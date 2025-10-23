Victor Wembanyama destrói Mavericks e Spurs atropela em estreia

O San Antonio Spurs atropelou o Dallas Mavericks em um jogo espetacular de Victor Wembanyama nessa quarta-feira (22). Uma atuação para marcar o começo do terceiro ano do francês na NBA. Acima de tudo, uma aula contra o garrafão mais numeroso da liga. A partida tambémmarcou a estreia de Cooper Flagg em Dallas.
Ambos voltam às quadras na próxima sexta-feira (24). O San Antonio Spurs segue fora de casa e visita o New Orleans Pelicans de Zion Williamson. Por outro lado, o Dallas Mavericks segue jogando em seus domínios e encara o Washington Wizards para seu segundo jogo.
Então, confira como foi o show de Victor Wembanyama na vitória do Spurs sobre o Mavericks em jogo que marcou a estreia de Cooper Flagg na NBA.
Escalações
O San Antonio Spurs de Victor Wembanyama veio bem desfalcado para o duelo de estreia contra o Mavericks. Afinal, nomes como De’Aaron Fox, Kelly Olynyk e Jeremy Sochan não atuaram. Assim, o time entrou em quadra com Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Harrison Barnes.
Do mesmo modo, o Dallas Mavericks tinha o grande desfalque de Kyrie Irving, que ficará fora de ação nos primeiros meses da campanha. Além disso, Daniel Gafford e Dante Exum também foram baixas. A equipe foi para seu quinteto gigante, com D’Angelo Russell no banco e Cooper Flagg, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis e Dereck Lively II sendo titulares.
Destaques
O jogo começou com alternâncias, sobretudo entre o primeiro quarto e a metade do segundo. Até ali, para se ter uma noção, 15 trocas de liderança, defesa física de ambos os lados e um jogo interessante. Victor Wembanyama e Anthony Davis começaram agressivos e comandando o show em Spurs x Mavericks.
Mas nos três minutos finais do segundo período em diante, tudo se tornou um grande show do francês e do San Antonio Spurs. O astro começou a acabar com o jogo de todas as formas que você pode imaginar. Afinal, deu enterradas, fez cestas com incrível trabalho de pés, no aro, na meia distância e também na única de três pontos que fez, na sequência de um toco incrível sobre Dereck Lively.
É justo também dar os louros para a defesa de San Antonio, que não só com Wembanyama, mas também com Luke Kornet e outros, limitou o acesso de Dallas ao garrafão. Além disso, o ritmo ofensivo com um dinâmico Stephon Castle e uma boa estreia de Dylan Harper, fizeram a diferença.
Leia mais!
- Apesar de Luka Doncic, Jimmy Butler lidera Warriors sobre Lakers
- NBA: Mesmo com erro de arbitragem, Thunder vence Rockets
- Boletim de rumores e trocas da NBA (16/10/2025)
Em suma? Quando a corrida do Spurs começou, eles perdiam por 48 a 45 no fim do segundo período. No entanto, quando ela acaba no meio do terceiro período, San Antonio vencia por 82 a 60. Acima de tudo, um show de Victor Wembanyama, que fazia Anthony Davis, um dos melhores defensores do mundo, parecer indefeso.
No outro lado do clássico texano, Cooper Flagg teve um começo tímido. Ele terminou o primeiro tempo zerado, e com apenas dois arremessos tentados. Eu diria até que o Mavericks funcionou melhor nos minutos em que D’Angelo Russell e Ryan Nembhard estavam em quadra ao seu lado, oferecendo um jogo mais consolidado como armadores e de mais ritmo, deixando a escolha número 1 do Draft em sua posição.
Mas no fim, não teve jeito. PJ Washington e Max Christie tentaram trazer alguma graça ao jogo. No entanto, o Spurs sempre respondeu e disparou para abrir mais de 30 pontos no placar. Por fim, o time até retirou seus titulares de quadra no meio do último período. Victor Wembanyama e o Spurs, acima de tudo, dominaram o Mavericks em plena Dallas.
(1-0) San Antonio Spurs 125 x 92 Dallas Mavericks (0-1)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|40
|15
|1
|1
|3
|Stephon Castle
|22
|7
|6
|2
|0
|Dylan Harper
|15
|4
|2
|0
|0
|Devin Vassell
|13
|3
|4
|2
|0
|Keldon Johnson
|11
|5
|2
|1
|0
Três pontos: 8/20 (40%) / Johnson: 1/1
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|22
|13
|1
|2
|1
|PJ Washington
|17
|5
|1
|0
|1
|Cooper Flagg
|10
|10
|0
|1
|0
|Klay Thompson
|10
|2
|1
|0
|0
|Max Christie
|9
|0
|1
|0
|1
Três pontos: 9/21 (42.9%) / Christie: 3/4
Outros jogos
Victor Wembanyama foi o grande destaque da rodada na vitória do Spurs sobre o Mavericks. Mas o segundo dia da temporada regular da NBA de 2025/26 ainda teve outros 11 jogos.
