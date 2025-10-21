NBA: Rockets define time titular para estreia contra o Thunder

O técnico do Houston Rockets, Ime Udoka, definiu o time titular que vai enfrentar o Oklahoma City Thunder na abertura da temporada 2025/26 da NBA. Nesta terça-feira (21), o time texano duela contra o atual campeão fora de casa. A bola vai subir a partir das 20h30 (horário de Brasília).

De acordo com Udoka, o Rockets vai iniciar o jogo com uma formação “gigante”. Afinal, todos os titulares têm mais de dois metros de altura. O armador é o mais baixo, com 2,01m. Já os outros quatro – Kevin Durant, Jabari Smith, Alperen Sengun e Steven Adams – têm 2,11m. Ou seja, a média de altura é de 2,09m.

Assim, o Rockets terá diante do Thunder o time titular mais alto da história da NBA. O recorde era do Denver Nuggets, que, em um amistoso na “bolha” de 2020, escalou Nikola Jokic, Jerami Grant, Paul Millsap, Bol Bol e Mason Plumlee. A média de altura desse quinteto foi de 2,08m.

Na pré-temporada, Udoka experimentou várias formações titulares. Além disso, indicou que será flexível de jogo para jogo. Ainda mais que o time está sem Dorian Finney-Smith (lesionado), que seria o substituto de Fred VanVleet (fora da temporada). Na estreia, o técnico do Rockets optou pela escalação de Adams, pois o Thunder joga com dois pivôs (Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein).

“Minha escolha é pelo aspecto pessoal e também pelo adversário. Então, não se trata apenas do que eles fizeram na pré-temporada, embora tenham sido bons quando atuaram juntos, mas tem muito a ver com o Thunder também”, disse Ime Udoka.

O armador Reed Sheppard e o ala Tari Eason disputavam com Adams a última vaga no quinteto inicial. Apesar da reserva, a dupla terá muitos minutos contra o atual campeão. Assim, ambos vão liderar a segunda unidade de Houston.

Com a formação “gigante”, Alperen Sengun terá uma nova função no Rockets. A ideia da comissão técnica é que o jogador de 23 anos seja um facilitador no ataque. Assim, ele terá mais liberdade na criação de jogadas. Udoka, aliás, disse que escalar o turco na posição 4 ajuda a revelar os pontos fortes do jovem astro.

“Acho que Alperen está um pouco mais agressivo no perímetro. No ataque, acho que ele é um ótimo passador que funciona bem com os outros bigs no dunker spot (área na linha de fundo, onde jogadores de garrafão ficam para criar espaço e oportunidades de cesta fácil). Vocês já viram isso com o Amen Thompson e o Steven Adams no passado. Alperen está sempre por toda a quadra. Enfim, ele não costuma jogar como um pivô tradicional”, concluiu o técnico.

Sengun, por sua vez, disse que está confortável com a nova posição. O jogador turco, aliás, está ciente de que será o principal playmaker do Rockets em 2025/26. Na última campanha, o pivô teve médias de 4,9 assistências.

“Posso jogar em qualquer posição. Eu também estava trazendo a bola, às vezes, no ano passado, mas agora terei mais responsabilidade. Assim, poderia ajudar mais meus companheiros de equipe. Sabe, encontrar o cara certo e o arremesso fácil também”, afirmou Sengun.

