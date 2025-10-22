Apesar de Luka Doncic, Jimmy Butler lidera Warriors sobre Lakers

Na volta da NBA, o Golden State Warriors de Stephen Curry e Jimmy Butler superou o Los Angeles Lakers de Luka Doncic e Austin Reaves. O jogo foi controlado pelo time de San Francisco, que manteve liderança em quase todos os momentos e disparou para a vitória em um grande terceiro quarto. Além disso, a rodada inaugural de 2025/26 contou com uma batalha épica e vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Houston Rockets.

O Lakers volta à quadra na próxima sexta-feira (24). O duelo é a reedição da série de playoffs de 2024/25 contra o Minnesota Timberwolves em Los Angeles. Por outro lado, o Warriors atua um dia antes, na quinta-feira (23). O duelo será contra o Denver Nuggets de Nikola Jokic.

Escalações

O Los Angeles Lakers manteve o quinteto anunciado como titular para o jogo. Assim, Luka Doncic, Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura e Deandre Ayton começaram em quadra pelo Lakers contra o Warriors. LeBron James segue como grande baixa, assim como Maxi Kleber e Adou Thiero.

Por outro lado, o Golden State Warriors surpreendeu. Al Horford foi para o banco, enquanto Jonathan Kuminga foi titular. Brandin Podziemski também foi o escolhido para ser titular como ala-armador. Além disso, é claro, jogaram Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Moses Moody e De’Anthony Melton foram desfalques.

Destaques

Foi um primeiro movimentado em Los Angeles. A partida entre o Lakers de Luka Doncic e o Warriors de Stephen Curry demorou a embalar em termos ofensivos, mas foi Golden State quem se aclimatou melhor no começo. Jimmy Butler marcou 12 pontos no quarto inicial, conseguindo muitos lances-livres e sendo agressivo em direção a cesta. Luka Doncic e Austin Reaves fizeram 16 dos 22 pontos do Lakers no período, mas não o suficiente para liderar.

No segundo período, a equipe da casa ganhou mais ritmo. Sobretudo com nomes como Rui Hachimura e Marcus Smart se tornando fatores. O japonês acertou duas bolas triplas quase em sequência que capitalizaram a reação do Lakers. Por outro lado, Smart estava muito ativo na defesa. Ele até fez quatro faltas antes do intervalo, mas incomodou Curry e outros em trocas de marcação.

Não que os turnovers também não fossem um problema para Los Angeles, mas o Warriors realmente começou a errar no segundo período e ser punido por isso. Além disso, o ritmo no perímetro caiu com apenas duas conversões em oito tentativas. Ninguém além de Butler e Curry foi além dos dez pontos antes do intervalo. A equipe chegou a sofrer a virada do Lakers no período, mas foi para o intervalo em vantagem mínima com outros lances-livres de Butler.

A volta do intervalo foi um desastre para o Lakers contra o Warriors. A defesa de Los Angeles ficou perdida em um período onde a movimentação de bola de Golden State chegou em outro nível. Jonathan Kuminga, aliás, deu uma aula, com 13 pontos e acertando todos os seus cinco arremessos.

Mas o destaque também veio para a visão de jogo de Draymond Green, os cortes de Stephen Curry, Jimmy Butler e até do calouro Will Richard. O Lakers, acima de tudo, sofre contra ataques com muito movimento. O Lakers só foi ao último quarto perdendo por 11 (deveria ser mais) porque Luka Doncic também marcou 13 pontos no período contra o Warriors.

Porém, pouco adiantou. Los Angeles até tentou algumas corridas para reagir no último quarto e chegou a cortar a diferença. Mas em geral, as respostas sempre vieram do lado de Golden State. Por fim, Stephen Curry cravou a vitória com um belo toco em tentativa de Gabe Vincent de três e com uma bola tripla de muito longe.

Luka Doncic terminou com 42 pontos, 13 rebotes, oito assistências, mas não bastou para vencer o rival de divisão.

(1-0) Golden State Warriors 119 x 109 Los Angeles Lakers (0-1)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 31 5 4 1 0 Stephen Curry 23 1 4 3 1 Jonathan Kuminga 17 9 6 1 0 Buddy Hield 17 1 0 1 0 Draymond Green 8 7 9 1 2

Três pontos: 17/40 (42.5%) / Hield: 5/10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 43 12 9 2 1 Austin Reaves 26 5 9 2 0 Deandre Ayton 10 6 0 0 1 Rui Hachimura 9 4 3 0 0 Marcus Smart 9 0 0 1 0

Três pontos: 8/32 (25%) / Hachimura: 3/6

Thunder vence Rockets após duas prorrogações

Oklahoma City Thunder e Houston Rockets fizeram um jogo fantástico na abertura da temporada 2025/26 da NBA. A estreia de Kevin Durant no time texano acontecendo no dia da entrega dos anéis de Oklahoma City. E o que se seguiu foi um jogo histórico. Afinal, pela sexta vez na história, o jogo de abertura da campanha teve duas prorrogações.

Pelo lado do Thunder, o MVP Shai Gilgeous-Alexander esteve, acima de tudo, discreto nos três primeiros quartos com apenas 11 pontos feitos. Porém, explodiu para 24 pontos no último quarto e nas duas prorrogações. Atuação sublime. Enquanto isso, é justo dizer que a equipe não teve a melhor atuação ofensiva, mas se manteve viva com grandes jogos de Chet Holmgren, Ajay Mitchell e Cason Wallace. O melhor jogador apareceu no fim.

Do mesmo modo, foi uma atuação brilhante de Alperen Sengun. O pivô esteve em todos os lugares da quadra pelo time texano, anotando 39 pontos, 11 rebotes, sete assistências, cinco bolas de três e dois roubos de bola. Ele sustentou seu time no jogo, em meio as quedas de Kevin Durant e Amen Thompson, que começaram bem, mas caíram um pouco no final.

Ainda assim, uma atuação sólida do desafiante ao título contra o atual campeão, em um jogaço para abrir a temporada com o pé direito. Os atuais campeões voltam a jogar na quinta, quando reeditam a final da NBA contra o Indiana Pacers fora de casa. Já o Rockets joga na sexta contra o Detroit Pistons em seu segundo compromisso.

(0-1) Houston Rockets 124 x 125 Oklahoma City Thunder (1-0)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 39 11 7 2 1 Kevin Durant 23 9 3 0 0 Amen Thompson 18 4 5 1 1 Jabari Smith Jr. 16 5 0 1 0 Steven Adams 4 13 3 0 0

Três pontos: 11/39 (28.2%) / Sengun: 5/8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 5 5 2 2 Chet Holmgren 28 7 2 0 0 Ajay Mitchell 16 2 2 0 1 Cason Wallace 14 7 5 4 0 Aaron Wiggins 10 1 1 0 0

Três pontos: 13/52 (25%) / Mitchell: 3/6