O Knicks venceu o Cavaliers em grande atuação coletiva, segurando uma reação final. Além disso, o novo Toronto Raptors começou com tudo, vencendo grande jogo contra o Atlanta Hawks. Ainda tivemos recorde. Afinal, o calouro VJ Edgecombe fez história na vitória do 76ers sobre o Celtics, marcando 34 pontos. Essa é a terceira maior pontuação de um estreante em todos os tempos na liga.
Orlando Magic e Chicago Bulls venceram jogos difíceis contra Miami Heat e Detroit Pistons, respectivamente. Aliás, Ja Morant comandou grande virada do Memphis Grizzlies sobre o New Orleans Pelicans. Enquanto isso, Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets tiveram vitórias protocolares contra Washington Wizards e Brooklyn Nets.
Por fim, teve zebra com a vitória do Utah Jazz sobre o Los Angeles Clippers. Assim como grandes reviravoltas nos triunfos de Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns sobre Portland Trail Blazers e Sacramento Kings.
Então, confira os outros resultados da noite.
(0-1) Cleveland Cavaliers 111 x 119 New York Knicks (1-0)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|31
|2
|5
|2
|1
|Evan Mobley
|22
|8
|3
|3
|1
|Sam Merrill
|19
|3
|1
|0
|0
|Larry Nance Jr.
|10
|6
|1
|0
|0
|Dean Wade
|10
|2
|0
|1
|1
Três pontos: 19/46 (41.3%) / Merrill: 5/10
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|OG Anunoby
|24
|14
|2
|3
|1
|Jalen Brunson
|23
|4
|5
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|19
|11
|2
|0
|0
|Mikal Bridges
|16
|5
|6
|3
|2
|Miles McBride
|15
|2
|1
|1
|0
Três pontos: 14/40 (35%) / McBride: 4/6
(0-1) Brooklyn Nets 117 x 136 Charlotte Hornets (1-0)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nic Claxton
|17
|4
|2
|0
|0
|Cam Thomas
|15
|1
|2
|0
|1
|Egor Demin
|14
|5
|2
|1
|0
|Day’Ron Sharpe
|14
|4
|0
|1
|2
|Michael Porter Jr.
|12
|4
|5
|0
|0
Três pontos: 14/40 (35%) / Demin: 4/6
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Miller
|25
|0
|7
|0
|1
|LaMelo Ball
|20
|2
|8
|1
|0
|Miles Bridges
|18
|11
|4
|1
|0
|Collin Sexton
|15
|1
|3
|1
|0
|Ryan Kalkbrenner
|10
|11
|1
|0
|2
Três pontos: 17/36 (47.2%) / Ball: 4/8
(0-1) Miami Heat 121 x 125 Orlando Magic (1-0)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|28
|9
|4
|1
|1
|Andrew Wiggins
|18
|4
|1
|1
|1
|Davion Mitchell
|16
|6
|12
|2
|1
|Bam Adebayo
|15
|12
|2
|0
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|13
|6
|1
|2
|0
Três pontos: 12/35 (34.3%) / Powell: 4/8
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|24
|11
|1
|1
|1
|Franz Wagner
|24
|4
|6
|2
|0
|Desmond Bane
|23
|4
|3
|0
|2
|Tristan Da Silva
|16
|1
|0
|0
|0
|Jalen Suggs
|14
|4
|2
|2
|0
Três pontos: 12/31 (38.7%) / Da Silva: 3/5
(1-0) Toronto Raptors 138 x 118 Atlanta Hawks (0-1)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|25
|8
|5
|2
|0
|Scottie Barnes
|22
|6
|9
|1
|2
|Gradey Dick
|21
|5
|0
|1
|0
|Brandon Ingram
|16
|9
|3
|2
|0
|Jakob Poeltl
|14
|6
|2
|0
|1
Três pontos: 6/25 (24%) / Dick: 2/4
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|22
|7
|8
|1
|1
|Trae Young
|22
|1
|5
|1
|0
|Kristaps Porzingis
|20
|7
|2
|0
|2
|Onyeka Okongwu
|18
|6
|1
|0
|0
|Zaccharie Risacher
|16
|2
|0
|0
|1
Três pontos: 10/35 (28.6%) / Porzingis: 4/7
(1-0) Philadelphia 76ers 117 x 116 Boston Celtics (0-1)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|40
|2
|6
|2
|1
|V.J Edgecombe
|34
|7
|3
|1
|0
|Dominick Barlow
|13
|8
|5
|0
|1
|Quentin Grimes
|10
|5
|5
|0
|0
|Kelly Oubre Jr.
