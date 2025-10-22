NBA: Mesmo com erro de arbitragem, Thunder vence Rockets

O Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA, bateu o Houston Rockets após duas prorrogações na noite dessa terça-feira (21) por 125 a 124, apesar de um erro grave da arbitragem. Em casa, o time de Oklahoma abriu a campanha 2025/26 com 35 pontos do MVP Shai Gilgeous-Alexander, enquanto Chet Holmgren somou 28 pontos e sete rebotes. Por outro lado, Alperen Sengun dominou o jogo pelos texanos, com 39 pontos, 11 rebotes e sete rebotes.

Mas a grande novidade da noite era a estreia de Kevin Durant, que fazia sua estreia pelo Rockets, após jogar pelo Thunder nos primeiros nove anos de sua carreira. No entanto, ele foi decisivo duas vezes para a sua antiga equipe na prorrogação.

Na primeira, por exemplo, a arbitragem cometeu eu erro quando faltava 1.8 segundo para o fim. Com o placar empatado em 115, Durant pegou o rebote e pediu tempo. O problema é que o Rockets não tinha mais tempo e, se o árbitro tivesse visto, o Thunder teria direito a dois lances livres.

Como as regras da NBA não permitem revisão nesse tipo de caso, o jogo foi para a segunda prorrogação logo no primeiro jogo da temporada. Desde 2002/03, quando a liga passou a ter menos partidas na noite de abertura, isso só havia acontecido uma vez, em 2005/06 com Dallas Mavericks e San Antonio Spurs.

Então, no fim da segunda prorrogação, o time de Houston vencia por 124 a 123, restando 2.3 segundos para acabar. Em um lance com Gilgeous-Alexander, Kevin Durant fez falta. Ele foi eliminado do jogo com a sexta falta e, de quebra, deu aos donos da casa a chance de virar o placar.

Sem erros da arbitragem no lance, o atual MVP da NBA fez os dois lances livres e deixou o Thunder na liderança sobre o Rockets por 125 a 124. Houston ainda teve a chance de vencer, mas Jabari Smith errou o arremesso, dando números finais ao jogo.

No total, Durant ficou com 23 pontos e nove rebotes em seu primeiro jogo pelo Rockets na NBA. O astro chegou em troca na agência livre com o Phoenix Suns e recebeu uma extensão no último domingo (19) para mais dois anos.

História com o Thunder

Apesar de estar no Rockets, Durant começou a carreira na NBA quando o Thunder nem existia ainda. Então pelo Seattle Supersonics, ele fez a campanha de estreia na liga em 2007/08. No ano seguinte, a franquia foi para Oklahoma City, onde está até hoje.

Pelo Thunder, Durant, ao lado de Russell Westbrook e James Harden, foi às finais da NBA contra o Miami Heat em 2012/13, mas perdeu. Logo no próximo ano, ele foi MVP pela primeira e única vez.

No entanto, após o Thunder cair para o Golden State Warriors nos playoffs de 2016 da NBA, ele se juntou ao time californiano, criando um clima hostil em todos os jogos que fez em Oklahoma City. Então, na estreia pelo Rockets, Durant atuou justamente na cidade que o consagrou.

