11 1 0 2

Três pontos: 17/36 (47.2%) / Ball: 4/8

Continua após a publicidade

(0-1) Miami Heat 121 x 125 Orlando Magic (1-0)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 28 9 4 1 1
Andrew Wiggins 18 4 1 1 1
Davion Mitchell 16 6 12 2 1
Bam Adebayo 15 12 2 0 0
Jaime Jaquez Jr. 13 6 1 2 0

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Powell: 4/8

Continua após a publicidade

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 24 11 1 1 1
Franz Wagner 24 4 6 2 0
Desmond Bane 23 4 3 0 2
Tristan Da Silva 16 1 0 0 0
Jalen Suggs 14 4 2 2 0

Três pontos: 12/31 (38.7%) / Da Silva: 3/5

Continua após a publicidade

(1-0) Toronto Raptors 138 x 118 Atlanta Hawks (0-1)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 25 8 5 2 0
Scottie Barnes 22 6 9 1 2
Gradey Dick 21 5 0 1 0
Brandon Ingram 16 9 3 2 0
Jakob Poeltl 14 6 2 0 1

Três pontos: 6/25 (24%) / Dick: 2/4

Continua após a publicidade

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 22 7 8 1 1
Trae Young 22 1 5 1 0
Kristaps Porzingis 20 7 2 0 2
Onyeka Okongwu 18 6 1 0 0
Zaccharie Risacher 16 2 0 0 1

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Porzingis: 4/7

Continua após a publicidade

(1-0) Philadelphia 76ers 117 x 116 Boston Celtics (0-1)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 40 2 6 2 1
V.J Edgecombe 34 7 3 1 0
Dominick Barlow 13 8 5 0 1
Quentin Grimes 10 5 5 0 0
Kelly Oubre Jr. 10 4 1 0 1

Três pontos: 16/40 (40%) / Maxey: 7/9

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 25 6 4 0 0
Derrick White 25 3 4 1 1
Neemias Queta 17 8 0 0 0
Payton Pritchard 16 5 2 2 0
Anfernee Simons 13 4 1 1 1

Três pontos: 11/43 (25.6%) / White: 4/13

Continua após a publicidade

(0-1) Detroit Pistons 111 x 115 Chicago Bulls (1-0)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 23 7 10 1 0
Isaiah Stewart 20 10 2 0 4
Ron Holland II 19 4 3 2 1
Jalen Duren 15 6 1 1 2
Ausar Thompson 11 9 7 1 1

Três pontos: 7/24 (29.2%) / Stewart: 2/2

Continua após a publicidade

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Vucevic 28 14 2 1 0
Matas Buzelis 21 6 1 0 3
Josh Giddey 19 5 11 0 1
Kevin Huerter 15 5 0 1 2
Ayo Dosunmu 14 5 2 0 0

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Vucevic: 4/6

Continua após a publicidade

(0-1) New Orleans Pelicans 122 x 128 Memphis Grizzlies (1-0)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zion Williamson 27 9 5 5 0
Herb Jones 17 9 3 3 1
Jordan Poole 17 0 2 0 0
Jeremiah Fears 17 0 2 0 0
Trey Murphy III 13 7 3 0 0

Três pontos: 10/27 (37%) / Jones: 3/5

Continua após a publicidade

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ja Morant 35 3 3 1 0
Jaren Jackson Jr. 18 8 0 1 6
Kentavious Caldwell-Pope 15 4 3 0 0
Jaylen Wells 14 3 4 1 0
Cedric Coward 14 3 1 2 1

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Wells: 4/8

Continua após a publicidade

(0-1) Washington Wizards 120 x 133 Milwaukee Bucks (1-0)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Khris Middleton 23 6 3 0 0
Kyshawn George 21 9 4 1 2
Tre Johnson 16 5 2 1 1
Cam Whitmore 14 5 1 0 0
Alex Sarr 10 11 3 0 0

Três pontos: 17/42 (40.5%) / Johnson: 4/8

Continua após a publicidade

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 37 14 5 0 0
Gary Trent Jr. 17 4 2 2 0
Kyle Kuzma 12 4 3 2 2
Myles Turner 11 8 5 0 3
AJ Green 11 3 1 0 0

Três pontos: 18/44 (40.9%) / Trent: 5/11

Continua após a publicidade

(0-1) Los Angeles Clippers 108 x 129 Utah Jazz (1-0)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ivica Zubac 19 7 3 0 1
James Harden 15 2 11 0 0
Brook Lopez 15 3 0 1 0
John Collins 14 7 1 1 2
Derrick Jones Jr. 12 1 1 0 1

Três pontos: 14/45 (31.1%) / Lopez: 5/11

Continua após a publicidade

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Walker Kessler 22 9 4 2 4
Lauri Markkanen 20 6 5 0 0
Brice Sensabaugh 20 4 2 1 0
Keyonte George 16 2 9 2 0
Taylor Hendricks 13 6 0 1 1

Três pontos: 17/44 (38.6%) / Markkanen: 4/7

Continua após a publicidade

(0-1) Sacramento Kings 116 x 120 Phoenix Suns (1-0)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zach LaVine 30 2 1 0 0
DeMar DeRozan 29 6 9 2 1
Malik Monk 19 1 2 0 0
Dennis Schroder 14 1 7 2 1
Keon Ellis 9 1 0 1 0

Três pontos: 9/24 (37.5%) / Monk: 3/4

Continua após a publicidade

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 31 5 3 1 0
Dillon Brooks 22 4 3 2 1
Grayson Allen 18 5 7 1 0
Royce O’Neale 12 5 2 1 0
Ryan Dunn 9 10 3 1 3

Três pontos: 10/34 (29.4%) / Allen: 3/7

Continua após a publicidade

(1-0) Minnesota Timberwolves 118 x 114 Portland Trail Blazers (0-1)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 41 7 1 0 1
Julius Randle 19 7 6 2 1
Jaden McDaniels 18 5 2 1 3
Rudy Gobert 10 6 0 0 1
Terrence Shannon Jr. 10 5 5 1 0

Três pontos: 15/30 (50%) / Edwards: 5/10

Continua após a publicidade

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jerami Grant 29 3 1 0 1
Deni Avdija 20 7 1 0 1
Shaedon Sharpe 15 2 4 1 0
Jrue Holiday 14 6 7 3 0
Toumani Camara 10 9 5 0 0

Três pontos: 13/42 (31%) / Grant: 4/7

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Continua após a publicidade

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Shai Gilgeous-Alexander quebra recorde pessoal em reedição das finais
Últimas Notícias Thumbnail
Pelicans fecha contrato com pivô veterano da NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Erik Spoelstra avalia estreia de Norman Powell pelo Heat
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.