|10
|4
|1
|0
|1
Três pontos: 16/40 (40%) / Maxey: 7/9
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|25
|6
|4
|0
|0
|Derrick White
|25
|3
|4
|1
|1
|Neemias Queta
|17
|8
|0
|0
|0
|Payton Pritchard
|16
|5
|2
|2
|0
|Anfernee Simons
|13
|4
|1
|1
|1
Três pontos: 11/43 (25.6%) / White: 4/13
(0-1) Detroit Pistons 111 x 115 Chicago Bulls (1-0)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|23
|7
|10
|1
|0
|Isaiah Stewart
|20
|10
|2
|0
|4
|Ron Holland II
|19
|4
|3
|2
|1
|Jalen Duren
|15
|6
|1
|1
|2
|Ausar Thompson
|11
|9
|7
|1
|1
Três pontos: 7/24 (29.2%) / Stewart: 2/2
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Vucevic
|28
|14
|2
|1
|0
|Matas Buzelis
|21
|6
|1
|0
|3
|Josh Giddey
|19
|5
|11
|0
|1
|Kevin Huerter
|15
|5
|0
|1
|2
|Ayo Dosunmu
|14
|5
|2
|0
|0
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Vucevic: 4/6
(0-1) New Orleans Pelicans 122 x 128 Memphis Grizzlies (1-0)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|27
|9
|5
|5
|0
|Herb Jones
|17
|9
|3
|3
|1
|Jordan Poole
|17
|0
|2
|0
|0
|Jeremiah Fears
|17
|0
|2
|0
|0
|Trey Murphy III
|13
|7
|3
|0
|0
Três pontos: 10/27 (37%) / Jones: 3/5
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ja Morant
|35
|3
|3
|1
|0
|Jaren Jackson Jr.
|18
|8
|0
|1
|6
|Kentavious Caldwell-Pope
|15
|4
|3
|0
|0
|Jaylen Wells
|14
|3
|4
|1
|0
|Cedric Coward
|14
|3
|1
|2
|1
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Wells: 4/8
(0-1) Washington Wizards 120 x 133 Milwaukee Bucks (1-0)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Khris Middleton
|23
|6
|3
|0
|0
|Kyshawn George
|21
|9
|4
|1
|2
|Tre Johnson
|16
|5
|2
|1
|1
|Cam Whitmore
|14
|5
|1
|0
|0
|Alex Sarr
|10
|11
|3
|0
|0
Três pontos: 17/42 (40.5%) / Johnson: 4/8
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|37
|14
|5
|0
|0
|Gary Trent Jr.
|17
|4
|2
|2
|0
|Kyle Kuzma
|12
|4
|3
|2
|2
|Myles Turner
|11
|8
|5
|0
|3
|AJ Green
|11
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 18/44 (40.9%) / Trent: 5/11
(0-1) Los Angeles Clippers 108 x 129 Utah Jazz (1-0)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ivica Zubac
|19
|7
|3
|0
|1
|James Harden
|15
|2
|11
|0
|0
|Brook Lopez
|15
|3
|0
|1
|0
|John Collins
|14
|7
|1
|1
|2
|Derrick Jones Jr.
|12
|1
|1
|0
|1
Três pontos: 14/45 (31.1%) / Lopez: 5/11
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Walker Kessler
|22
|9
|4
|2
|4
|Lauri Markkanen
|20
|6
|5
|0
|0
|Brice Sensabaugh
|20
|4
|2
|1
|0
|Keyonte George
|16
|2
|9
|2
|0
|Taylor Hendricks
|13
|6
|0
|1
|1
Três pontos: 17/44 (38.6%) / Markkanen: 4/7
(0-1) Sacramento Kings 116 x 120 Phoenix Suns (1-0)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|30
|2
|1
|0
|0
|DeMar DeRozan
|29
|6
|9
|2
|1
|Malik Monk
|19
|1
|2
|0
|0
|Dennis Schroder
|14
|1
|7
|2
|1
|Keon Ellis
|9
|1
|0
|1
|0
Três pontos: 9/24 (37.5%) / Monk: 3/4
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|31
|5
|3
|1
|0
|Dillon Brooks
|22
|4
|3
|2
|1
|Grayson Allen
|18
|5
|7
|1
|0
|Royce O’Neale
|12
|5
|2
|1
|0
|Ryan Dunn
|9
|10
|3
|1
|3
Três pontos: 10/34 (29.4%) / Allen: 3/7
(1-0) Minnesota Timberwolves 118 x 114 Portland Trail Blazers (0-1)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|41
|7
|1
|0
|1
|Julius Randle
|19
|7
|6
|2
|1
|Jaden McDaniels
|18
|5
|2
|1
|3
|Rudy Gobert
|10
|6
|0
|0
|1
|Terrence Shannon Jr.
|10
|5
|5
|1
|0
Três pontos: 15/30 (50%) / Edwards: 5/10
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jerami Grant
|29
|3
|1
|0
|1
|Deni Avdija
|20
|7
|1
|0
|1
|Shaedon Sharpe
|15
|2
|4
|1
|0
|Jrue Holiday
|14
|6
|7
|3
|0
|Toumani Camara
|10
|9
|5
|0
|0
Três pontos: 13/42 (31%) / Grant: 4/7
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA